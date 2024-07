Paket Plus dilengkapi dengan uji coba gratis 30 hari untuk instance pertama yang dibuat di akun. Setiap instance tambahan tidak akan memenuhi syarat untuk uji coba gratis.

Paket Plus mulai dari USD 500 per bulan untuk hingga 10.000 dokumen dan 10.000 pertanyaan per bulan. Per tambahan seribu dokumen, tarifnya adalah USD 50.

Per seribu kueri tambahan per bulan, tarifnya adalah USD 20.