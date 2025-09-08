Platform IBM Hyper Protect

Lindungi data Anda dengan IBM® Z, LinuxONE SEL, dan teknologi komputasi rahasia yang canggih
Hyper Protect Platform menggunakan teknologi IBM® Secure Execution for Linux (SEL), yang diperkenalkan dengan sistem generasi IBM® z15 dan LinuxONE III, untuk melindungi seluruh siklus hidup komputasi.
IBM Hyper Protect Platform melindungi aplikasi dan data Anda di sepanjang siklus penggunaannya. Dengan komputasi rahasia dan kontrol kunci terenkripsi, Anda memiliki otoritas penuh—memastikan data tetap aman saat disimpan, dikirim, dan digunakan.
Kelola enkripsi dengan lancar di IBM® Cloud, AWS, Azure, dan Google Cloud melalui antarmuka terpadu, yang memberi Anda kontrol terpusat dan manajemen kunci yang disederhanakan dalam skala besar.
Dapatkan perlindungan terperinci untuk beban kerja dengan IBM Secure Execution for Linux. Dapatkan jaminan teknis dengan isolasi tingkat kontainer dan verifikasi bukti tanpa pengungkapan konten informasi (zero-knowledge proof) untuk kepercayaan yang lebih tinggi.
Menegakkan kebijakan dengan kontrak terenkripsi. Tetapkan peran dan hak istimewa secara aman dengan menggunakan prinsip zero-trust untuk menjaga pemisahan tugas yang ketat di antara para pengguna.
Lindungi data yang tersimpan dengan fondasi tepercaya (root of trust) berbasis perangkat keras. HSM bersertifikat FIPS 140-2 Level 4 IBM memberikan keamanan kriptografi cloud terkuat di industri.
Pastikan hanya beban kerja terverifikasi yang diterapkan. Setiap versi menghasilkan catatan pengesahan yang ditandatangani, yang memungkinkan validasi independen tanpa bergantung pada layanan eksternal.
Verifikasi image kontainer dan beban kerja dengan bukti integritas yang ditandatangani. Catatan pengesahan mengonfirmasi keaslian tanpa memerlukan layanan kepercayaan pihak ketiga.
Layanan Hyper Protect mencakup serangkaian produk keamanan yang mencakup layanan manajemen kunci, server virtual, dan kontainer.
Schwarzthal Tech yang berbasis di London memerangi kejahatan keuangan dengan AI, mendorong pertumbuhan melalui IBM® Hyper Protect Accelerator.
Bermitra dengan IBM® Hyper Protect untuk menghadirkan AI rahasia, menjaga keamanan data sensitif secara keseluruhan.
Tingkatkan keamanan dengan memanfaatkan IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC menggunakan IBM LinuxONE dan infrastruktur VPC dari IBM® Cloud.
Manfaatkan Hyper Protect Services untuk mengamankan data dan infrastruktur keuangan terdesentralisasi sambil memungkinkan perlindungan.
Menggunakan Hyper Protect Virtual Servers untuk membangun aplikasi aman untuk dompet penyimpanan mandiri.
Menggunakan Hyper Protect Services untuk mengamankan orkestrasi aset digital, memungkinkan skala hybrid cloud dan perlindungan.
Jelajahi FAQ tentang komputasi rahasia di IBM®.
IBM Hyper Protect Platform adalah rangkaian layanan yang dirancang untuk menyediakan lingkungan yang kaya keamanan untuk data dan aplikasi yang sangat penting dalam penerapan hybrid cloud, menggunakan kemampuan komputasi rahasia pada IBM® Z atau LinuxONE.
Komputasi Rahasia mengacu pada perlindungan data yang digunakan dengan melakukan komputasi dalam Trusted Execution Environment (TEE) berbasis perangkat keras yang telah teruji, yang membantu memastikan bahwa data dienkripsi dan diisolasi selama pemrosesan. IBM Hyper Protect Platform menggunakan konsep ini untuk melindungi beban kerja yang sangat penting dan data sensitif.
Jaminan operasional membantu memastikan bahwa operasi yang dilakukan oleh penyedia layanan dan pihak lain patuh dan tidak secara sengaja atau tidak sengaja membahayakan keamanan. Hal ini berdasarkan pada berbagai langkah operasional yang mudah dilanggar sehingga menimbulkan perlunya rasa percaya.
Jaminan teknis membantu memastikan bahwa fitur keamanan tertanam dalam teknologi, dan secara teknis tidak mungkin terjadi akses atau perubahan yang tidak sah. Hal ini membantu memastikan bahwa data selalu aman, tanpa perlu mempercayai orang atau organisasi mana pun untuk tidak menggunakan akses istimewa jika terjadi serangan internal atau eksternal.
Hyper Protect Platform menggunakan teknologi IBM Secure Execution for Linux yang mencakup fitur perangkat keras dan firmware seperti enkripsi memori, kontrak terenkripsi, dan ultravisor untuk menciptakan lingkungan yang terisolasi dan aman untuk beban kerja.
IBM® Cloud Virtual Server for VPC menghadirkan kapasitas komputasi hyperscale dengan kecepatan jaringan tertinggi dan sumber daya yang paling aman, sumber daya jaringan terdefinisi perangkat lunak yang tersedia di IBM® Cloud. Dibangun di IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) dan menampilkan prosesor Intel Xeon Generasi ke-4 yang andal, infrastruktur ramah pengembang ini membantu mendorong beban kerja modern lebih cepat dan lebih mudah dengan profil instans yang telah diatur sebelumnya, penerapan cepat, dan kontrol jaringan pribadi di lingkungan cloud publik yang tangkas. Pilih multitenant atau khusus, tambahkan GPU dan bayar sesuai penggunaan dengan tagihan bulanan, atau pesan kapasitas Anda terlebih dahulu untuk mengurangi biaya.