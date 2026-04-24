Manajemen identitas AI Agen

Amankan identitas, delegasi, tata kelola, dan akses agen dengan penegakan real-time dan akuntabilitas yang siap diaudit
Agen beroperasi dengan kredenSIAL tetap tanpa verifikasi pada titik penggunaan. Ketika perilaku berubah atau kredensial disusupi, akses tetap ada dan risiko bertambah lebih cepat daripada tim mana pun dapat deteksi.
Agen meminta akses, memanggil alat, dan mengambil peran secara dinamis, mengumpulkan hak istimewa yang tidak pernah secara eksplisit diberikan atau disetujui. Seiring waktu, langkah ini menciptakan jalur akses yang tidak ada tim tunggal yang memiliki visibilitas penuh.
Agen bertindak atas nama pengguna, membuat tindakan mereka tidak dapat dibedakan dari manusia dalam catatan audit. Ketika sebuah insiden terjadi, tidak ada catatan yang dapat diandalkan untuk memisahkan apa yang dilakukan seseorang dari apa yang dilakukan agen secara mandiri, meninggalkan kepatuhan dan forensik tanpa jalur resolusi yang jelas.
Sebagian besar organisasi mengelola kredensial, akses, dan tata kelola identitas untuk identitas nonmanusia (NHI) di seluruh alat yang terputus. Kesenjangan di antara keduanya adalah tempat eksposur terakumulasi: rahasia yang di-hardcode dalam pipeline, peran IAM diam-diam disediakan secara berlebihan, dan agen AI yang beroperasi tanpa pagar pembatas yang seragam.
Daftarkan setiap agen dengan identitas yang unik dan dapat diverifikasi untuk menghilangkan kunci bersama dan memungkinkan tata kelola yang dapat dilacak sejak hari pertama.
Kaitkan tindakan agen dengan maksud pengguna melalui delegasi yang teratur, token yang tercakup, dan persetujuan—yang memberikan bukti yang jelas tentang siapa yang melakukan suatu otorisasi.
Kredensial yang tepat waktu dan berumur pendek, yang disesuaikan untuk setiap tugas tertentu. Otentikasi AI terjadi di setiap panggilan API dan alat—menutup celah terakhir di mana risiko agen terjadi.
Dapatkan akuntabilitas ujung ke ujung dengan jejak audit yang ditandatangani yang menghubungkan setiap tindakan agen dengan identitas manusia untuk kepatuhan AI agen dengan pencabutan instan dan bukti kontrol.
IBM® Verify menghadirkan platform identitas didukung AI yang memberikan layanan di hybrid cloud, melayani klien yang menuntut SaaS atau kemampuan.
Platform ini menyatukan tata kelola identitas, manajemen akses, akses istimewa, deteksi dan respons ancaman identitas (ITDR) , dan manajemen postur keamanan identitas (ISPM). Platform ini memungkinkan kontrol keamanan identitas waktu proses yang kuat, mengatur identitas manusia dan identitas nonmanusia, memberikan auditabilitas berkelanjutan di seluruh lingkungan hybrid dan multi-cloud, memastikan setiap tindakan dapat dikaitkan dengan identitas manusia yang terverifikasi di seluruh lingkungan Anda. Hal ini membantu organisasi memenuhi kontrol kepatuhan yang ketat, mengurangi risiko keamanan, dan mendukung penyampaian keamanan yang tangkas untuk semua beban kerja.
HashiCorp Vault menghilangkan penyebaran rahasia dengan menerbitkan dan mengelola kredensial dinamis berumur pendek secara terpusat termasuk token, sertifikat, kunci API, dan banyak lagi. Terikat identitas dan diberlakukan kebijakan saat waktu proses, Vault menerapkan akses hak istimewa terendah ke setiap manusia, mesin, dan agen AI di seluruh lingkungan Anda.
Pengalaman layanan IAM berbasis AI yang dirancang untuk mendefinisikan ulang alur kerja akses bagi perusahaan dengan menawarkan agen cerdas dan proaktif.