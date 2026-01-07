Bermitra dengan IBM untuk menanamkan kemampuan bicara ke dalam solusi Anda
IBM Watson® Speech Libraries for Embed adalah perpustakaan Text to Speech dan Speech to Text dikontainerisasi yang dirancang untuk menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada mitra IBM kami untuk menanamkan teknologi IBM Research® terbaik ke dalam solusi mereka. Sekarang tersedia sebagai AI yang dapat disematkan, mitra mendapatkan kemampuan yang lebih besar untuk membangun transkripsi suara dan sintesis suara aplikasi dengan lebih cepat dan menerapkan di lingkungan multicloud hybrid apa pun.
Watson Speech to Text (STT) Library menggunakan perpustakaan text-to-speech dan speech-to-text yang dikontainerisasi untuk memberikan akurasi tinggi kepada mitra IBM kami. Dengan teknik pelatihan lanjutan dan alat kustomisasi, sesuaikan model untuk domain spesifik Anda.
Watson Text to Speech (TTS) Library mengubah teks tertulis menjadi suara yang terdengar alami dalam berbagai bahasa untuk sintesis ucapan real-time.
Perpustakaan kontainer AI bahasa alami IBM cocok untuk tujuan dan menyediakan API yang stabil dengan implementasi dinamis untuk interoperabilitas lintas model.
Terapkan dan jalankan aplikasi Anda di multicloud hybrid apa pun di lingkungan kontainer pilihan: platform Docker lokal, Kubernetes, atau kontainer tanpa server.
Otomatiskan tindakan dan jawaban layanan mandiri menggunakan transkripsi audio langsung dan konversi teks.
Rekam percakapan antara penelepon dan agen dengan transkripsi real-time Watson Speech.
Transkripsikan rekaman audio percakapan antara penelepon menggunakan Watson Speech untuk transkripsi pasca-panggilan.
Transkripsikan teks menjadi audio yang terdengar alami untuk memfasilitasi e-learning dan praktik pembelajaran bahasa baru.
Tawarkan opsi audio untuk mendukung pengguna dengan gangguan penglihatan, disleksia, atau masalah literasi.
Tingkatkan aplikasi Anda dengan IBM Watson Speech Libraries. Bergabunglah dengan IBM Partner Plus dan mulailah membangun dengan IBM untuk membedakan solusi dan mempercepat pertumbuhan Anda. Jelajahi kekuatan AI yang dapat disematkan.