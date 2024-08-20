Gen AI: Mitra kreatif baru Anda?

Ketika kecerdasan buatan terus membentuk kembali industri, dampaknya terhadap kreativitas telah menjadi topik perdebatan hangat. Dapatkah mesin benar-benar menjadi kreatif? Atau akankah AI hanya meniru kecerdikan manusia? Sebuah studi baru yang diterbitkan di Nature Human Behaviour menjelaskan pertanyaan ini, menunjukkan bahwa AI generatif mungkin lebih tepat disebut kolaborator kreatif daripada pengganti.

Para peneliti menempatkan ChatGPT, chatbot AI populer, dengan mengadu kemampuannya dengan pencarian Google dan pemikiran manusia tanpa bantuan. Hasilnya? Model bahasa besar (LLM) menjadi yang teratas, membantu orang menghasilkan lebih banyak ide kreatif di berbagai tugas.

Dalam satu percobaan, peserta ditantang untuk merancang mainan baru menggunakan barang-barang sehari-hari seperti klip kertas dan botol air. Ide-ide kelompok yang dibantu LLM berkilau, dinilai 10% lebih kreatif oleh para juri daripada mereka yang mengandalkan Google.

Tapi menariknya: ChatGPT memiliki kemampuannya sendiri bahkan dalam tugas-tugas yang dianggap membutuhkan sentuhan manusia. Ketika diminta untuk menggunakan kembali item sentimental, respons yang dibantu AI masih mendapat skor lebih tinggi pada skala kreativitas.