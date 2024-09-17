Mengapa keamanan data sangat penting untuk AI

Data adalah komoditas berharga yang baru. Data menggerakkan ekonomi dan mendorong teknologi baru. khususnya AI generatif. Namun, agar AI dapat diadopsi secara luas, teknologi ini harus tepercaya dan aman.

Seperti yang ditunjukkan oleh Laporan Biaya Pelanggaran Data terbaru dari IBM®, gangguan bisnis mendorong biaya pelanggaran dan denda peraturan ke tingkat yang lebih tinggi, dengan biaya rata-rata pelanggaran data mencapai 4,88 juta USD.

Namun, menurut survei yang dilakukan oleh IBM® Institute for Business Value (IBV) tentang keamanan siber dan gen AI, lebih dari 94% pemimpin bisnis percaya bahwa mengamankan AI itu penting, tetapi hanya 24% yang menyatakan bahwa proyek AI mereka akan memasukkan komponen keamanan siber dalam enam bulan ke depan.

Hal ini membuat banyak bisnis rentan, karena gen AI juga memiliki risiko baru, seperti kebocoran data, keracunan data, dan serangan injeksi prompt. Mungkin juga sulit bagi bisnis untuk mengontrol siapa yang memiliki akses ke data mereka, catat Scott McCarthy, IBM® Global Managing Partner for Cybersecurity Services.

“Penting untuk memastikan bahwa kontrol ada sehingga data bisnis dan klien tidak terekspos,” jelas McCarthy.

Untuk melindungi data mereka dan mengamankan AI mereka, bisnis harus membangun tata kelola AI mereka dan mengamankan infrastruktur mereka: data mereka, model mereka, dan penggunaan model mereka. Ini adalah kerangka kerja IBM® untuk mengamankan AI generatif—kerangka kerja yang dapat diterapkan di lingkungan lain, termasuk Einstein dari Salesforce, seperangkat alat bantu AI untuk CRM.

Berikut adalah 3 langkah yang dapat diambil bisnis untuk memulai proses ini.