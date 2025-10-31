IMS High Availability Large Database Toolkit for z/OS

Mengelola IMS HALDB dengan alat untuk penyetelan, pembuatan partisi, dan integrasi
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS membantu mengonversi database IMS Full Function yang ada menjadi database IMS HALDB. Hal ini memungkinkan administrator database IMS (DBA) untuk menyimulasikan perubahan pada pengaturan partisi untuk memverifikasi bahwa partisi sudah benar sebelum implementasi. Perangkat lunak ini juga memberi DBA kemampuan untuk memelihara dan melakukan tuning database HALDB.
IMS HALDB Toolkit mendukung konsolidasi partisi dan pemisahan partisi untuk mengakomodasi pertumbuhan atau penyusutan partisi database. IMS HALDB toolkit sepenuhnya terintegrasi dengan alat IMS Kinerja Tinggi lainnya untuk memberikan kemampuan khusus dalam pengelolaan database IMS HALDB.
IMS HALDB Toolkit for z/OS mengonversi database fungsi penuh IMS ke database IMS High Availability Large Database dalam satu langkah.
IMS HALDB Toolkit for z/OS menyediakan konsolidasi partisi dan pemisahan untuk memverifikasi pengaturan partisi.
IMS HALDB Toolkit for z/OS mengelola prosedur pemeliharaan IMS HALDB untuk mengoptimalkan kinerja dan pemeliharaan IMS HALDB.
IMS HALDB Toolkit menyediakan fungsi khusus untuk menangani IMS DBRC.
IMS High Availability Large Database Toolkit (HALDB) for z/OS dapat membantu mengurangi waktu dan meminimalkan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas dukungan aplikasi. Toolkit ini menyediakan pemeliharaan, pemodelan, dan analisis untuk IMS HALDB. Toolkit ini juga membantu Anda menjaga ketersediaan data 24x7. Fungsi aplikasi toolkit memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan lingkungan HALDB dengan lebih baik. Dan utilitas sistemnya menyediakan kemampuan yang dapat membantu meningkatkan kemudahan servis HALDB.