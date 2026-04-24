Menghadapi serangan keamanan siber bertenaga agen, dalam skala besar
Para penyerang semakin sering menggunakan model-model mutakhir sebagai senjata untuk mempercepat seluruh siklus serangan, dengan model-model saat ini dan yang sedang berkembang mengurangi waktu dan keahlian yang dibutuhkan untuk memulai serangan yang mengganggu. Seiring dengan semakin otomatis dan mandirinya kemampuan ofensif, organisasi akan membutuhkan program keamanan yang sama-sama otonom, terkoordinasi, dan berkelanjutan.
IBM Autonomous Security adalah layanan bertenaga multiagen yang memberikan kecerdasan kecepatan mesin, pengambilan keputusan, dan respons. Dengan mengatur pekerja digital yang dapat dioperasikan di seluruh operasi tata kelola, risiko, identitas, dan ancaman, ini akan merancang ulang bagaimana program keamanan beroperasi karena ancaman menjadi lebih otomatis, adaptif, dan berbasis AI.
IBM Autonomous Security terus menganalisis eksposur dan lingkungan waktu proses, menegakkan kebijakan dan mengoordinasikan deteksi dan penahanan dengan intervensi manusia minimal. Proses ini menghasilkan jendela eksposur yang lebih pendek, penahanan serangan yang dipercepat lebih cepat, dan insight berkelanjutan tentang tata kelola dan sistem risiko untuk postur keamanan dan kepatuhan.
ARGO adalah pekerja digital yang didukung AI yang secara mandiri menilai dan mengubah organisasi dengan mengatur manajemen risiko siber real time dan kepatuhan terhadap peraturan. Melalui otomatisasi cerdas dan tata kelola adaptif, ARGO menyelaraskan paparan risiko siber dengan tujuan bisnis dan menegakkan remediasi melalui Manajemen Kontrol Berkelanjutan. Hasilnya adalah program tata kelola keamanan siber ujung ke ujung yang secara proaktif menjalankan strategi siber, mengurangi paparan risiko, dan memperkuat ketahanan organisasi.
ADA menggunakan pekerja digital AI untuk terus mengamankan aplikasi, identitas, data, jaringan, dan lingkungan cloud. Alat ini menggantikan pemeriksaan manual dengan pemantauan yang selalu aktif, penegakan kebijakan otomatis, dan remediasi cepat di seluruh alat TI dan keamanan yang ada. ADA menyesuaikan sendiri fondasi keamanan untuk memperkuat pertahanan, mendukung kepatuhan, dan mengurangi risiko operasional tanpa menambah beban bagi tim keamanan.
ATOM adalah sistem AI agen yang melampaui agen AI individual untuk menciptakan operasi keamanan otonom. Otomatisasi bekerja dengan mengatur banyak agen untuk berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain di seluruh siklus hidup ancaman. ATOM mengotomatiskan perburuan ancaman, mempercepat deteksi ancaman, membuat dan menjalankan rencana investigasi, dan melakukan berbagai langkah remediasi. ATOM melakukan pengaturan sehingga tim keamanan dapat berfokus pada ancaman berisiko tinggi, bukan pada positif palsu atau ancaman berisiko rendah.
