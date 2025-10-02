Tinggalkan transaksi manual tanpa meminta perubahan cara berbisnis
Layanan IBM Sterling Document Conversion mengubah dokumen tak terstruktur seperti faks, email, dan PDF menjadi EDI atau format terstruktur lainnya, yang menawarkan alternatif elektronik untuk jenis-jenis transaksi manual yang tidak efisien.
Terjemahkan semua gambar teks cetak dengan OCR canggih, termasuk file berkualitas buruk.
Konversi dokumen bahasa asing dengan EDI. Lebih dari 40 bahasa didukung.
Sesuaikan dan tetapkan pengecualian khusus untuk dokumen tertentu bagi pelanggan Anda.
Tafsirkan teks cetak tangan bentuk bebas dengan Intelligent Character Recognition (ICR).
Kurangi kesalahan dan hemat waktu hingga 160 jam per minggu dengan meninggalkan proses pengetikan ulang serta pemrosesan surat, faks, dan pesanan telepon secara manual.
Tingkatkan efisiensi dan pangkas biaya operasional menggunakan EDI, yang mengotomatiskan penerjemahan dokumen tanpa kertas.
Sederhanakan alur pesanan Anda dengan visibilitas dan keresponsifan yang lebih baik.
Memperlancar konektivitas dan memperdalam visibilitas siklus transaksi B2B dengan jaringan bisnis digital berbasis cloud yang mendukung AI.
Digitalisasi dan otomatisasi transaksi B2B manual dengan mitra dagang non-teknis Anda melalui portal berbasis web.
Buat dan distribusikan konten produk multimedia secara otomatis dengan katalog produk digital.
Memperlancar konektivitas dan memperdalam visibilitas siklus transaksi B2B dengan jaringan bisnis digital berbasis cloud yang mendukung AI.