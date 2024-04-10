Tag
Masa depan pengiriman aplikasi dimulai dengan modernisasi

Pekerja kantor di ruang konferensi

IDC memperkirakan bahwa 750 juta cloud native akan dibangun pada tahun 2025. Di mana dan bagaimana aplikasi ini diterapkan akan berdampak pada waktu ke pasar dan realisasi nilai. Kenyataannya adalah bahwa lingkungan aplikasi itu kompleks, dan mereka menantang perusahaan untuk memelihara dan memodernisasi infrastruktur yang ada, sambil memberikan fitur cloud-native baru. Tiga dari empat eksekutif melaporkan sistem yang berbeda dalam organisasi mereka dan kurangnya keterampilan, sumber daya, dan praktik operasional yang umum menjadi tantangan bagi tujuan bisnis.

Esekutif tahu mereka harus memodernisasi. Faktanya, 83% eksekutif TI merasa bahwa modernisasi adalah pusat strategi organisasi mereka, tetapi hanya 27% mengatakan organisasi mereka telah memodernisasi alur kerja yang diperlukan (termasuk aplikasi, data dan sistem yang mendasarinya). Tetapi jelas bahwa CIO yang memprioritaskan modernisasi mendapatkan hasil yang lebih besar dari transformasi bisnis.

CIO dapat mengaktifkan modernisasi aplikasi melalui beberapa faktor

1. Akses ke inovasi perangkat lunak baru:

Perangkat lunak telah menjadi garis hidup dari semua domain. Efeknya telah meningkat secara eksponensial dengan munculnya AI, ML, Hybrid Cloud, DevSecOps dan ada lebih banyak kemajuan yang datang. Organisasi harus mengikuti teknologi saat ini sehingga mereka dapat berinovasi dan memenuhi kebutuhan pelanggan ya,ng selalu berubah.

Setiap organisasi berusaha untuk unggul dengan mengadopsi praktik perangkat lunak inovatif modern—tidak hanya untuk tumbuh, tetapi juga untuk bertahan hidup. Banyak organisasi telah menghilang dari peta teknologi karena gagal beradaptasi dan mengadopsi inovasi dengan cepat.

2. Peningkatan kecepatan dan kelincahan:

Dunia berubah dengan cepat dan teknologi adalah pendorong terbesar untuk perubahan ini. Organisasi membutuhkan fleksibilitas penuh untuk alamat pertanyaan-pertanyaan penting, termasuk:

  1. Seberapa cepat Anda dapat menguji hipotesis Anda (seperti berapa banyak geografi atau persona pengguna mana)?
  2. Seberapa cepat fitur dapat diperkenalkan ke pasar (dari konsep hingga produksi) dan mengalahkan pesaing?
  3. Bagaimana Anda bisa berputar secara efisien dalam menanggapi perubahan kondisi pasar?
  4. Bagaimana Anda bisa menyadari nilai dari inovasi Anda lebih cepat?
  5. Bagaimana Anda bisa terus berinovasi secara konsisten sambil memberikan nilai?
  6. Seberapa efisien proses rilis Anda?

Jika tanggapan Anda negatif terhadap pertanyaan di atas, maka, Anda kehilangan tempat dari pesaing Anda. Mengadopsi alat pengembang dan proses tangkas untuk meningkatkan kecepatan Anda dan membantu Anda alamat masalah ini.

3. Pengiriman nilai dan pengurangan biaya bisnis

Mengurangi biaya produksi membantu mendorong ketangkasan dengan menyelaraskan kembali dengan tujuan bisnis baru lebih cepat. Sangat penting untuk melakukan penghematan biaya di setiap aspek. otomatisasi akan membantu mempercepat peluncuran fitur, mempercepat siklus masukan, mengurangi waktu tunggu dan koordinasi, menghadirkan kerangka kerja pengujian berkualitas tinggi, membangun platform yang andal, memungkinkan peningkatan yang cepat dan mudah, serta mendukung operasional tanpa waktu henti.

