Manajemen identitas AI Agen


Amankan identitas, delegasi, tata kelola, dan akses agen dengan penegakan real-time dan akuntabilitas yang siap diaudit

Ilustrasi smartphone yang menampilkan layar otentikasi sidik jari dan pengenalan wajah

Empat celah penting dalam keamanan identitas agen

 Agen AI bernalar, bertindak, dan mengumpulkan akses secara independen. Sistem IAM lama tidak dirancang untuk itu.

 

Keamanan identitas untuk AI agen memerlukan verifikasi berkelanjutan , kredensial dinamis, dan penegakan waktu proses di setiap agen di lingkungan Anda.
Akses persisten tanpa pengawasan 

Agen beroperasi dengan kredenSIAL tetap tanpa verifikasi pada titik penggunaan. Ketika perilaku berubah atau kredensial disusupi, akses tetap ada dan risiko bertambah lebih cepat daripada tim mana pun dapat deteksi. 
Eskalasi hak istimewa tanpa ulasan 

Agen meminta akses, memanggil alat, dan mengambil peran secara dinamis, mengumpulkan hak istimewa yang tidak pernah secara eksplisit diberikan atau disetujui. Seiring waktu, langkah ini menciptakan jalur akses yang tidak ada tim tunggal yang memiliki visibilitas penuh.
Tidak ada atribusi, tidak ada pertanggungjawaban 

Agen bertindak atas nama pengguna, membuat tindakan mereka tidak dapat dibedakan dari manusia dalam catatan audit. Ketika sebuah insiden terjadi, tidak ada catatan yang dapat diandalkan untuk memisahkan apa yang dilakukan seseorang dari apa yang dilakukan agen secara mandiri, meninggalkan kepatuhan dan forensik tanpa jalur resolusi yang jelas. 
Kontrol terfragmentasi di seluruh identitas dan rahasia 

Sebagian besar organisasi mengelola kredensial, akses, dan tata kelola identitas untuk identitas nonmanusia (NHI) di seluruh alat yang terputus. Kesenjangan di antara keduanya adalah tempat eksposur terakumulasi: rahasia yang di-hardcode dalam pipeline, peran IAM diam-diam disediakan secara berlebihan, dan agen AI yang beroperasi tanpa pagar pembatas yang seragam.

Sumber daya unggulan

report
Target putih pada latar belakang biru
Melindungi bisnis Anda dari risiko kredensial tersembunyi
Lihat bagaimana strategi terpadu yang didasarkan pada manajemen rahasia terpusat, deteksi real-time, dan praktik kebersihan yang kuat membantu tim mengurangi risiko, merampingkan remediasi, dan mengamankan alur kerja pengembang dalam skala besar.
webinar
Foto bangunan dikelilingi oleh ilustrasi orang
Penerapan Agen IAM dalam Praktik
Jelajahi webinar sesuai permintaan ini yang mencakup pendekatan modern berbasis standar untuk menegakkan hak istimewa yang paling sedikit, akses tepat waktu, dan kemampuan audit penuh di seluruh lingkungan berbasis AI dan hybrid.
report
Ilustrasi dokumen di dalam kotak kaca
Panduan untuk mengaktifkan keamanan zero trust
Pelajari cara membantu tim pindah lebih cepat, menyederhanakan operasi, dan menerapkan akses hak istimewa terendah dalam skala besar sehingga Anda dapat memberikan inisiatif cloud dengan percaya diri.
report
Ilustrasi abstrak formulir kertas berjejer
Panduan praktisi IAM
Jalur praktis untuk mendapatkan kembali kendali—menyatukan identitas, mengotomatiskan hambatan, memperketat keamanan tanpa gesekan pengguna, dan membangun lapisan identitas yang benar-benar berskala.
report
Ilustrasi abstrak formulir kertas berjejer
Keamanan cloud generasi berikutnya
Pelajari bagaimana manajemen risiko proaktif, tata kelola kebijakan sebagai kode, dan praktik zero trust canggih membantu tim menghilangkan penyimpangan operasional, menegakkan kepatuhan dalam skala besar, dan membangun postur keamanan yang lebih kuat dan lebih tangguh di setiap cloud.

