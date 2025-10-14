Akselerator AI

Mempercepat pemrosesan data untuk membuat AI dalam skala besar

Dengan pertumbuhan aplikasi AI, komputasi tradisional tidak dapat memproses data dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi AI. Akselerator AI sangat penting untuk mempercepat pemrosesan data yang diperlukan untuk menjalankan AI.

Karena desainnya yang unik dan perangkat keras khusus, akselerator AI meningkatkan kinerja pemrosesan AI melalui kemampuan seperti pemrosesan paralel. Kemampuan ini memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dalam skala besar dan membawa aplikasi AI baru ke pasar lebih cepat. 
Kinerja berskala besar

Minimalkan latensi dan tingkatkan kecepatan dengan akselerator AI untuk mendapatkan sumber daya yang Anda perlukan untuk memberdayakan AI dalam produksi.
Peningkatan produktivitas & efisiensi

Otomatiskan tugas berulang untuk membebaskan sumber daya dan merampingkan operasi sehingga tim dapat berfokus pada inisiatif strategis.
Keamanan dan kepercayaan

Lindungi data sangat penting dan penuhi kepatuhan dan persyaratan peraturan dengan AI yang dikirimkan langsung ke data Anda.
Manajemen sumber daya

Optimalkan biaya energi dan infrastruktur perusahaan Anda dengan akselerator AI terintegrasi.

Produk yang relevan

IBM memungkinkan percepatan AI ke informasi penting Anda—di mana pun informasi berada. AI bawaan dapat meningkatkan insight, keamanan, aplikasi, dan lainnya:

  • Prosesor IBM® Telum II untuk IBM® Z dan LinuxONE
  • Kartu IBM® Spyre Accelerator untuk IBM® Z, LinuxONE, dan Power
  • GPU dan AI Accelerators di IBM® Cloud
IBM® z17 sudut kanan
AI di IBM Z
Menskalakan beberapa model AI perusahaan dan memberikan insight real-time secara langsung ke data transaksional dengan solusi keseluruhan lapisan.
Sudut kiri IBM® LinuxONE Emperor 5 dengan latar belakang oranye
AI di IBM LinuxONE
Tingkatkan ketahanan siber dengan server Linux yang dapat diskalakan yang dibuat untuk beban kerja perusahaan, didukung oleh inovasi sumber terbuka dan AI Red Hat OpenShift.
IBM® Power11 dalam pengaturan biru modern
AI di IBM® Power
Sederhanakan penerapan dan dapatkan nilai bisnis nyata dari data perusahaan dengan AI yang tepercaya dan dapat diakses dengan mudah untuk meningkatkan produktivitas.
Pria menggunakan laptop di dalam ruang server
AI di IBM Cloud
Menerapkan AI di cloud dengan GPU dan akselerator AI untuk digunakan dengan berbagai aplikasi dan kerangka kerja inferensi.

Sumber daya

Apa hal berikutnya dengan mainframe dan AI?

Pelajari bagaimana, dengan integrasi dan penyempurnaan baru, mainframe mendefinisikan kembali peran mereka dalam TI modern.

 IBM® LinuxONE 5 mendapat dorongan AI yang sangat besar (PDF)

Jelajahi teknologi LinuxONE 5 dan contoh penggunaan AI yang diharapkan cocok untuk server kelas perusahaan baru ini.

 Menjalankan beban kerja AI di IBM® Power (PDF)

Temukan 5 alasan teratas mengapa IBM® Power adalah fondasi tepercaya untuk memberdayakan strategi AI Anda.

 Menskalakan AI perusahaan di cloud (blog)

Jelajahi bagaimana pemrosesan data yang dapat diskalakan membantu menghasilkan model IBM® Granite berkualitas lebih tinggi.
Ambil langkah selanjutnya

Jelajahi bagaimana akselerator AI dari IBM dapat membantu Anda mempercepat inovasi, mengoptimalkan biaya, dan lebih mendekatkan AI ke data sangat penting Anda.
