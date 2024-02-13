Optimalisasi kinerja aplikasi: Tingkatkan kinerja dan kurangi biaya

Kinerja aplikasi bukan hanya masalah sederhana bagi sebagian besar organisasi; itu adalah faktor penting dalam kesuksesan bisnis mereka. Mendorong kinerja aplikasi yang optimal sambil meminimalkan biaya telah menjadi yang terpenting karena organisasi berusaha untuk pengalaman pengguna yang positif. Pengalaman ini dapat membuat atau menghancurkan bisnis, itulah sebabnya memprioritaskan kinerja tinggi di antara aplikasi tidak dapat dinegosiasikan. Yang dibutuhkan adalah solusi yang tidak hanya melindungi kinerja aplikasi penting Anda, tetapi juga melampaui dan melampaui melalui pengurangan biaya, efisiensi waktu, dan penghematan uang.
Mengoptimalkan pengembangan aplikasi dan kinerja adalah suatu keharusan di dunia di mana pengalaman pengguna dapat mengontrol lintasan bisnis. Kinerja aplikasi yang buruk dapat berdampak negatif pada organisasi dan penggunanya mungkin menjadi frustrasi dan tidak percaya, menyebabkan mereka meninggalkan kapal dan bahkan beralih ke pesaing. Berbagai masalah, mulai dari hambatan aplikasi hingga latensi jaringan hingga bug dapat menyebabkan masalah kinerja aplikasi. Berusaha untuk mengoptimalkan kinerja aplikasi berarti mengambil pendekatan strategis untuk meningkatkan fungsionalitas dasar dan pengalaman pengguna secara keseluruhan.
Untuk mengoptimalkan kinerja, organisasi tidak hanya perlu alamat masalah kinerja aplikasi mereka tetapi juga mengatasi aspek penting dari pengurangan biaya. Pendekatan ini membuka jalan bagi penghematan besar, menyelaraskan alokasi sumber daya secara tepat dengan tuntutan aplikasi. Ada tiga komponen penting yang perlu dikuasai organisasi untuk mencapai kinerja aplikasi yang optimal dengan cara yang paling hemat biaya.
Metode alokasi sumber daya statis tradisional sering menyebabkan inefisiensi, baik mengakibatkan sumber daya yang kurang dimanfaatkan, sumber daya yang disediakan berlebihan, dan sebaliknya, hambatan kinerja. Sebaliknya, organisasi membutuhkan solusi yang memastikan sumber daya dialokasikan tepat di mana dan kapan mereka dibutuhkan, mengoptimalkan kinerja tanpa pengeluaran sumber daya yang tidak perlu.
Alat pemantauan tradisional gagal dalam menghadapi beban kerja dinamis, tidak dapat mengimbangi tuntutan aplikasi yang terus berkembang. Untuk benar-benar memastikan kinerja aplikasi yang berkelanjutan, organisasi harus mengadopsi solusi yang secara otomatis menganalisis beban kerja aplikasi dan membuat penyesuaian real-time. Pendekatan yang mendalam, proaktif, dan otomatis penting karena mengurangi risiko masalah kinerja yang memberikan pengalaman pengguna akhir yang mulus dan andal.
Mengungkap seluk-beluk aplikasi dan infrastruktur dibuat mulus dengan kemampuan pengamatan tingkat lanjut. Aspek ini sangat penting untuk pengoptimalan aplikasi, karena memberikan insight real-time melalui data dengan fidelitas tinggi. Tetapi kerangka kerja observabilitas tradisional tidak diperlukan. Sebaliknya, organisasi perlu memanfaatkan pendekatan yang memberi pengguna pemahaman mendalam tentang aplikasi mereka dan memungkinkan perbaikan insiden otomatis.
Dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis tepat di mana dan kapan mereka dibutuhkan, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja tanpa pengeluaran yang tidak perlu, sementara kinerja aplikasi berkelanjutan meningkatkan keandalan dalam menghadapi tuntutan yang terus berkembang. Sementara itu, pengamatan real-time memberikan insight mendalam tentang kinerja aplikasi, memungkinkan identifikasi proaktif dan penyelesaian masalah sebelum berdampak pada pengguna. IBM® Turbonomic adalah kunci utama keberhasilan dalam mengoptimalkan kinerja aplikasi. Dan ketika pengguna mengintegrasikan Turbonomic dengan IBM® Instana, organisasi mengoptimalkan solusi komprehensif yang melampaui batas-batas tradisional dan alat pemantauan biasa.
