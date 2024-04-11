Membina masa depan yang lebih etis dengan memanfaatkan teknologi

Pengenalan AI generatif (gen AI) telah dengan cepat menimbulkan pertanyaan dan tantangan baru di seluruh pasar global. Di IBM, prinsip-prinsip kepercayaan dan transparansi kami berfungsi sebagai dasar untuk membantu klien kami mengatasi tantangan ini secara langsung, dan melalui kerja sama kami dengan pembuat kebijakan, peneliti, klien dan pemangku kepentingan lainnya, kami terus memenuhi tantangan ini dan mengembangkan perlindungan teknologi dan kebijakan.
Kami bekerja keras untuk memberikan contoh bagaimana menerapkan dan memelihara teknologi yang bertanggung jawab, seperti yang kami lakukan selama lebih dari satu abad. Karena keahlian ini, IBM diposisikan secara unik untuk berfungsi sebagai “lab hidup”, terus meningkatkan teknologi yang kami bawa ke pasar yang membantu bisnis dan pemerintah menggunakan dan menerapkan kecerdasan buatan (AI) secara bertanggung jawab. IBM telah menerapkan Program Tata Kelola Terpadu untuk mendorong pendekatan kepatuhan berkelanjutan untuk mengatasi lingkungan peraturan yang terus berubah, yang kemudian digunakan dalam pembuatan seri model dasar IBM® Granite®.
Memang benar bahwa inovasi sering kali bergerak terlalu cepat sehingga tidak semua orang bisa mengikutinya. Namun, inilah saat yang tepat untuk mendefinisikan dan membangun strategi yang tepat untuk melindungi masyarakat dan kepentingan mereka. Kita berada pada titik kritis dalam perkembangan teknologi seperti gen AI, yang telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting. IBM memiliki pengalaman yang luas dalam mengimplementasikan teknologi yang bertanggung jawab di bidang bisnis dan penelitian, dan kami berupaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat saat mereka menjelajahi peluang yang ditawarkan oleh teknologi transformatif ini, selalu dipandu oleh komitmen kami yang berkelanjutan terhadap etika.
Di pusat upaya teknologi bertanggung jawab kami terdapat Dewan Etika AI kami, yang mengintegrasikan prinsip-prinsip kami ke dalam praktik bisnis dan pengambilan keputusan produk. Selain mendukung prinsip-prinsip kami, dewan direksi juga berbagi thought leadership seputar isu-isu dan teknologi yang sedang berkembang, yang membantu IBM berperan sebagai pemimpin dan penggerak inovasi di bidang gen AI yang penting dan terus berkembang ini. Arah ini telah menghasilkan pencapaian signifikan tahun lalu, seperti peluncuran IBM® watsonx.governance™ untuk mempercepat alur kerja AI yang bertanggung jawab, serta pembentukan AI Alliance, sebuah komunitas internasional yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan yang terbuka, aman, dan bertanggung jawab.
Upaya internal kami selaras dengan pendekatan etika AI yang kami promosikan secara eksternal, memahami bahwa tujuan AI adalah untuk meningkatkan kecerdasan manusia, bahwa data dan insight adalah milik penciptanya, dan bahwa teknologi harus transparan dan dapat dijelaskan. Semua ini didukung oleh prinsip-prinsip kami tentang keterjelasan, keadilan, ketahanan, transparansi, dan privasi.
Seiring dengan upaya kami yang berkelanjutan untuk mempertahankan kepercayaan klien dan masyarakat dengan memperkenalkan teknologi baru yang kuat ke dunia secara bertanggung jawab dan dengan tujuan yang jelas, kami menyadari bahwa misi kami juga mencakup kerja sama dengan pemasok kami untuk memperluas dampak kami secara lebih luas. Selain tenaga kerja kami, kami terus membuat kemajuan dalam mencapai tujuan yang kami umumkan pada tahun 2023 untuk melatih 1.000 pemasok teknologi dalam etika teknologi hingga tahun 2025, dengan lebih dari 600 pemasok IBM yang telah dilatih pada akhir tahun 2023.
Akhirnya, kami menyempurnakan pekerjaan ini dengan memanfaatkan pengalaman dan keahlian kami untuk berhasil beradaptasi dengan era-era baru transformasi digital. Sebagai organisasi, kami berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang juga memprioritaskan pengelolaan data yang bertanggung jawab atas data yang dipercayakan kepada kami oleh klien kami, termasuk peran data dalam mengembangkan model AI yang tangguh dan dapat diandalkan. Kami juga menerapkan pendekatan manajemen risiko yang komprehensif untuk mengidentifikasi dan menangani risiko keamanan siber guna melindungi integritas jaringan IBM, perangkat pengguna, server, aplikasi, data, dan solusi cloud.
Memiliki kredibilitas untuk mengadvokasi etika AI juga dimulai dengan memiliki pilar yang kuat dan holistik dari tata kelola perusahaan hingga melatih karyawan dalam etika. Di IBM, kami bercita-cita untuk menciptakan inovasi, kebijakan, dan praktik yang memprioritaskan etika, kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, semua pekerjaan ini hanya mungkin dilakukan karena dasar yang kuat dan pilar integritas dalam proses, keputusan, dan operasi kami.
Ini hanyalah beberapa contoh bagaimana IBM bekerja untuk membuat dampak etis dengan memanfaatkan teknologi.
Dapatkan insight untuk mempersiapkan dan merespons serangan siber dengan lebih cepat dan efektif dengan IBM X-Force threat intelligence index.
Lihat mengapa IBM dinobatkan sebagai Pemain Utama dan dapatkan insight untuk memilih Vendor Layanan Konsultasi Keamanan Siber yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi Anda.
Pelajari bagaimana lingkungan keamanan saat ini berubah dan cara menavigasi tantangan dan memanfaatkan ketahanan AI generatif.
Pahami ancaman terbaru dan perkuat pertahanan cloud Anda dengan Laporan lingkungan ancaman IBM X-Force Cloud.
Ketahui bagaimana keamanan data membantu melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau pencurian di seluruh siklus hidupnya.