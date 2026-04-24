Para penyerang semakin sering menggunakan model-model mutakhir sebagai senjata untuk mempercepat seluruh siklus serangan, dengan model-model saat ini dan yang sedang berkembang mengurangi waktu dan keahlian yang dibutuhkan untuk memulai serangan yang mengganggu. Seiring dengan semakin otomatis dan mandirinya kemampuan ofensif, organisasi akan membutuhkan program keamanan yang sama-sama otonom, terkoordinasi, dan berkelanjutan.

IBM Autonomous Security adalah layanan bertenaga multiagen yang memberikan kecerdasan kecepatan mesin, pengambilan keputusan, dan respons. Dengan mengatur pekerja digital yang dapat dioperasikan di seluruh operasi tata kelola, risiko, identitas, dan ancaman, ini akan merancang ulang bagaimana program keamanan beroperasi karena ancaman menjadi lebih otomatis, adaptif, dan berbasis AI.

IBM Autonomous Security terus menganalisis eksposur dan lingkungan waktu proses, menegakkan kebijakan dan mengoordinasikan deteksi dan penahanan dengan intervensi manusia minimal. Proses ini menghasilkan jendela eksposur yang lebih pendek, penahanan serangan yang dipercepat lebih cepat, dan insight berkelanjutan tentang tata kelola dan sistem risiko untuk postur keamanan dan kepatuhan.