Bidang kontrol agentik

Operasikan agen AI Anda dengan kontrol, kepercayaan, dan skala

Mulai uji coba gratis Pesan demo langsung
Ilustrasi kasus uji di watsonx Orchestrate

Satu bidang kontrol untuk agen AI 

Bidang kontrol agen di IBM watsonx Orchestrate menyediakan lapisan operasional terpusat untuk mengamati, mengatur, dan mengoptimalkan agen AI di seluruh perusahaan Anda, di mana pun mereka dibangun atau di mana pun mereka berjalan. Hal ini memungkinkan organisasi untuk menskalakan AI dengan percaya diri dengan mengurangi kompleksitas, mengendalikan biaya, dan memastikan agen beroperasi dengan aman, andal, dan sesuai kebijakan.
Kontrol terpusat

Kendalikan semua agen AI Anda dari satu pesawat kontrol—tidak peduli di mana pun mereka dibangun atau dijalankan.
AI tepercaya dan andal

Pastikan kinerja yang konsisten dengan pagar pembatas bawaan, penegakan kebijakan, dan visibilitas menyeluruh.
Pengoptimalan berkelanjutan

Pantau kinerja, kendalikan biaya, dan tingkatkan hasil dengan insight dan pengoptimalan real-time.
Pengendalian biaya dalam skala besar

Pantau penggunaan, optimalkan kinerja, dan hindari pengeluaran yang berlebihan di seluruh ekosistem agen Anda.
Kemampuan
Ilustrasi seorang wanita memegang laptop
Evaluasi prapenerapan

Mengukur akurasi, keandalan pemanggilan alat, dan tingkat penyelesaian; hanya memublikasikan agen yang divalidasi.
Ilustrasi seorang wanita yang menunjuk beberapa grafik
Evaluasi

Mengukur hal-hal yang penting sebelum dan sesudah penerapan. Uji dan evaluasi agen di seluruh metrik kualitas, akurasi, biaya, dan keamanan.
Ilustrasi seorang wanita yang sedang melihat diagram batang biru dan diagram garis ungu, dengan latar belakang hitam
Pengoptimalan

Terus meningkatkan kinerja, biaya, dan hasil. Deteksi inefisiensi dan mengoptimalkan model, alur kerja, dan penggunaan alat.
Ilustrasi modern yang mewakili jaringan profesional, identitas digital, dan integrasi alur kerja
Audit & ketertelusuran

Pahami setiap keputusan yang dibuat agen Anda dengan log audit lengkap dan ketertelusuran.
Ilustrasi tampak depan seseorang yang sedang bekerja dengan buku catatan
Penegakan kebijakan

Kontrol akses dan perilaku di seluruh agen, alat, dan model dengan kebijakan dan pagar pembatas terpusat.
Ilustrasi modern yang mewakili dukungan pelanggan dan integrasi alur kerja digital
Keamanan dan identitas agen

Amankan setiap agen dengan identitas kelas Enterprise dan kontrol akses.

Lihat cara kerjanya

Jelajahi lebih banyak fitur

Tangkapan layar antarmuka pengguna produk dari IBM watsonx Orchestrate yang menunjukkan fitur orkestrasi multi-agen.
Orkestrasi agen

Koordinasikan pekerjaan yang kompleks antara berbagai agen. Koordinasikan kolaborasi agen di bermacam alur kerja, alat, dan model dengan perutean cerdas, konteks bersama, dan kontrol real time. Pastikan setiap tugas ditangani oleh agen yang tepat dan dengan cara yang benar.
Tangkapan layar antarmuka pengguna produk dari IBM watsonx Orchestrate menunjukkan katalog agen AI dan alat yang diatur.
Katalog yang diatur

Gunakan kembali apa yang berhasil—tanpa kehilangan kendali. Akses katalog IBM yang diatur dan agen, alat, dan templat yang dibuat oleh mitra. Temukan, sesuaikan, dan menerapkan komponen yang telah teruji sambil mempertahankan visibilitas dan tata kelola siklus hidup.

Tangkapan layar antarmuka pengguna produk dari IBM watsonx Orchestrate menunjukkan pembuat agen AI.
Agen AI dan pembuat alat

Bangun agen dengan cara Anda, lalu jalankan di mana saja. Buat agen menggunakan alat no-code, low-code, atau pro-code, atau gunakan agen yang sudah ada dalam satu sistem terpadu. Koneksikan data, API, dan alat Anda untuk mengotomatiskan pekerjaan nyata sejak awal.
Tangkapan layar WXO yang dimaksudkan untuk digunakan di halaman web tutorial Active Prompting.
Agent Connect

Lakukan publikasi dan monetisasi agen Anda melalui ekosistem terkelola dengan dukungan strategi pemasaran bawaan.
Ambil langkah selanjutnya

Coba IBM watsonx Orchestrate tanpa biaya atau pesan demo langsung gratis dengan pakar IBM.

  1. Mulai uji coba gratis
  2. Pesan demo langsung