Optimalisasi kinerja aplikasi: Tingkatkan kinerja dan kurangi biaya

Untuk mengoptimalkan kinerja, organisasi tidak hanya perlu alamat masalah kinerja aplikasi mereka tetapi juga mengatasi aspek penting dari pengurangan biaya. Pendekatan ini membuka jalan bagi penghematan besar, menyelaraskan alokasi sumber daya secara tepat dengan tuntutan aplikasi. Ada tiga komponen penting yang perlu dikuasai organisasi untuk mencapai kinerja aplikasi yang optimal dengan cara yang paling hemat biaya.

1. Alokasi sumber daya dinamis

Metode alokasi sumber daya statis tradisional sering menyebabkan inefisiensi, baik mengakibatkan sumber daya yang kurang dimanfaatkan, sumber daya yang disediakan berlebihan, dan sebaliknya, hambatan kinerja. Sebaliknya, organisasi membutuhkan solusi yang memastikan sumber daya dialokasikan tepat di mana dan kapan mereka dibutuhkan, mengoptimalkan kinerja tanpa pengeluaran sumber daya yang tidak perlu.

2. Kinerja aplikasi yang berkelanjutan

Alat pemantauan tradisional gagal dalam menghadapi beban kerja dinamis, tidak dapat mengimbangi tuntutan aplikasi yang terus berkembang. Untuk benar-benar memastikan kinerja aplikasi yang berkelanjutan, organisasi harus mengadopsi solusi yang secara otomatis menganalisis beban kerja aplikasi dan membuat penyesuaian real-time. Pendekatan yang mendalam, proaktif, dan otomatis penting karena mengurangi risiko masalah kinerja yang memberikan pengalaman pengguna akhir yang mulus dan andal.

3. Observabilitas real-time

Mengungkap seluk-beluk aplikasi dan infrastruktur dibuat mulus dengan kemampuan pengamatan tingkat lanjut. Aspek ini sangat penting untuk pengoptimalan aplikasi, karena memberikan insight real-time melalui data dengan fidelitas tinggi. Tetapi kerangka kerja observabilitas tradisional tidak diperlukan. Sebaliknya, organisasi perlu memanfaatkan pendekatan yang memberi pengguna pemahaman mendalam tentang aplikasi mereka dan memungkinkan perbaikan insiden otomatis.

Dengan mengalokasikan sumber daya secara dinamis tepat di mana dan kapan mereka dibutuhkan, organisasi dapat mengoptimalkan kinerja tanpa pengeluaran yang tidak perlu, sementara kinerja aplikasi berkelanjutan meningkatkan keandalan dalam menghadapi tuntutan yang terus berkembang. Sementara itu, pengamatan real-time memberikan insight mendalam tentang kinerja aplikasi, memungkinkan identifikasi proaktif dan penyelesaian masalah sebelum berdampak pada pengguna. IBM® Turbonomic adalah kunci utama keberhasilan dalam mengoptimalkan kinerja aplikasi. Dan ketika pengguna mengintegrasikan Turbonomic dengan IBM® Instana, organisasi mengoptimalkan solusi komprehensif yang melampaui batas-batas tradisional dan alat pemantauan biasa.