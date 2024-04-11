Membina masa depan yang lebih etis dengan memanfaatkan teknologi

Memang benar bahwa inovasi sering kali bergerak terlalu cepat sehingga tidak semua orang bisa mengikutinya. Namun, inilah saat yang tepat untuk mendefinisikan dan membangun strategi yang tepat untuk melindungi masyarakat dan kepentingan mereka. Kita berada pada titik kritis dalam perkembangan teknologi seperti gen AI, yang telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting. IBM memiliki pengalaman yang luas dalam mengimplementasikan teknologi yang bertanggung jawab di bidang bisnis dan penelitian, dan kami berupaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat saat mereka menjelajahi peluang yang ditawarkan oleh teknologi transformatif ini, selalu dipandu oleh komitmen kami yang berkelanjutan terhadap etika.

Di pusat upaya teknologi bertanggung jawab kami terdapat Dewan Etika AI kami, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kami ke dalam praktik bisnis dan pengambilan keputusan produk. Selain mendukung prinsip-prinsip kami, dewan direksi juga berbagi thought leadership seputar isu-isu dan teknologi yang sedang berkembang, yang membantu IBM berperan sebagai pemimpin dan penggerak inovasi di bidang gen AI yang penting dan terus berkembang ini. Arah ini telah menghasilkan pencapaian signifikan tahun lalu, seperti peluncuran IBM® watsonx.governance™ untuk mempercepat alur kerja AI yang bertanggung jawab, serta pembentukan AI Alliance, sebuah komunitas internasional yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan yang terbuka, aman, dan bertanggung jawab.

Upaya internal kami selaras dengan pendekatan etika AI yang kami promosikan secara eksternal, memahami bahwa tujuan AI adalah untuk meningkatkan kecerdasan manusia, bahwa data dan insight adalah milik penciptanya, dan bahwa teknologi harus transparan dan dapat dijelaskan. Semua ini didukung oleh prinsip-prinsip kami tentang keterjelasan, keadilan, ketahanan, transparansi, dan privasi.

Seiring dengan upaya kami yang berkelanjutan untuk mempertahankan kepercayaan klien dan masyarakat dengan memperkenalkan teknologi baru yang kuat ke dunia secara bertanggung jawab dan dengan tujuan yang jelas, kami menyadari bahwa misi kami juga mencakup kerja sama dengan pemasok kami untuk memperluas dampak kami secara lebih luas. Selain tenaga kerja kami, kami terus membuat kemajuan dalam mencapai tujuan yang kami umumkan pada tahun 2023 untuk melatih 1.000 pemasok teknologi dalam etika teknologi hingga tahun 2025, dengan lebih dari 600 pemasok IBM yang telah dilatih pada akhir tahun 2023.

Akhirnya, kami menyempurnakan pekerjaan ini dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian kami untuk berhasil beradaptasi dengan era-era baru transformasi digital. Sebagai organisasi, kami berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang juga memprioritaskan pengelolaan data yang bertanggung jawab atas data yang dipercayakan kepada kami oleh klien kami, termasuk peran data dalam mengembangkan model AI yang tangguh dan dapat diandalkan. Kami juga menerapkan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menangani risiko keamanan siber guna melindungi integritas jaringan IBM, perangkat pengguna, server, aplikasi, data, dan solusi cloud.