IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Mengelola IMS HALDB dengan alat untuk penyetelan, pembuatan partisi, dan integrasi

Ringkasan

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS membantu mengonversi database IMS Full Function yang ada menjadi database IMS HALDB. Hal ini memungkinkan administrator database IMS (DBA) untuk menyimulasikan perubahan pada pengaturan partisi untuk memverifikasi bahwa partisi sudah benar sebelum implementasi. Perangkat lunak ini juga memberi DBA kemampuan untuk memelihara dan melakukan tuning database HALDB.

IMS HALDB Toolkit mendukung konsolidasi partisi dan pemisahan partisi untuk mengakomodasi pertumbuhan atau penyusutan partisi database. IMS HALDB toolkit sepenuhnya terintegrasi dengan alat IMS Kinerja Tinggi lainnya untuk memberikan kemampuan khusus dalam pengelolaan database IMS HALDB.
Mengonversi database dengan mudah

IMS HALDB Toolkit for z/OS mengonversi database fungsi penuh IMS ke database IMS High Availability Large Database dalam satu langkah.
Menyimulasikan konversi dan perubahan IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit for z/OS menyediakan konsolidasi partisi dan pemisahan untuk memverifikasi pengaturan partisi.
Mengelola prosedur

IMS HALDB Toolkit for z/OS mengelola prosedur pemeliharaan IMS HALDB untuk mengoptimalkan kinerja dan pemeliharaan IMS HALDB.
Menangani kontrol pemulihan database (DBRC) IMS

IMS HALDB Toolkit menyediakan fungsi khusus untuk menangani IMS DBRC. 

Fitur

IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS dapat membantu mengurangi waktu dan meminimalkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas dukungan aplikasi. Toolkit ini menyediakan pemeliharaan, pemodelan, dan analisis untuk IMS HALDB. Toolkit ini juga membantu Anda menjaga ketersediaan data 24x7. Fungsi aplikasi toolkit memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan lingkungan HALDB dengan lebih baik. Dan utilitas sistemnya menyediakan kemampuan yang dapat membantu meningkatkan kemudahan servis HALDB.
Konversi ke database IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit dapat memigrasikan database IMS Full Function ke database IMS HALDB. Pertama, toolkit ini dapat menyimulasikan konversi. Toolkit ini menentukan pengaturan partisi IMS HALDB yang sesuai untuk database IMS Full Function saat ini. Kemudian, toolkit ini dapat melakukan konversi aktual dari database IMS Full Function ke database IMS HALDB. Prosedur ini dilakukan dalam satu langkah massal. Ada antarmuka ISPF yang menghasilkan semua sublangkah yang diperlukan dalam proses ini.
Memelihara basis data IMS HALDB

IMS HALDB Toolkit memungkinkan DBA IMS untuk mengonsolidasikan atau membagi partisi yang datanya menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan atau penyusutan. Untuk memastikan pengaturan partisi baru sudah benar, DBA IMS dapat menyimulasikan pengaturan ulang partisi sebelum membuat perubahan pada database IMS HALDB. Toolkit ini kemudian memungkinkan DBA IMS untuk menetapkan ambang batas tertentu untuk memberi tahu mereka ketika pemeliharaan diperlukan untuk database IMS HALDB.
Meningkatkan kinerja

IMS HALDB Toolkit meningkatkan kinerja database IMS HALDB. Misalnya, setelah database utama IMS HALDB diatur ulang, semua penunjuk indeks sekunder memerlukan penyembuhan. Di IMS, proses penyembuhan mandiri ini dilakukan dengan menggunakan "penyembuhan mandiri", yang berarti indeks dikoreksi saat pertama kali digunakan. Namun, karena prosedur penyembuhan mandiri dapat memengaruhi kinerja selama waktu puncak, toolkit menyediakan utilitas offline untuk menyembuhkan indeks sekunder.
Mengonversi database

IMS HALDB Toolkit juga dapat membantu dalam konversi database IMS yang dipartisi pengguna ke database IMS HALDB. Jika ada beberapa database identik dengan rentang kunci yang berbeda, toolkit mengubah database menjadi database IMS HALDB dan menggabungkan data menjadi database IMS HALDB tunggal. Hal ini membantu pengguna yang membutuhkan pengindeksan sekunder namun tidak dapat menggunakannya ketika data dibagi ke beberapa database.
Mengelola IMS Database Recovery Control (DBRC)

IMS HALDB Toolkit menyediakan fungsi khusus untuk menangani IMS DBRC. Sebagai contoh, alat ini memungkinkan definisi IMS HALDB DBRC dikloning atau direplikasi dari satu set data IMS RECON ke set data IMS RECON lainnya. Alat ini juga dapat mengubah nama penentu kumpulan data tingkat tinggi selama proses replikasi. Toolkit ini juga memungkinkan satu set database IMS HALDB produksi untuk dialokasikan dan disalin dari satu sistem IMS ke sistem IMS lainnya.
