Gen AI: Mitra kreatif baru Anda?

Ketika kecerdasan buatan terus membentuk kembali industri, dampaknya terhadap kreativitas telah menjadi topik perdebatan hangat. Dapatkah mesin benar-benar menjadi kreatif? Atau akankah AI hanya meniru kecerdikan manusia? Sebuah studi baru yang diterbitkan di Nature Human Behaviour menjelaskan pertanyaan ini, menunjukkan bahwa AI generatif mungkin lebih tepat disebut kolaborator kreatif daripada pengganti.
Para peneliti menempatkan ChatGPT, chatbot AI populer, dengan mengadu kemampuannya dengan pencarian Google dan pemikiran manusia tanpa bantuan. Hasilnya? Model bahasa besar (LLM) menjadi yang teratas, membantu orang menghasilkan lebih banyak ide kreatif di berbagai tugas.
Dalam satu percobaan, peserta ditantang untuk merancang mainan baru menggunakan barang-barang sehari-hari seperti klip kertas dan botol air. Ide-ide kelompok yang dibantu LLM berkilau, dinilai 10% lebih kreatif oleh para juri daripada mereka yang mengandalkan Google.
Tapi menariknya: ChatGPT memiliki kemampuannya sendiri bahkan dalam tugas-tugas yang dianggap membutuhkan sentuhan manusia. Ketika diminta untuk menggunakan kembali item sentimental, respons yang dibantu AI masih mendapat skor lebih tinggi pada skala kreativitas.
Tidak semua orang siap untuk menobatkan ChatGPT sebagai raja kreativitas baru. Jacob Murel, Senior Technical Content Creator di IBM sekaligus mantan instruktur penulisan, memberi pandangan yang realistis: “Saya rasa ini tidak akan pernah menggantikan manusia,” ujar Murel. “Sistem ini hanya bisa menghasilkan apa yang ada dalam data pelatihannya, sehingga tidak dapat membuat ide yang benar-benar orisinal.”
Sabrina Habib, Associate Professor dan Visual Communications Sequence Head di University of South Carolina, berbagi perspektif yang lebih bernuansa. “Saya melakukan riset bagaimana teknologi memengaruhi kreativitas, dan saya belajar bahwa walaupun alat AI seperti ChatGPT dapat meningkatkan kualitas ide, AI juga dapat menghambat proses kreatif manusia,” jelas Habib. Dia menekankan pentingnya ide yang mengutamakan manusia: “Ketika kita menghasilkan ide tanpa teknologi, kita terlibat dalam pemikiran kritis dan imajinasi, yang merupakan kunci untuk pertumbuhan pribadi dan inovasi.”
Riset Habib menunjukkan pendekatan yang seimbang untuk kreativitas yang dibantu AI. “Saran saya adalah selalu melakukan tukar pikiran tanpa teknologi terlebih dahulu, kemudian memasukkan AI dalam prosesnya,” sarannya. Metode ini mempertahankan manfaat intuisi manusia sambil memanfaatkan kekuatan AI.
Potensi pembentukan kembali industri kreatif adalah perhatian penting bagi Habib. “Saya pikir banyak peran kreatif akan beralih ke kurasi dan meningkatkan konten yang dihasilkan AI, meningkatkan efisiensi dan kecepatan, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kepenulisan,” katanya. Pergeseran ini dapat memiliki implikasi yang luas untuk berbagai sektor.
Murel melihat potensi dalam AI sebagai alat untuk inspirasi dan kreativitas. Mahasiswanya menemukan LLM membantu dengan cara yang tidak terduga: “Mereka akan memberikan prompt chatbot, dan itu kemudian akan membantu mereka berpikir tentang membaca dan menulis dengan cara baru,” jelasnya.
Jadi, apa rahasia ChatGPT? Studi ini menunjukkan bahwa ChatGPT hebat dalam memadukan dan mencocokkan beragam konsep menjadi tanggapan yang koheren dan jelas. Anggap saja sebagai pencampur ide berkecepatan tinggi yang mampu membuat hubungan yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama bagi manusia untuk menemukannya.
Tapi jangan pensiunkan pemikiran Anda dulu. Murel menyarankan menggunakan AI sebagai batu loncatan, bukan kruk. “Gunakan untuk membantu mencetuskan ide,” sarannya. “Mintalah dia menulis draf pertama, lalu edit dan tulis ulang apa yang dikatakannya, karena AI akan memberi Anda prosa yang biasa-biasa saja.”
Habib memperingatkan potensi jebakan jika terlalu mengandalkan AI. “Salah satu konsekuensinya adalah produksi ide-ide homogen, seperti yang saya dan rekan saya temukan dalam salah satu studi kami,” dia memperingatkan. “Kepercayaan akan menjadi masalah karena AI tidak selalu membuat pilihan etis dan seringkali tidak memiliki konteks dan perhatian.”
Untuk bisnis, AI dapat berarti cara baru untuk memicu inovasi dan merampingkan pengembangan produk. AI dapat membantu tim dengan cepat menghasilkan dan mengevaluasi berbagai ide, memungkinkan pencipta manusia untuk memfokuskan energi mereka pada penyempurnaan dan penerapan konsep yang paling menjanjikan.
Namun, Habib menekankan nilai abadi kreativitas manusia: “Kreativitas manusia sangat penting untuk relevansi budaya dan perspektif unik, yang selalu menjadi kunci untuk mendorong inovasi dan akan tetap kritis dari waktu ke waktu.”
