Perusahaan menghadapi kendala nyata dalam hal peningkatan skala AI di seluruh organisasi, seperti kompleksitas data dan integrasi, kekurangan keterampilan yang tepat, risiko keamanan dan kepatuhan, dan masih banyak lagi. Penawaran AI IBM Power dan IBM Spyre Accelerator for Power* menghilangkan hambatan ini melalui pengoptimalan keseluruhan lapisan. Hasilnya? IBM Power menyediakan platform yang lebih cepat, fleksibel, dan aman yang dirancang untuk beban kerja AI perusahaan.