Di luar metode pengurangan biaya tradisional, keberlanjutan telah muncul sebagai bagian penting dari pendekatan pengurangan biaya modern. Pada tahun 2027, 25% CIO akan mendapatkan kompensasi yang terkait dengan dampak teknologi berkelanjutan mereka.

Modernisasi secara substansif dapat mengatasi tujuan keberlanjutan. Mengurangi ketergantungan Anda pada perangkat keras, meningkatkan penggunaan infrastruktur yang disediakan secara otomatis, dan memanfaatkan komponen dan modul yang dapat digunakan kembali adalah cara konkret untuk meningkatkan dampak Anda terhadap lingkungan.

4. Mengurangi risiko dan utang teknis:

Semua rilis lama pada dasarnya berisiko karena siklus rilis yang lebih panjang. Risiko tidak memodernisasi aplikasi Anda termasuk peningkatan waktu henti, dikombinasikan dengan waktu respons yang terbatas dan lambat terhadap kebutuhan pelanggan yang berubah dengan cepat. Waktu henti dan rilis yang lambat dapat berdampak besar pada ekonomi organisasi dan merusak hubungan dengan pelanggan. Aplikasi Anda yang ada juga merupakan bagian besar dari hutang teknis organisasi Anda, dengan arsitektur monolitik dan proses pengembangan. Dan dalam banyak kasus, ada kekurangan pengembang berpengetahuan yang tahu cara memperbarui dan membangunnya.

Dalam sebuah survei, 41% responden memilih ’Mengurangi Uutang Teknis/Peningkatan Sistem lama’ sebagai prioritas utama. Utang teknis juga sangat mahal dan timbul seiring waktu. Sebagai contoh, biaya utang teknis di Amerika Serikat mencapai 1,52 triliun USD pada tahun 2022.

Fitur-fitur mengkilap menjadi pusat perhatian, sementara utang teknis didorong ke dasar backlog. Secara bertahap, utang teknis menghambat pengembangan fitur baru, sehingga meningkatkan risiko dan biaya untuk memperbaiki fitur yang pertama.

Modernisasi waktu proses adalah langkah besar untuk mengekang masalah seperti itu. Hanya memerlukan pengaturan minimal. Metode ini mendukung futureproofing dengan memungkinkan pengembangan yang mudah ke kontainer dan layanan mikro.

5. Pengalaman Pengembang:

Sebuah kebenaran muncul di industri perangkat lunak: pengalaman pengembang yang baik mengarah pada pengalaman pelanggan yang hebat.

Pada tahun 2026, sekitar 80% organisasi rekayasaperangkat lunak akan membentuk tim platform sebagai penyedia internal layanan, komponen, dan alat yang dapat digunakan kembali untuk pengiriman aplikasi.Banyak organisasi memfokuskan upaya mereka untuk meningkatkan pengalaman pengembang agar menjadi lebih tangkas dan responsif.

Ini juga mengurangi beban kognitif dan menghubungkan moral pengembang dengan nilai bisnis. Beberapa area yang memberikan dampak besar antara lain menyederhanakan arsitektur yang kompleks, meningkatkan pemanfaatan alat dan proses pengembangan modern, serta membangun platform internal dengan komponen yang dapat digunakan kembali dan dikonfigurasi.

IBM DevOps

Apa itu DevOps?

Andrea Crawford menjelaskan apa itu DevOps, nilai DevOps, dan cara praktik serta alat DevOps membantu Anda memproses aplikasi Anda melalui seluruh delivery pipeline, dari ide hingga produksi. Dipimpin oleh para pemimpin terkemuka IBM, kurikulumnya dirancang untuk membantu para pemimpin bisnis dalam mendapatkan pengetahuan yang diperlukan untuk memprioritaskan investasi AI yang dapat mendorong pertumbuhan.
Jelajahi DevOps

Mengadopsi teknologi dan perkakas yang tepat untuk sukses

IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) menghadirkan serangkaian layanan aplikasi hybrid cloud end-to-end yang memberikan fleksibilitas tertinggi untuk penerapan, membangun aplikasi cloud-native baru, refactoring, dan re-platforming aplikasi yang ada. Ini membantu Anda dalam perjalanan modernisasi aplikasi Anda dengan memberikan manfaat berikut:

