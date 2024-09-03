Alat untuk AI yang dapat dipercaya

Sebuah alat baru telah dikembangkan untuk menangkap siswa yang melakukan kecurangan dengan ChatGPT. Efektifnya 99,9%. Namun, OpenAI belum merilisnya karena masalah etika yang melekat padanya.

Ini hanya salah satu contoh dari salah satu tantangan utama yang dihadapi AI. Bagaimana kita bisa memantau teknologi untuk memastikannya digunakan secara etis?

Selama beberapa tahun terakhir, nama-nama besar di bidang AI telah mendorong agar teknologi mereka digunakan secara bertanggung jawab. Dan menggunakan AI secara etis bukan hanya hal yang tepat untuk dilakukan bisnis—itu juga sesuatu yang diinginkan konsumen. Faktanya, 86% bisnis percaya pelanggan lebih memilih perusahaan yang menggunakan pedoman etika dan jelas tentang bagaimana mereka menggunakan data dan model AI mereka, menurut IBM Global AI Adoption Index.

“Kita semua jauh melampaui harapan bahwa perusahaan sadar [menggunakan AI secara etis],” kata Phaedra Boinodiris, Pemimpin Global IBM untuk AI yang Dapat Dipercaya. “Pertanyaan yang lebih besar adalah, mengapa penting bagi bisnis dan organisasi lain untuk bertanggung jawab atas hasil yang aman dan bertanggung jawab dari AI yang mereka menerapkan?”

Dapatkah alat etika AI membantu? Apakah alat itu sendiri bias? Berikut ini sekilas mengenai penelitian terbaru.