Apa itu Agentic Runtime Security?

Tyler Lynch dan Bob Kalka menjelaskan peran penting identitas dan kredensial mereka dalam pelaksanaan waktu proses agen. Di dunia baru ini, manajemen rahasia menyatu dengan manajemen identitas, kredensial dinamis dengan aliran OAuth, alur on-behalf of mengikat dengan otentikasi – untuk memberikan pola untuk memberikan keamanan waktu proses agentic. Pelajari cara mengamankan identitas non-manusia dan beban kerja cloud.

Foto mata yang dikelilingi oleh ilustrasi
Tonton webinar
Identitas dan penyiapan integrasi agen

Daftarkan setiap agen dengan identitas yang unik dan dapat diverifikasi untuk menghilangkan kunci bersama dan memungkinkan tata kelola yang dapat dilacak sejak hari pertama.
Autentikasi, delegasi, dan otorisasi

Kaitkan tindakan agen dengan maksud pengguna melalui delegasi yang teratur, token yang tercakup, dan persetujuan—yang memberikan bukti yang jelas tentang siapa yang melakukan suatu otorisasi.
Kelompok yang paling kurang beruntung dan sadar akan risiko

Kredensial yang tepat waktu dan berumur pendek, yang disesuaikan untuk setiap tugas tertentu. Otentikasi AI terjadi di setiap panggilan API dan alat—menutup celah terakhir di mana risiko agen terjadi.
Tata kelola dan bukti yang siap diaudit

Dapatkan akuntabilitas ujung ke ujung dengan jejak audit yang ditandatangani yang menghubungkan setiap tindakan agen dengan identitas manusia untuk kepatuhan AI agen dengan pencabutan instan dan bukti kontrol.

Produk yang relevan

Kolase gambar yang menunjukkan tangan bekerja di laptop dengan kartu kredit di satu sisi dan kunci di sisi lain
Tampilan abstrak file dan halaman

IBM® Verify

IBM® Verify menghadirkan platform identitas didukung AI yang memberikan layanan di hybrid cloud, melayani klien yang menuntut SaaS atau kemampuan.

Platform ini menyatukan tata kelola identitas, manajemen akses, akses istimewa, deteksi dan respons ancaman identitas (ITDR) , dan manajemen postur keamanan identitas (ISPM). Platform ini memungkinkan kontrol keamanan identitas waktu proses yang kuat, mengatur identitas manusia dan identitas nonmanusia, memberikan  auditabilitas berkelanjutan di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud, memastikan setiap tindakan dapat dikaitkan dengan identitas manusia yang terverifikasi di seluruh lingkungan Anda. Hal ini membantu organisasi memenuhi kontrol kepatuhan yang ketat, mengurangi risiko keamanan, dan mendukung penyampaian keamanan yang tangkas untuk semua beban kerja.

Jelajahi Verify

HashiCorp Vault

HashiCorp Vault menghilangkan penyebaran rahasia dengan menerbitkan dan mengelola kredensial dinamis berumur pendek secara terpusat termasuk token, sertifikat, kunci API, dan banyak lagi. Terikat identitas dan diberlakukan kebijakan saat waktu proses, Vault menerapkan akses hak istimewa terendah ke setiap manusia, mesin, dan agen AI di seluruh lingkungan Anda.

Jelajahi Vault

Layanan terkait

Layanan Manajemen Identitas dan Akses

Pengalaman layanan IAM berbasis AI yang dirancang untuk mendefinisikan ulang alur kerja akses bagi perusahaan dengan menawarkan agen cerdas dan proaktif.

 Jelajahi layanan IAM
Gambar seseorang duduk dan mengetik di komputer
Ambil langkah selanjutnya

Pelajari lebih lanjut tentang solusi IAM IBM® dan temukan strategi untuk mengatasi tantangan IAM secara efektif.

 

  1. Coba IBM® Verify secara gratis