IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja mengelola dan mengoptimalkan lingkungan WebSphere Application Server dengan lebih efektif dan efisien. Cegah risiko, hemat waktu, dan konfigurasikan lingkungan Anda secara optimal.
Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menganalisis ratusan metrik penting untuk mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda secara proaktif. Deteksi anomali berbasis AI yang menyoroti perubahan signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Manfaatkan ribuan laporan siap pakai, ditambah dengan GUI yang intuitif dan andal, kemampuan perbandingan dan pengeditan real-time, serta penelusuran mendetail yang kontekstual, untuk mengoptimalkan waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analitis.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mendukung pencatatan transaksi WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 subtipe 9) yang memungkinkan Anda memantau waktu respons transaksi dan konsumsi sumber daya. Catatan ini menyajikan metrik tingkat transaksi terperinci yang mencakup lokasi eksekusi serta sifat pekerjaan tersebut, termasuk konsumsi prosesor, jumlah byte yang ditransfer, dan waktu respons.
Manajemen bisnis dan teknis perlu memahami beban kerja mereka dengan jelas, karena visualisasi sering kali lebih efektif dalam menyampaikan informasi dibandingkan kata-kata. Bagikan bagan dan dasbor yang menampilkan konsumsi CPU serta tingkat transaksi dari berbagai beban kerja aplikasi WebSphere secara berkala untuk memudahkan komunikasi dan perencanaan antara tim bisnis dan TI.
Memahami perilaku normal aplikasi membantu Anda mendeteksi perubahan yang berpotensi menimbulkan masalah. Menganalisis profil beban kerja secara berkala membantu Anda menentukan apakah perubahan tersebut merupakan tren jangka pendek atau berlangsung selama beberapa hari, minggu, atau bulan.
Navigasikan dari tampilan umum ke detail spesifik dengan kemampuan penelusuran mendalam hanya dengan satu klik. Bagan ini adalah laporan yang telah ditentukan sebelumnya yang menampilkan tingkat transaksi keseluruhan dan diperinci berdasarkan Klaster. Bagan yang telah ditentukan sebelumnya dapat dilihat hingga tingkat perincian Node, Server, Servant, Kelas Transaksi, Jenis Permintaan, atau URI.
Melihat tingkat transaksi dan waktu respons secara bersamaan memungkinkan Anda mempersempit sumber masalah saat terjadi gangguan atau menganalisis profil beban kerja untuk analisis tren. Anda juga dapat melihat perincian waktu respons yang terbagi menjadi beberapa komponen, seperti penundaan Waktu Pengiriman yang ditandai dengan lonjakan berwarna kuning. Lihat data dalam detail sesuai kebutuhan Anda.
Ketika terjadi masalah pada sebuah aplikasi, Anda memerlukan data spesifik tentang aplikasi tersebut untuk membantu menyelesaikannya. Di WebSphere, itu berarti data pada tingkat URI. Bagan ini menunjukkan bahwa URI tertentu sering mengalami penundaan dalam pengiriman yang disebabkan oleh beberapa "klik" yang diperlukan untuk menganalisis data lingkungan WebSphere secara keseluruhan.
Memantau waktu CPU umum dan waktu zIIP untuk sel tertentu memberikan insight berharga dalam upaya optimalisasi sumber daya dan analisis masalah, memungkinkan pengambilan keputusan yang tepat serta meningkatkan kinerja sistem. Anda juga melihat waktu yang dihabiskan pada CP yang memenuhi syarat zIIP. Lihat data dalam detail sesuai kebutuhan Anda.
Pahami dampak perubahan, baik yang direncanakan maupun tidak, melalui fungsi pembandingan terintegrasi yang intuitif. Contoh ini menunjukkan MB data yang dikirim atau diterima untuk setiap sel, membandingkan satu hari dengan hari lainnya. Jika Anda membuat perubahan pada aplikasi dan mengharapkan pengurangan transmisi data untuk sel D4, Anda dapat memverifikasi dan mengukur manfaatnya atau menyelidiki jika hasilnya tidak sesuai harapan.
Beralih dari tampilan bagan ke tampilan tabel untuk mencerna data dengan cara yang lebih sesuai dengan tugas yang sedang Anda kerjakan.Laporan yang telah ditentukan sebelumnya dan dapat disesuaikan ini menampilkan metrik transaksi utama berdasarkan kelas transaksi, termasuk metrik penting seperti waktu CPU, kecepatan transaksi, dan waktu respons, dengan detail lebih lanjut.
Keuntungan mengadopsi model cloud mencakup implementasi yang cepat (tanpa penundaan untuk instalasi dan konfigurasi lokal), pengaturan yang sederhana (cukup mengirimkan data SMF), pengurangan kebutuhan sumber daya karyawan, dan akses ke layanan konsultasi IntelliMagic untuk mendukung keterampilan tim lokal.
