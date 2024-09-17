Mengapa keamanan data sangat penting untuk AI

Ruang Kontrol Telekomunikasi dengan Profesional yang Bekerja

Data adalah komoditas berharga yang baru. Data menggerakkan ekonomi dan mendorong teknologi baru. khususnya AI generatif. Namun, agar AI dapat diadopsi secara luas, teknologi ini harus tepercaya dan aman.

Seperti yang ditunjukkan oleh Laporan Biaya Pelanggaran Data terbaru dari IBM®, gangguan bisnis mendorong biaya pelanggaran dan denda peraturan ke tingkat yang lebih tinggi, dengan biaya rata-rata pelanggaran data mencapai 4,88 juta USD.

Namun, menurut survei yang dilakukan oleh IBM® Institute for Business Value (IBV) tentang keamanan siber dan gen AI, lebih dari 94% pemimpin bisnis percaya bahwa mengamankan AI itu penting, tetapi hanya 24% yang menyatakan bahwa proyek AI mereka akan memasukkan komponen keamanan siber dalam enam bulan ke depan.

Hal ini membuat banyak bisnis rentan, karena gen AI juga memiliki risiko baru, seperti kebocoran data, keracunan data, dan serangan injeksi prompt. Mungkin juga sulit bagi bisnis untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data mereka, catat Scott McCarthy, IBM® Global Managing Partner for Cybersecurity Services.

“Penting untuk memastikan bahwa kontrol ada sehingga data bisnis dan klien tidak terekspos,” jelas McCarthy.

Untuk melindungi data mereka dan mengamankan AI mereka, bisnis harus membangun tata kelola AI mereka dan mengamankan infrastruktur mereka: data mereka, model mereka, dan penggunaan model mereka. Ini adalah kerangka kerja IBM® untuk mengamankan AI generatif—kerangka kerja yang dapat diterapkan di lingkungan lain, termasuk Einstein dari Salesforce, seperangkat alat bantu AI untuk CRM.

Berikut adalah 3 langkah yang dapat diambil bisnis untuk memulai proses ini.

Buletin Think

Apakah tim Anda akan mampu mendeteksi zero-day berikutnya tepat waktu?

Bergabunglah dengan para pemimpin keamanan yang mengandalkan Buletin Think untuk berita yang dikurasi tentang AI, keamanan siber, data, dan otomatisasi. Pelajari dengan cepat dari tutorial pakar dan penjelas—dikirimkan langsung ke kotak masuk Anda. Lihat Pernyataan Privasi IBM®.

Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM® kami untuk informasi lebih lanjut.

https://www.ibm.com/id-id/privacy

1. Memahami lokasi data

Banyak tim yang berinovasi dengan cepat dengan gen AI, namun hal ini dapat menciptakan apa yang dikenal sebagai TI bayangan. “Kita harus memastikan bahwa bisnis juga memiliki visibilitas. Ada alat baru seperti manajemen postur keamanan data dan manajemen postur keamanan AI yang akan membantu dalam hal ini,“ kata McCarthy.

2. Mengklasifikasikan data

Apakah Anda bekerja dengan data pelanggan atau data bisnis, tiap jenis data memiliki implikasi berbeda dan dapat dikenai kebijakan serta prosedur yang berbeda.

3. Menerapkan batas klasifikasi

Terapkan kontrol yang sesuai pada data sesuai batas klasifikasinya—seperti data pelanggan, data bisnis sensitif, atau data yang bersifat publik—agar hanya orang yang tepat yang dapat mengakses data yang tepat pada waktu yang tepat.

Kesimpulannya, “Tim keamanan harus menjadi pendorong bisnis, bukan sekadar penjaga gerbang kebijakan dan prosedur,” ujar McCarthy.

Penulis

Anabelle Nicoud

Staff Writer

IBM
Solusi terkait
Solusi keamanan dan perlindungan data

Lindungi data di berbagai lingkungan, penuhi peraturan privasi, dan sederhanakan kompleksitas operasional.

         Jelajahi solusi keamanan data
    IBM® Guardium

    Temukan IBM Guardium, rangkaian perangkat lunak keamanan data yang melindungi data sensitif di lokasi dan cloud.

     

             Jelajahi IBM Guardium
      Layanan keamanan data

      IBM menyediakan layanan keamanan data yang komprehensif untuk melindungi data perusahaan, aplikasi, dan AI.

             Jelajahi layanan keamanan data
      Ambil langkah selanjutnya

      Lindungi data organisasi Anda di seluruh hybrid cloud dan sederhanakan persyaratan kepatuhan dengan solusi keamanan data.

             Jelajahi solusi keamanan data Pesan demo langsung