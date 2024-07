Seiring dengan makin pentingnya AI dalam penyediaan layanan kesehatan dan makin banyaknya aplikasi medis AI yang dikembangkan, tata kelola etika dan regulasi harus ditetapkan. Berbagai isu yang menjadi perhatian termasuk kemungkinan bias, kurangnya transparansi, masalah privasi terkait data yang digunakan untuk melatih model AI, serta masalah keamanan dan tanggung jawab.

“Tata kelola AI diperlukan, terutama untuk aplikasi klinis teknologi,” kata Laura Craft, VP Analyst di Gartner. “Namun, karena teknik AI baru sebagian besar merupakan wilayah baru bagi sebagian besar [organisasi penyedia layanan kesehatan], ada kekurangan aturan, proses, dan pedoman umum untuk diikuti oleh para pengusaha yang bersemangat ketika merancang proyek percontohan mereka.”

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menghabiskan waktu 18 bulan untuk berdiskusi dengan para pakar terkemuka di bidang etika, teknologi digital, hukum, dan hak asasi manusia serta berbagai anggota Kementerian Kesehatan untuk menghasilkan laporan yang diberi judul Ethics & Governance of Artificial Intelligence for Health. Laporan ini mengidentifikasi tantangan etika dalam penggunaan AI dalam layanan kesehatan, mengidentifikasi risiko, dan menguraikan enam prinsip konsensus untuk memastikan AI berfungsi demi kepentingan masyarakat:

Melindungi otonomi Mendorong keselamatan dan kesejahteraan manusia Memastikan transparansi Menumbuhkan akuntabilitas Memastikan kesetaraan Mempromosikan alat yang responsif dan berkelanjutan

Laporan WHO juga memberikan rekomendasi yang memastikan pengaturan AI untuk layanan kesehatan memaksimalkan janji teknologi dan membuat petugas kesehatan bertanggung jawab dan responsif terhadap komunitas dan orang-orang yang bekerja dengan mereka.