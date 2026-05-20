Gunakan Kit Pengembangan Agen untuk membangun dari awal atau mengimpor agen LangGraph Anda yang ada langsung ke watsonx Orchestrate
IBM® watsonx Orchestrate memberi tim pengembangan beberapa jalur untuk membangun agen dan membawanya ke produksi. Agen dapat dibuat dalam low-code atau pro-code menggunakan Agent Development Kit (ADK). Agen tersebut akan memanfaatkan serangkaian opsi penalaran yang kaya, seperti ReAct, Flows, Collaborators, dan banyak lagi. Pengembang juga dapat mengimpor agen LangGraph mereka yang ada secara langsung, dan segera mendapat manfaat dari tata kelola, keamanan, dan pengamatan kelas enterprise yang diperlukan untuk menjalankannya dalam skala besar.
Terapkan dan panggil alat di agen Anda yang memungkinkan agen AI untuk memanggil API dan layanan eksternal, sehingga memperluas kemampuan mereka.
Buat alur kerja yang berhenti untuk validasi manusia, menangkap konteks, dan lanjutkan secara otomatis dengan keterlacakan yang siap audit.
Manfaatkan kerangka kerja komprehensif untuk memvalidasi perilaku agen secara efektif, mengidentifikasi regresi, dan memastikan stabilitas dan keandalan sepanjang siklus hidup.
Buat pipeline otomatis yang memantau, mengevaluasi, dan melatih kembali agen untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas dengan mengintegrasikan alat seperti OpenTelemetry dan Langfuse.
Gunakan AI Gateway untuk mengintegrasikan model AI multi-penyedia ke dalam watsonx Orchestrate, dengan kebijakan perutean yang dapat dikonfigurasi yang memaksimalkan fleksibilitas dan kinerja.
Bangun agen yang berinteraksi dengan pengguna melalui berbagai saluran dan modalitas, termasuk suara dan teks.
Manfaatkan Pembangun Agen AI no-code untuk membuat agen AI dengan langkah-langkah terpandu dan templat, atau bangun agen khusus menggunakan kode atau prototipe visual di Langflow.
Gunakan Orchestrate Agent Architect Prompt-Tuning untuk memandu alur pembuatan agen.
Mulailah dalam hitungan menit menggunakan watsonx Orchestrate Agent Development Kit (ADK), Langflow, atau dengan mengimpor agen LangGraph Anda yang ada secara langsung. Beralih dari prototipe ke produksi dengan kecepatan, tata kelola, dan skala bawaan.
Bangun secara native di watsonx Orchestrate menggunakan ADK, Langflow, atau Flow Builder. Atau bawa agen LangGraph yang ada langsung ke platform. IBM® mendukung kerangka kerja yang sudah digunakan pengembang.
Baik Anda membangun agen Anda di watsonx Orchestrate atau di tempat lain sepenuhnya, Anda mendapatkan keamanan, tata kelola, dan pengamatan kelas enterprise yang sama. Tidak perlu menulis ulang untuk masuk ke produksi.
Memori jangka panjang, kredensial platform, penegakan kebijakan, dan evaluasi tersedia untuk setiap agen di platform—baik yang asli maupun yang diimpor. Pesawat kontrol memperlakukan setiap agen secara sama tanpa memandang asalnya.
Agen asli, agen LangGraph yang diimpor , dan agen A2A eksternal semuanya muncul dalam satu dasbor terpadu. Satu bidang kontrol untuk memantau, mengelola, dan mengatur seluruh portofolio agen Anda pada skala perusahaan.
Hubungkan alat, model, dan data Anda ke alur kerja berbasis agen yang diatur
Bangun alat yang ditentukan Python atau OpenAPI, memvalidasi secara lokal, lalu impor langsung ke lingkungan Orchestrate Anda.
Seret, lepas, dan uji alur agen menggunakan node dan alat yang dapat digunakan kembali—semuanya terhubung melalui waktu proses Orchestrate.
Tambahkan langkah-langkah keterlibatan manusia, logika percabangan, dan alur yang berjalan lama untuk menangani operasi perusahaan yang kompleks.
Promosikan draf ke produksi dengan kontrol versi, penegakan kebijakan, dan gerbang pengujian bawaan.
Pantau kinerja agen, latensi, dan kepatuhan secara real time dengan pelacakan Open Telemetry dan dasbor siap audit.
Terapkan di seluruh lingkungan hybrid dengan akses berbasis peran, federasi identitas, dan isolasi data.