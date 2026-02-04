Kesenjangan akuntabilitas dalam AI otonom: 

Banyak organisasi berusaha mengurangi risiko agen dengan menerapkan kontrol tata kelola dalam fragmen. Setiap fragmen memecahkan sebagian dari masalah, tetapi tidak ada yang dapat membuktikan siapa yang memberi wewenang atas apa, dalam kondisi apa dan dengan kredensial mana. Fragmen ini meliputi:

Platform identitas yang memahami pengguna tetapi bukan mesin

Platform rahasia yang menerbitkan kredensial tetapi tidak memiliki konteks

Mesin kebijakan terputus dari penegakan waktu proses

Tak satu pun dari hal-hal ini, jika berdiri sendiri, dapat mengatur para agen. Tata kelola nyata hanya terwujud ketika identitas, kebijakan, dan kredensial beroperasi dalam satu bidang kontrol—di mana identitas menjawab pertanyaan siapa dan mengapa, sedangkan kredensial menjawab apa dan berapa lama. Mereka saling melengkapi di seluruh contoh penggunaan untuk memberikan integritas dan akuntabilitas.

Di sinilah kombinasi IBM Verify dan HashiCorp Vault menunjukkan keunggulannya yang tak tertandingi. Secara bersama-sama, keduanya menjembatani kesenjangan antara konteks identitas dan kontrol kredensial—dengan menghubungkan niat, kebijakan, dan persetujuan ke rahasia dan token aktual yang digunakan oleh agen pada saat pelaksanaan. Alih-alih memperlakukan identitas dan rahasia sebagai domain yang terpisah, Verify dan Vault menciptakan bidang kontrol terpadu untuk mengatur wewenang agen dengan penegakan yang sesungguhnya, bukan hanya dokumentasi.

IBM Verify mengatur siapa pengguna dan agen, apa yang disetujui untuk dilakukan agen, dan dalam kondisi apa pengguna dan agen disetujui untuk melakukannya.

HashiCorp Vault menyimpan dan mengelola rahasia secara aman, menghasilkan kredensial dinamis sesuai permintaan, menerapkan batas waktu (TTL), perpanjangan dan pencabutan, serta menyediakan kebijakan terpusat dan pencatatan audit. Dengan demikian, agen tidak perlu lagi menggunakan kredensial tetap yang tertanam langsung ke dalam kode atau alur kerja.

Bersama-sama, mereka menciptakan sesuatu yang belum pernah dimiliki perusahaan untuk agen AI: kontrol yang dapat dibuktikan tanpa hambatan dari pihak manusia.