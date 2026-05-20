Pengembangan dan penerapan Agen AI

Gunakan Kit Pengembangan Agen untuk membangun dari awal atau mengimpor agen LangGraph Anda yang ada langsung ke watsonx Orchestrate

Tangkapan layar tab penerapan alur kerja Terapkan Linux Patch

Membangun agen baru—atau bawa agen Anda sendiri

IBM® watsonx Orchestrate memberi tim pengembangan beberapa jalur untuk membangun agen dan membawanya ke produksi. Agen dapat dibuat dalam low-code atau pro-code menggunakan  Agent Development Kit (ADK). Agen tersebut akan memanfaatkan serangkaian opsi penalaran yang kaya, seperti ReAct, Flows, Collaborators, dan banyak lagi. Pengembang juga dapat mengimpor agen LangGraph mereka yang ada secara langsung, dan segera mendapat manfaat dari tata kelola, keamanan, dan pengamatan kelas enterprise yang diperlukan untuk menjalankannya dalam skala besar.

Semua yang dibutuhkan agen Anda dalam produksi

Alat dan Integrasi API

Terapkan dan panggil alat di agen Anda yang memungkinkan agen AI untuk memanggil API dan layanan eksternal, sehingga memperluas kemampuan mereka.

 Persetujuan keterlibatan manusia

Buat alur kerja yang berhenti untuk validasi manusia, menangkap konteks, dan lanjutkan secara otomatis dengan keterlacakan yang siap audit.

 Evaluasi dan pengujian regresi

Manfaatkan kerangka kerja komprehensif untuk memvalidasi perilaku agen secara efektif, mengidentifikasi regresi, dan memastikan stabilitas dan keandalan sepanjang siklus hidup.

 Loop masukan penyetelan otomatis

Buat pipeline otomatis yang memantau, mengevaluasi, dan melatih kembali agen untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas dengan mengintegrasikan alat seperti OpenTelemetry dan Langfuse.

 Fleksibilitas model

Gunakan AI Gateway untuk mengintegrasikan model AI multi-penyedia ke dalam watsonx Orchestrate, dengan kebijakan perutean yang dapat dikonfigurasi yang memaksimalkan fleksibilitas dan kinerja.

 Interaksi multimodal

Bangun agen yang berinteraksi dengan pengguna melalui berbagai saluran dan modalitas, termasuk suara dan teks.

 Pembangunan agen dan alat yang didukung AI

Manfaatkan Pembangun Agen AI no-code untuk membuat agen AI dengan langkah-langkah terpandu dan templat, atau bangun agen khusus menggunakan kode atau prototipe visual di Langflow.

 Rekayasa prompt percakapan yang didukung AI

Gunakan Orchestrate Agent Architect Prompt-Tuning untuk memandu alur pembuatan agen.

Memulai cepat

Mulailah dalam hitungan menit menggunakan watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), Langflow, atau dengan mengimpor agen LangGraph Anda yang ada secara langsung. Beralih dari prototipe ke produksi dengan kecepatan, tata kelola, dan skala bawaan.
Cuplikan kode watsonX Orchestrate

Mengapa pengembang memilih watsonx Orchestrate 

Kerangka kerja Anda dan pilihan Anda

Bangun secara native di watsonx Orchestrate menggunakan ADK, Langflow, atau Flow Builder. Atau bawa agen LangGraph yang ada langsung ke platform. IBM® mendukung kerangka kerja yang sudah digunakan pengembang.

 
Menerapkan dalam produksi tanpa memulai dari awal

Baik Anda membangun agen Anda di watsonx Orchestrate atau di tempat lain sepenuhnya, Anda mendapatkan keamanan, tata kelola, dan pengamatan kelas enterprise yang sama. Tidak perlu menulis ulang untuk masuk ke produksi.
Layanan Enterprise yang sesuai untuk setiap agen

Memori jangka panjang, kredensial platform, penegakan kebijakan, dan evaluasi tersedia untuk setiap agen di platform—baik yang asli maupun yang diimpor. Pesawat kontrol memperlakukan setiap agen secara sama tanpa memandang asalnya.
Satu tempat untuk mengatur segalanya

Agen asli, agen LangGraph yang diimpor , dan agen A2A eksternal semuanya muncul dalam satu dasbor terpadu. Satu bidang kontrol untuk memantau, mengelola, dan mengatur seluruh portofolio agen Anda pada skala perusahaan.

Cara kerjanya

Hubungkan alat, model, dan data Anda ke alur kerja berbasis agen yang diatur
Tentukan alat dengan Kit Pengembangan Agen (ADK)

Bangun alat yang ditentukan Python atau OpenAPI, memvalidasi secara lokal, lalu impor langsung ke lingkungan Orchestrate Anda.

 Alur prototipe secara visual di Langflow

Seret, lepas, dan uji alur agen menggunakan node dan alat yang dapat digunakan kembali—semuanya terhubung melalui waktu proses Orchestrate.

 Orchestrate dengan Pembuat Alur Kerja Berbasis Agen

Tambahkan langkah-langkah keterlibatan manusia, logika percabangan, dan alur yang berjalan lama untuk menangani operasi perusahaan yang kompleks.

 Menerapkan dengan percaya diri

Promosikan draf ke produksi dengan kontrol versi, penegakan kebijakan, dan gerbang pengujian bawaan.

 Mengamati dan mengoptimalkan

Pantau kinerja agen, latensi, dan kepatuhan secara real time dengan pelacakan Open Telemetry dan dasbor siap audit.

 Skalakan dengan aman

Terapkan di seluruh lingkungan hybrid dengan akses berbasis peran, federasi identitas, dan isolasi data.

Dukungan

Kit Pengembangan Agen
Panduan lengkap untuk ADK, Flow Builder, dan Langflow
Dokumentasi
Informasi dan dukungan produk
Portal ide
Beri kami masukan dan ide Anda untuk meningkatkan watsonx Orchestrate
Komunitas TechXchange
Terhubung dengan para pakar dan rekan kerja untuk meningkatkan keahlian teknis, memecahkan masalah, dan berbagi insight.
