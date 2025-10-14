Dengan pertumbuhan aplikasi AI, komputasi tradisional tidak dapat memproses data dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi AI. Akselerator AI sangat penting untuk mempercepat pemrosesan data yang diperlukan untuk menjalankan AI.
Karena desainnya yang unik dan perangkat keras khusus, akselerator AI meningkatkan kinerja pemrosesan AI melalui kemampuan seperti pemrosesan paralel. Kemampuan ini memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dalam skala besar dan membawa aplikasi AI baru ke pasar lebih cepat.
Minimalkan latensi dan tingkatkan kecepatan dengan akselerator AI untuk mendapatkan sumber daya yang Anda perlukan untuk memberdayakan AI dalam produksi.
Otomatiskan tugas berulang untuk membebaskan sumber daya dan merampingkan operasi sehingga tim dapat berfokus pada inisiatif strategis.
Lindungi data sangat penting dan penuhi kepatuhan dan persyaratan peraturan dengan AI yang dikirimkan langsung ke data Anda.
Optimalkan biaya energi dan infrastruktur perusahaan Anda dengan akselerator AI terintegrasi.
IBM memungkinkan percepatan AI ke informasi penting Anda—di mana pun informasi berada. AI bawaan dapat meningkatkan insight, keamanan, aplikasi, dan lainnya:
Pelajari bagaimana, dengan integrasi dan penyempurnaan baru, mainframe mendefinisikan kembali peran mereka dalam TI modern.
Jelajahi teknologi LinuxONE 5 dan contoh penggunaan AI yang diharapkan cocok untuk server kelas perusahaan baru ini.
Temukan 5 alasan teratas mengapa IBM® Power adalah fondasi tepercaya untuk memberdayakan strategi AI Anda.
Jelajahi bagaimana pemrosesan data yang dapat diskalakan membantu menghasilkan model IBM® Granite berkualitas lebih tinggi.