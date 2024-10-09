IBM® Maximo Application Suite: Dukungan

Raih hasil maksimal dari investasi Maximo Anda. Tetap terkini, terhubung, aman, dan dapatkan dukungan sepanjang siklus hidup.
Ilustrasi dukungan online, layanan pelanggan, dan opsi obrolan
Pembaruan perangkat lunak Hal yang baru
Buka IBM® docs untuk mendapatkan informasi terbaru tentang Maximo Application Suite. Arahkan ke Hal yang baru.
Siklus hidup produk
Periksa tanggal GA dan akhir dukungan Maximo Application Suite untuk menentukan apakah sudah saatnya mengunduh versi rilis (VRM) yang lebih baru.
Siap untuk upgrade?
Gunakan Langganan Perangkat Lunak dan manfaat Dukungan Anda untuk mengunduh versi atau rilis terbaru.

Terhubung dengan pengguna  Maximo lainnya

Berbagi praktik terbaik, ajukan pertanyaan, dapatkan jawaban, hadiri acara, dan terhubung dengan pakar IBM® serta pengguna Maximo lainnya.

Kunjungi dan bergabunglah dengan Komunitas Maximo
Aman Buletin Keamanan Maximo Application Suite

Cari Pusat Keamanan Produk untuk Buletin Keamanan.  Filter berdasarkan produk, tingkat keparahan, atau tanggal penerbitan. Bertindak dengan cepat untuk memitigasi dan meminimalkan risiko.

 Buletin Keamanan Maximo Application Suite - IBM® Support Perbaikan

Cari FixCentral untuk memesan dan mengunduh perbaikan Maximo Application Suite yang mengatasi masalah yang diketahui dan menambahkan fungsionalitas baru.

 Cari di Fix Central
Dukungan penting Dukungan Maximo Application Suite

Buka kasus, unduh perbaikan, cari dokumen teknologi, lihat masalah umum (APAR) untuk membantu Anda memecahkan masalah, mencegah, dan menyelesaikan masalah untuk:

 Dukungan Maximo Application Suite Daftar dengan Dukungan

Akses ke Dukungan IBM memerlukan pendaftaran, Nomor Pelanggan IBM (ICN), dan persetujuan dari Administrator Situs Anda.

 Mulailah hari ini Berlangganan Notifikasi Saya

Ambil pendekatan proaktif untuk pencegahan masalah. Berlangganan untuk mendukung pembaruan, buletin keamanan, dan diskon cepat.

 Daftar dengan Notifikasi Saya
Penawaran dukungan tambahan

IBM menawarkan opsi dukungan tambahan untuk Planning Analytics di seluruh siklus produknya. Pilih opsi yang tepat untuk Anda.
Pelajari lebih lanjut tentang penawaran dukungan
Advanced support

Tambahan yang sangat cocok untuk penawaran perangkat lunak atau SaaS terdistribusi yang memberikan penanganan kasus yang diprioritaskan dan pengurangan tujuan waktu respons selain S&S dasar.

 Pelajari lebih lanjut
Dukungan yang diperluas

Pilihan ideal ketika versi perangkat lunak yang Anda gunakan mendekati tanggal akhir dukungannya, sehingga memberi Anda lebih banyak waktu untuk bermigrasi ke versi baru yang didukung.
Dukungan berkelanjutan

Anda harus punya ketika Anda menjalankan versi terakhir perangkat lunak yang didukung dan ditarik dari pemasaran karena versi ini memberikan dukungan IBM tambahan hingga lima tahun untuk merencanakan langkah berikutnya.
Langkah selanjutnya

Lihat uji coba kami atau jadwalkan konsultasi dengan pakar IBM® untuk mengetahui bagaimana organisasi Anda dapat mengurangi proses inspeksi manual dengan machine learning dan IBM® Maximo Application Suite.