Turbonomic merevolusi pengoptimalan kinerja aplikasi dengan memanfaatkan AI dan algoritma machine learning untuk menganalisis data kinerja real-time dan memberikan insight tentang waktu respons aplikasi dan waktu transaksi. Turbonomic terintegrasi melalui API dengan semua elemen dalam tumpukan teknologi organisasi tidak peduli penyedia mereka dan menghasilkan tindakan yang memecahkan masalah kinerja. Biaya dan pemanfaatan sumber daya juga dioptimalkan secara bersamaan saat peningkatan kinerja dilakukan.
Apakah sumber daya aplikasi kurang dimanfaatkan atau terlalu disediakan, Turbonomic secara dinamis mengalokasikan sumber daya tersebut tepat di tempat yang dibutuhkan saat permintaan berubah, mengoptimalkan kinerja sambil menjaga biaya tetap rendah. Turbonomic membantu insinyur, arsitek, dan operator infrastruktur cloud untuk secara proaktif mengoptimalkan aplikasi CPU, memori, penyimpanan, dan sumber daya jaringan melalui otomatisasi. Dengan terus menganalisis beban kerja aplikasi dan membuat penyesuaian real-time, Turbonomic menetapkan kinerja aplikasi berkelanjutan yang mengurangi masalah kinerja, mengoptimalkan biaya, dan memberikan pengalaman pengguna akhir yang mulus.
Instana melengkapi kemampuan Turbonomic dengan memberikan pengamatan real-time canggih ke dalam kinerja aplikasi. Kemampuan pemantauan yang didukung AI dari Instana memungkinkan organisasi memperoleh insight mendalam tentang aplikasi mereka, yang mengidentifikasi masalah potensial sebelum berdampak pada kinerja. Dasbor Instana yang mudah digunakan memungkinkan organisasi visibilitas ke metrik kinerja dan memperhitungkan dependensi aplikasi. Dengan remediasi insiden otomatis dan pemantauan proaktif, Instana mengamankan kinerja aplikasi berkelanjutan dari sudut pandang APM dan mempertahankan pengalaman pengguna akhir yang mulus.
Menggabungkan kemampuan IBM Turbonomic dan IBM Instana menciptakan pengalaman pengguna yang mulus dan mengoptimalkan kinerja aplikasi dan penggunaan sumber daya sambil mengelola biaya secara efektif. Kemampuan manajemen sumber daya TI yang dinamis dari Turbonomic memastikan bahwa sumber daya TI terus dioptimalkan secara real-time, selaras dengan permintaan aplikasi tanpa penyediaan berlebihan atau kurang. Dengan mengotomatiskan tindakan penting secara cerdas dan mengoptimalkan sumber daya di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud, Turbonomic memaksimalkan kinerja aplikasi sambil meminimalkan biaya.
Sementara itu, platform observabilitas real-time Instana yang sepenuhnya otomatis menyediakan data dengan ketelitian tinggi dan jejak ujung ke ujung yang berkesinambungan, memberdayakan DevOps, SRE, insinyur platform, IT Ops, dan pengembangan untuk mengakses data yang mereka butuhkan dengan insight kontekstual. Visibilitas real-time ini memungkinkan identifikasi proaktif dan penyelesaian masalah kinerja, yang mendorong pengalaman pengguna akhir yang lancar dan andal. Dengan Turbonomic dan Instana, tidak ada lagi pemecahan masalah atau pengguna akhir dengan bandwidth rendah karena mereka menyediakan organisasi dengan solusi komprehensif yang memecahkan akar penyebab masalah kinerja aplikasi mereka. Solusi ini menciptakan solusi yang lebih kuat bersama-sama, mengoptimalkan kinerja, merampingkan operasi dan mendorong efisiensi biaya, yang pada akhirnya memungkinkan bisnis mencapai tujuan mereka.
