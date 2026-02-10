IMS Sysplex Manager for z/OS adalah satu titik kontrol untuk operasi sistem IMS. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa sistem IMS di lingkungan sysplex atau IMSPlex. Teknologi ini menyediakan tampilan real-time dan terpusat dari informasi IMS sysplex dan IMSplex melalui satu antarmuka dan mengotomatiskan penanganan situasi kesalahan tertentu yang mengurangi kompleksitas bagi pemrogram sistem.

IMS Sysplex Manager menyediakan fitur dasbor yang memungkinkan Anda memantau kesehatan sistem IMS. Anda dapat menggunakan dasbor untuk melihat data penting dari area utama, termasuk peringatan yang menunjukkan kapan ambang batas yang ditentukan pengguna terlampaui.