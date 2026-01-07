Watson Speech Libraries for Embed

Bermitra dengan IBM untuk menanamkan kemampuan bicara ke dalam solusi Anda

Grafik IBM dari IBM Speech Libraries

Ringkasan

IBM Watson® Speech Libraries for Embed adalah perpustakaan Text to Speech dan Speech to Text dikontainerisasi yang dirancang untuk menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada mitra IBM kami untuk menanamkan teknologi IBM Research® terbaik ke dalam solusi mereka. Sekarang tersedia sebagai AI yang dapat disematkan, mitra mendapatkan kemampuan yang lebih besar untuk membangun transkripsi suara dan sintesis suara aplikasi dengan lebih cepat dan menerapkan di lingkungan multicloud hybrid apa pun.

 Mari kita berinovasi bersama. Bangun dengan IBM®

Perpustakaan

Wanita di depan 3 kotak dengan ilustrasi di dalamnya dan membentuk jalan.

Watson Speech to Text Library for Embed

Watson Speech to Text (STT) Library menggunakan perpustakaan text-to-speech dan speech-to-text yang dikontainerisasi untuk memberikan akurasi tinggi kepada mitra IBM kami. Dengan teknik pelatihan lanjutan dan alat kustomisasi, sesuaikan model untuk domain spesifik Anda.
Wanita di depan 3 kotak dengan ilustrasi di dalamnya dan membentuk jalan menuju orang lain

Watson Text to Speech Library for Embed

Watson Text to Speech (TTS) Library mengubah teks tertulis menjadi suara yang terdengar alami dalam berbagai bahasa untuk sintesis ucapan real-time.

Membangun dengan AI bahasa alami IBM

Fleksibel dan dapat diperluas

Perpustakaan kontainer AI bahasa alami IBM cocok untuk tujuan dan menyediakan API yang stabil dengan implementasi dinamis untuk interoperabilitas lintas model.

Jalankan di mana saja

Terapkan dan jalankan aplikasi Anda di multicloud hybrid apa pun di lingkungan kontainer pilihan: platform Docker lokal, Kubernetes, atau kontainer tanpa server.

Contoh penggunaan

Layanan pelanggan Bantuan agen Analisis ucapan E-learning Aksesibilitas
Harga langganan

Bermitra dengan IBM

Foto dua pebisnis yang bekerja bersama di komputer di kantor
Bermitra dengan IBM
Percepat pertumbuhan bisnis Anda sebagai Vendor Perangkat Lunak Independen (ISV) dengan berinovasi bersama IBM. Bermitralah dengan kami guna menghadirkan solusi komersial canggih yang dilengkapi AI untuk memenuhi kebutuhan klien dengan lebih baik.
Pemandangan dari atas Badai Alex
CodeObjects menciptakan pengalaman pelanggan yang lancar
CodeObjects menghilangkan penangguhan di pusat panggilan, mengurangi biaya, dan membantu menempatkan pelanggan yang cemas di jalan menuju pemulihan dengan cepat menggunakan teknologi IBM Watson Speech.
Mahasiswa Membaca di Lantai di Perpustakaan Perguruan Tinggi
Don Johnston membantu siswa belajar membaca dan menulis dengan lebih mudah
Don Johnston meningkatkan pemahaman membaca dan menulis di sekolah dengan menawarkan solusi yang memungkinkan siswa mendengar teks dari materi pendidikan dengan lantang.
Ambil langkah selanjutnya

Tingkatkan aplikasi Anda dengan IBM Watson Speech Libraries. Bergabunglah dengan IBM Partner Plus dan mulailah membangun dengan IBM untuk membedakan solusi dan mempercepat pertumbuhan Anda. Jelajahi kekuatan AI yang dapat disematkan.

 Bangun dengan IBM® Pelajari tentang AI yang dapat disematkan
Cara lain untuk menjelajahi Bangun solusi berbasis AI lebih cepat dengan AI yang didukung IBM Konsultasi Layanan Kecerdasan Buatan (AI)