Kelola beberapa sistem IMS secara efektif
IMS Sysplex Manager for z/OS adalah satu titik kontrol untuk operasi sistem IMS. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa sistem IMS di lingkungan sysplex atau IMSPlex. Teknologi ini menyediakan tampilan real-time dan terpusat dari informasi IMS sysplex dan IMSplex melalui satu antarmuka dan mengotomatiskan penanganan situasi kesalahan tertentu yang mengurangi kompleksitas bagi pemrogram sistem.
IMS Sysplex Manager menyediakan fitur dasbor yang memungkinkan Anda memantau kesehatan sistem IMS. Anda dapat menggunakan dasbor untuk melihat data penting dari area utama, termasuk peringatan yang menunjukkan kapan ambang batas yang ditentukan pengguna terlampaui.
Pantau dan kontrol sistem IMS dan sumber daya Sysplex dengan mudah, termasuk komponen, wilayah, CSL RM, fasilitas kopling, dan antrian bersama—sambil mengeluarkan perintah Tipe 1 dan Tipe 2.
Buat dasbor khusus yang memungkinkan Anda memeriksa kesehatan keseluruhan sistem IMS Anda secara sekilas.
Rekam pesan input dan output perintah dari semua sumber—bersama dengan pesan master terminal operator (MTO)—dalam basis data riwayat yang sama.
Dapatkan kendali lebih besar atas ke mana transaksi harus diproses dengan perutean afinitas. Dapatkan kontrol langsung atas saldo beban kerja antrian pesan bersama untuk mengelola ketersediaan dengan lebih baik.
Pada z/OS, IMS Sysplex Manager berfungsi menjaga inventaris seluruh komponen penting IMS dan mencatat parameter sistem IMS, baik yang terdefinisi maupun yang aktif. Fitur ini mendukung eksekusi perintah IMS Tipe 1 dan Tipe 2 dengan kemampuan perutean ke lebih dari satu sistem IMS. IMS Sysplex Manager juga memonitor region dependen, mengawasi ketersediaan dan kelas transaksi, serta mengidentifikasi region dengan kepemilikan lock basis data dan tingkat kontensi tertinggi.
IMS Sysplex Manager memantau sumber daya utama di lingkungan IMS, termasuk transaksi, program, basis data, LTERM, dan terminal. Ini memungkinkan Anda untuk mengubah status sumber daya dari satu titik kontrol. Di lingkungan Common Service Layer (CSL), IMS Resource Manager (RM) melacak status global sumber daya utama IMS. IMS Sysplex Manager menyediakan pemantauan sumber daya RM secara real-time dan memungkinkan Anda memilih sumber daya berdasarkan pemilik atau jenis sumber daya.
Pada lingkungan IMS data sharing, beberapa aplikasi dapat mempertahankan kunci basis data IRLM terlalu lama sehingga memicu kontensi padasumber dayas basis data tertentu. IMS Sysplex Manager mampu mengenali aplikasi penyebab kondisi ini secara otomatis. Komponen ini juga memantau statistik perutean transaksi serta memberikan perlindungan terhadap buffer overflow dengan menolak operasi insert setelah batas yang ditetapkan pengguna terlampaui.
IMS Sysplex Manager memungkinkan Anda membuat dasbor Anda sendiri yang dapat disesuaikan untuk memantau aktivitas sistem IMS. Melalui dasbor ini, Anda dapat mengelola kesehatan keseluruhan sistem IMS dalam satu pandangan. Anda dapat mengatur peringatan ketika “ambang batas” yang ditentukan pengguna tercapai dan mencatat kondisi peringatan ini untuk analisis di masa mendatang.
Dengan IMS Sysplex Manager, transaksi (baik berdasarkan nama maupun kelas) dapat ditetapkan memiliki afinitas ke satu atau beberapa sistem IMS dalam shared queue group. Sistem ini mendukung pembuatan dan pembaruan afinitas tujuan transaksi. Melalui affinity routing, Anda memperoleh kendali yang lebih presisi atas tempat transaksi atau sekumpulan transaksi diproses. Perubahan atau penambahan definisi afinitas dapat dilakukan secara dinamis tanpa restart IMS maupun tanpa penghapusan dan realokasi struktur afinitas CQS.