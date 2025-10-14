Dengan pertumbuhan aplikasi AI, komputasi tradisional tidak dapat memproses data dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi AI. Akselerator AI sangat penting untuk mempercepat pemrosesan data yang diperlukan untuk menjalankan AI.

Karena desainnya yang unik dan perangkat keras khusus, akselerator AI meningkatkan kinerja pemrosesan AI melalui kemampuan seperti pemrosesan paralel. Kemampuan ini memungkinkan perusahaan untuk berinovasi dalam skala besar dan membawa aplikasi AI baru ke pasar lebih cepat.