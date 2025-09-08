Platform IBM Hyper Protect

Hyper Protect Platform menggunakan teknologi IBM® Secure Execution for Linux (SEL), yang diperkenalkan dengan sistem generasi IBM® z15 dan LinuxONE III, untuk melindungi seluruh siklus hidup komputasi.

IBM Hyper Protect Platform melindungi aplikasi dan data Anda di sepanjang siklus penggunaannya. Dengan komputasi rahasia dan kontrol kunci terenkripsi, Anda memiliki otoritas penuh—memastikan data tetap aman saat disimpan, dikirim, dan digunakan.