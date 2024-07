Untuk Sistem SEAL, IBM Z dan LinuxONE adalah platform sempurna yang menggabungkan keamanan luar biasa, ketersediaan tinggi, dan kinerja luar biasa. “Baik kami maupun klien kami ingin operasional berjalan lancar. Lagi pula, layanan percetakan hanya diperhatikan jika tidak berfungsi,” Jan Bjerre Aagesen menegaskan. “Dengan IBM Z dan LinuxONE, mencapai tingkat ketersediaan tertinggi jauh lebih mudah dibandingkan dengan arsitektur lainnya. Menjalankan Linux di IBM Z, kami hanya memerlukan satu server aplikasi, dibandingkan dengan x86 yang mengharuskan kami mengelola cluster kompleks dengan mungkin enam node untuk mencapai redundansi dan keandalan yang sama.”

Platform IBM Z dan LinuxONE memberikan kinerja yang jauh lebih baik untuk beban kerja padat data SEAL Systems. “Untuk klien kami, terkadang milidetik berpengaruh,” kata Thomas Tikwinski. “Untuk klien seperti pabrik bir atau produsen besar dengan proses logistik just-in-time bervolume tinggi yang terintegrasi secara ketat yang didukung oleh aplikasi perusahaan seperti SAP S/4HANA, penundaan dalam pencetakan label sangat berdampak pada bisnis. Itulah mengapa kinerja yang konsisten sangat penting bagi kami. Untuk klien kami yang lain, sebuah perusahaan asuransi besar, mencetak dokumen yang sangat panjang dan rumit seperti spreadsheet 3.000 halaman dengan cepat sangatlah penting. Kami telah mendemonstrasikan bahwa dengan IBM Z dan LinuxONE, pekerjaan cetak besar dapat diselesaikan 7x lebih cepat, mengurangi waktu pemrosesan dan pencetakan dari setengah jam menjadi kurang dari lima menit. Peningkatan ini membantu meningkatkan produktivitas dan kepuasan staf.”

Selain itu, IBM Z juga memungkinkan SEAL Systems untuk menyederhanakan operasi IT untuk kliennya dan memaksimalkan keberlanjutan di pusat data. “Dalam satu proyek, kami mengonsolidasikan 182 server Microsoft Windows pada satu IBM Integrated Facility for Linux on IBM Z,” jelas Jan Bjerre Aagesen. “Arsitektur IBM Z sangat cocok untuk beban kerja cetak kami dengan operasi I/O yang berat.”

Dengan berjalan pada platform IBM Z, SEAL Systems dapat memberikan strategi cloud hybrid yang kuat untuk layanan cloud barunya. Menjalankan lingkungan yang didistribusikan secara global dengan hemat biaya di IBM Cloud dengan Hyper Protect Server adalah keuntungan besar. “IBM Cloud menawarkan harga yang sangat kompetitif berkat transfer data lintas wilayah gratis,” tambah Jan Bjerre Aagesen. “Pelanggan kami dapat memilih untuk menggunakan IBM Cloud atau juga meng-host arsitektur aplikasi cloud-native on-premises di cloud privat mereka pada mainframe IBM Z yang sudah ada dan memaksimalkan pemanfaatan sumber dayanya, sehingga semakin meningkatkan keberlanjutan operasi IT secara keseluruhan.”

Sepanjang implementasi perangkat lunaknya pada IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC, SEAL Systems telah bekerja sama dengan IBM. “Berkat kolaborasi luar biasa dengan tim IBM zStack dan IBM Labs serta tim SAP di IBM, kami mengurangi waktu pemasaran solusi cloud baru kami dari satu tahun menjadi hanya beberapa bulan,” kata Thomas Tikwinski. “Kami telah menerima dukungan besar dari tim IBM di seluruh dunia dan berhasil menerima klien baru dengan sangat cepat bersama-sama.”

Dengan memilih IBM Z, SEAL Systems telah meningkatkan keamanannya di masa depan dan mempersiapkan kliennya untuk era kriptografi kuantum yang akan datang. IBM LinuxONE dan z16 menawarkan teknologi aman dari kuantum pertama di industri, yang memungkinkan SEAL Systems untuk menjadi pengadopsi awal praktik keamanan baru. Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi IBM Quantum Safe untuk secara bertahap memperkuat keamanan siber untuk masa depan kuantum.

Thomas Tikwinski menyimpulkan: “Ketika kami memulai inisiatif ini, kami tidak tahu banyak tentang IBM Z. Arsitek solusi, insinyur, dan spesialis keamanan di IBM sangat membantu dan sabar dengan kami. Mempelajari kemampuan modern yang canggih dari IBM Z dan IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC benar-benar mengubah persepsi kami tentang mainframe sebagai platform aplikasi cloud yang aman dan berorientasi pada masa depan.”