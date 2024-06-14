Ketika terjadi masalah pada sebuah aplikasi, Anda memerlukan data spesifik tentang aplikasi tersebut untuk membantu menyelesaikannya. Di WebSphere, itu berarti data pada tingkat URI. Bagan ini menunjukkan bahwa URI tertentu sering mengalami penundaan dalam pengiriman yang disebabkan oleh beberapa "klik" yang diperlukan untuk menganalisis data lingkungan WebSphere secara keseluruhan.