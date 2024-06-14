Kelola kinerja WebSphere dengan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS 

Pantau kinerja dan ketersediaan WebSphere Application Server (WAS) menggunakan IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS.
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memungkinkan analis kinerja mengelola dan mengoptimalkan lingkungan WebSphere Application Server dengan lebih efektif dan efisien. Cegah risiko, hemat waktu, dan konfigurasikan lingkungan Anda secara optimal.

 
Manfaat
Analisis dan cegah risiko secara proaktif

Dapatkan akses ke health insights bawaan yang menganalisis ratusan metrik penting untuk mengidentifikasi risiko terhadap kesehatan dan kinerja aplikasi Anda secara proaktif. Deteksi anomali berbasis AI yang menyoroti perubahan signifikan secara statistik, sehingga mempercepat proses pemecahan masalah.
Hemat waktu dan selesaikan masalah dengan cepat

Manfaatkan ribuan laporan siap pakai, ditambah dengan GUI yang intuitif dan andal, kemampuan perbandingan dan pengeditan real-time, serta penelusuran mendetail yang kontekstual, untuk mengoptimalkan waktu dalam mencegah dan menyelesaikan masalah. Minimalkan waktu henti tanpa perlu pengodean khusus.
Mempercepat pembelajaran dan meningkatkan keahlian domain

Tingkatkan efektivitas tim dengan memanfaatkan dasbor interaktif yang dapat disesuaikan dan dibagikan, lengkap dengan penjelasan bawaan dan analisis mendalam yang mendetail. Gunakan AI sebagai alat penguat untuk mempercepat pembelajaran, meningkatkan kolaborasi, dan mengoptimalkan efektivitas analitis.

Hal yang disertakan

IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS mendukung pencatatan transaksi WebSphere Application Server for z/OS (SMF 120 subtipe 9) yang memungkinkan Anda memantau waktu respons transaksi dan konsumsi sumber daya. Catatan ini menyajikan metrik tingkat transaksi terperinci yang mencakup lokasi eksekusi serta sifat pekerjaan tersebut, termasuk konsumsi prosesor, jumlah byte yang ditransfer, dan waktu respons.

Pelaporan tingkat bisnis Tingkat transaksi berdasarkan sel Tingkat transaksi berdasarkan klaster Waktu respons dibandingkan dengan tingkat transaksi Waktu respons dan tingkat transaksi untuk URI tertentu

 

Penggunaan CPU dan zIIP Perbandingan berdasarkan tanggal Ikhtisar transaksi AIOps melalui pengiriman cloud
Sumber daya IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS memanfaatkan pengetahuan pakar tentang z/OS untuk menghasilkan ratusan insight secara otomatis, yang meningkatkan visibilitas tentang operasi infrastruktur z/OS secara signifikan.
Dampak Ekonomi Total dari IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS
Forrester Consulting melakukan studi Total Economic Impact (TEI) yang menjelaskan manfaat IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS bagi organisasi, seperti pengurangan risiko, penghematan biaya perangkat keras, peningkatan produktivitas, dan manajemen kinerja yang lebih efisien.
Pecahkan masalah penggunaan CPU dan zIIP yang tinggi di WebSphere Application Server
Video ini menunjukkan analisis penggunaan prosesor WebSphere, mengidentifikasi pemanfaatan CPU yang tinggi, serta mengoptimalkan pemindahan beban kerja ke zIIP. Jelajahi laporan yang telah ditentukan sebelumnya, lengkap dengan analisis mendalam dan fitur untuk analisis dan berbagi data secara efisien.
Pantau transaksi WebSphere
Pelajari cara memecahkan masalah transaksi pada WebSphere Application Server (WAS) menggunakan catatan SMF 120 subtipe 9. Lacak pola beban kerja, lakukan perencanaan kapasitas, dan identifikasi masalah menggunakan laporan yang telah ditentukan serta kemampuan penelusuran.
Memantau volume data WebSphere
Video ini memperkenalkan topik pelaporan transaksi berdasarkan catatan SMF 120 subtipe 9, khususnya pada volume data per permintaan/respons.
Mengenal beban kerja WebSphere for z/OS
Pelajari cara mengekstrak insight dari catatan SMF 115 dan SMF 116 serta mengoptimalkan konfigurasi.
Ambil langkah selanjutnya

Jika Anda sedang meneliti produk, membutuhkan layanan darurat, atau ingin membahas bagaimana produk dan layanan IBM dapat membantu Anda, para pakar kami siap mendukung.

