IBM Watson® Speech Libraries for Embed adalah perpustakaan Text to Speech dan Speech to Text dikontainerisasi yang dirancang untuk menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada mitra IBM kami untuk menanamkan teknologi IBM Research® terbaik ke dalam solusi mereka. Sekarang tersedia sebagai AI yang dapat disematkan, mitra mendapatkan kemampuan yang lebih besar untuk membangun transkripsi suara dan sintesis suara aplikasi dengan lebih cepat dan menerapkan di lingkungan multicloud hybrid apa pun.