IBM® Cloud Pak for Applications (CP4Apps) menghadirkan serangkaian produk dan fitur terintegrasi yang komprehensif yang membantu organisasi terus memodernisasi aplikasi mereka yang ada dan IBM® Cloud berinovasi dengan layanan mikro cloud-native baru:

  • Waktu proses lengkap yang mendukung VM dan kontainer untuk aplikasi Java
  • Alat yang didukung AI untuk memfaktorkan ulang aplikasi: Transformation Advisor, Mono2Micro, Migration Toolkit
  • Platform berbasis Kubernetes (OpenShift) mendukung on-prem dan cloud

Mari kita lihat lebih lanjut mengenai detail kecil namun penting ini:

  • Waktu proses aplikasi pilihan Anda seperti IBM® WebSphere Application Server (WAS), IBM® WAS ND, IBM® WebSphere Liberty, Open Liberty, Red Hat JBoss EAP, Quarkus, Tomcat, dan lainnya
  • Kerangka kerja dan teknologi seperti Red Hat Data Grid, Node.js, OpenJDK, Spring Boot, dan lainnya
  • Alat modernisasi aplikasi termasuk IBM® Transformation Advisor, IBM® Mono2Micro, IBM® WebSphere Migration Tool Kit, dan Red Hat Migration Tool Kit for Applications
  • Platform kontainer Kubernetes sumber terbuka Red Hat OpenShift

Sekarang, mari kita lihat IBM® WebSphere Liberty, salah satu waktu proses yang tersedia di CP4Apps. Ini adalah waktu proses Java yang ringan dan cepat. Manfaat utama Liberty meliputi:

  • Dapatkan waktu mulai yang lebih cepat dengan skala sesuai permintaan: menampilkan fitur ‘InstantOn’ yang memberikan waktu peluncuran untuk aplikasi yang 10X lebih cepat daripada Java standar. Liberty InstantOn juga ideal untuk arsitektur aplikasi nirserver, berbasis peristiwa, memungkinkan peningkatan dan penurunan skala yang cepat — berdasarkan permintaan.
  • Hapus hutang teknis dan kurangi 'Waktu Rata-rata untuk Pemulihan' dengan Zero Migration: Liberty adalah satu-satunya waktu proses Java yang memungkinkan Anda mempertahankan versi terbaru tanpa kode atau konfigurasi baru dan tanpa biaya migrasi atau waktu henti yang tidak direncanakan. Ini juga membantu meminimalkan utang teknis.
  • Pasang di mana saja: Liberty kompatibel dengan beragam aplikasi/arsitektur: monolit, layanan makro, atau layanan mikro
  • Tingkatkan produktivitas dan hemat biaya

Manfaat tahunan rata-rata per organisasi:

KategoriPer Organisasi
Manfaat developer 11.795.139 USD
Manfaat bagi staf2.435.714 USD
Manfaat produktivitas bisnis630.070 USD
Penghematan biaya TI630.070 USD
Total Penghematan Biaya15.573.597 USD
Gulir untuk melihat tabel lengkap

Pelanggan Cloud Pak for Applications sangat senang dengan manfaat yang mereka lihat dengan Liberty untuk upaya modernisasi mereka:

  • Kemampuan untuk pergi ke pasar lebih cepat, organisasi asuransi:Manfaat besar adalah kita bisa pergi ke pasar lebih cepat karena Liberty ringan. Organisasi saya mampu mengembangkan solusi dan kemampuan lebih cepat.”
  • Efisiensi biaya dari pendekatan berbasis kontainer, organisasi keuangan: "Keuntungan utama yang kami temukan adalah efisiensi infrastruktur yang lebih besar dengan memindahkan beban kerja ke Liberty. Kami telah mampu mengurangi infrastruktur hingga 50%. Ini adalah perubahan besar dari server tradisional"

Bekerja sama dengan kami untuk menghadirkan lingkungan aplikasi yang bertransformasi dengan bisnis Anda.

 
