Masa depan pengiriman aplikasi dimulai dengan modernisasi

IDC memperkirakan bahwa 750 juta cloud native akan dibangun pada tahun 2025. Di mana dan bagaimana aplikasi ini diterapkan akan berdampak pada waktu ke pasar dan realisasi nilai. Kenyataannya adalah bahwa lingkungan aplikasi itu kompleks, dan mereka menantang perusahaan untuk memelihara dan memodernisasi infrastruktur yang ada, sambil memberikan fitur cloud-native baru. Tiga dari empat eksekutif melaporkan sistem yang berbeda dalam organisasi mereka dan kurangnya keterampilan, sumber daya, dan praktik operasional yang umum menjadi tantangan bagi tujuan bisnis.
Esekutif tahu mereka harus memodernisasi. Faktanya, 83% eksekutif TI merasa bahwa modernisasi adalah pusat strategi organisasi mereka, tetapi hanya 27% mengatakan organisasi mereka telah memodernisasi alur kerja yang diperlukan (termasuk aplikasi, data dan sistem yang mendasarinya). Tetapi jelas bahwa CIO yang memprioritaskan modernisasi mendapatkan hasil yang lebih besar dari transformasi bisnis.
Perangkat lunak telah menjadi garis hidup dari semua domain. Efeknya telah meningkat secara eksponensial dengan munculnya AI, ML, Hybrid Cloud, DevSecOps dan ada lebih banyak kemajuan yang datang. Organisasi harus mengikuti teknologi saat ini sehingga mereka dapat berinovasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan ya,ng selalu berubah.
Setiap organisasi berusaha untuk unggul dengan mengadopsi praktik perangkat lunak inovatif modern—tidak hanya untuk tumbuh, tetapi juga untuk bertahan hidup. Banyak organisasi telah menghilang dari peta teknologi karena gagal beradaptasi dan mengadopsi inovasi dengan cepat.
Dunia berubah dengan cepat dan teknologi adalah pendorong terbesar untuk perubahan ini. Organisasi membutuhkan fleksibilitas penuh untuk alamat pertanyaan-pertanyaan penting, termasuk:
Jika tanggapan Anda negatif terhadap pertanyaan di atas, maka, Anda kehilangan tempat dari pesaing Anda. Mengadopsi alat pengembang dan proses tangkas untuk meningkatkan kecepatan Anda dan membantu Anda alamat masalah ini.
Mengurangi biaya produksi membantu mendorong ketangkasan dengan menyelaraskan kembali dengan tujuan bisnis baru lebih cepat. Sangat penting untuk melakukan penghematan biaya di setiap aspek. otomatisasi akan membantu mempercepat peluncuran fitur, mempercepat siklus masukan, mengurangi waktu tunggu dan koordinasi, menghadirkan kerangka kerja pengujian berkualitas tinggi, membangun platform yang andal, memungkinkan peningkatan yang cepat dan mudah, serta mendukung operasional tanpa waktu henti.
Di luar metode pengurangan biaya tradisional, keberlanjutan telah muncul sebagai bagian penting dari pendekatan pengurangan biaya modern. Pada tahun 2027, 25% CIO akan mendapatkan kompensasi yang terkait dengan dampak teknologi berkelanjutan mereka.
Modernisasi secara substansif dapat mengatasi tujuan keberlanjutan. Mengurangi ketergantungan Anda pada perangkat keras, meningkatkan penggunaan infrastruktur yang disediakan secara otomatis, dan memanfaatkan komponen dan modul yang dapat digunakan kembali adalah cara konkret untuk meningkatkan dampak Anda terhadap lingkungan.
Semua rilis lama pada dasarnya berisiko karena siklus rilis yang lebih panjang. Risiko tidak memodernisasi aplikasi Anda termasuk peningkatan waktu henti, dikombinasikan dengan waktu respons yang terbatas dan lambat terhadap kebutuhan pelanggan yang berubah dengan cepat. Waktu henti dan rilis yang lambat dapat berdampak besar pada ekonomi organisasi dan merusak hubungan dengan pelanggan. Aplikasi Anda yang ada juga merupakan bagian besar dari hutang teknis organisasi Anda, dengan arsitektur monolitik dan proses pengembangan. Dan dalam banyak kasus, ada kekurangan pengembang berpengetahuan yang tahu cara memperbarui dan membangunnya.
Dalam sebuah survei, 41% responden memilih ’Mengurangi Uutang Teknis/Peningkatan Sistem lama’ sebagai prioritas utama. Utang teknis juga sangat mahal dan timbul seiring waktu. Sebagai contoh, biaya utang teknis di Amerika Serikat mencapai 1,52 triliun USD pada tahun 2022.
Fitur-fitur mengkilap menjadi pusat perhatian, sementara utang teknis didorong ke dasar backlog. Secara bertahap, utang teknis menghambat pengembangan fitur baru, sehingga meningkatkan risiko dan biaya untuk memperbaiki fitur yang pertama.
Modernisasi waktu proses adalah langkah besar untuk mengekang masalah seperti itu. Hanya memerlukan pengaturan minimal. Metode ini mendukung futureproofing dengan memungkinkan pengembangan yang mudah ke kontainer dan layanan mikro.
Sebuah kebenaran muncul di industri perangkat lunak: pengalaman pengembang yang baik mengarah pada pengalaman pelanggan yang hebat.
Pada tahun 2026, sekitar 80% organisasi rekayasaperangkat lunak akan membentuk tim platform sebagai penyedia internal layanan, komponen, dan alat yang dapat digunakan kembali untuk pengiriman aplikasi.Banyak organisasi memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan pengalaman pengembang agar menjadi lebih tangkas dan responsif.
Ini juga mengurangi beban kognitif dan menghubungkan moral pengembang dengan nilai bisnis. Beberapa area yang memberikan dampak besar antara lain menyederhanakan arsitektur yang kompleks, meningkatkan pemanfaatan alat dan proses pengembangan modern, serta membangun platform internal dengan komponen yang dapat digunakan kembali dan dikonfigurasi.
IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) menghadirkan serangkaian layanan aplikasi hybrid cloud end-to-end yang memberikan fleksibilitas tertinggi untuk penerapan, membangun aplikasi cloud-native baru, refactoring, dan re-platforming aplikasi yang ada. Ini membantu Anda dalam perjalanan modernisasi aplikasi Anda dengan memberikan manfaat berikut:
IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) menghadirkan serangkaian produk dan fitur terintegrasi yang komprehensif yang membantu organisasi terus memodernisasi aplikasi mereka yang ada dan IBM® Cloud berinovasi dengan layanan mikro cloud-native baru:
Mari kita lihat lebih lanjut mengenai detail kecil namun penting ini:
Sekarang, mari kita lihat IBM® WebSphere Liberty, salah satu waktu proses yang tersedia di CP4Apps. Ini adalah waktu proses Java yang ringan dan cepat. Manfaat utama Liberty meliputi:
Manfaat tahunan rata-rata per organisasi:
|Kategori
|Per Organisasi
|Manfaat developer
|11.795.139 USD
|Manfaat bagi staf
|2.435.714 USD
|Manfaat produktivitas bisnis
|630.070 USD
|Penghematan biaya TI
|630.070 USD
|Total Penghematan Biaya
|15.573.597 USD
Pelanggan Cloud Pak for Applications sangat senang dengan manfaat yang mereka lihat dengan Liberty untuk upaya modernisasi mereka:
