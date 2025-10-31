IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS membantu mengonversi database IMS Full Function yang ada menjadi database IMS HALDB. Hal ini memungkinkan administrator database IMS (DBA) untuk menyimulasikan perubahan pada pengaturan partisi untuk memverifikasi bahwa partisi sudah benar sebelum implementasi. Perangkat lunak ini juga memberi DBA kemampuan untuk memelihara dan melakukan tuning database HALDB.

IMS HALDB Toolkit mendukung konsolidasi partisi dan pemisahan partisi untuk mengakomodasi pertumbuhan atau penyusutan partisi database. IMS HALDB toolkit sepenuhnya terintegrasi dengan alat IMS Kinerja Tinggi lainnya untuk memberikan kemampuan khusus dalam pengelolaan database IMS HALDB.