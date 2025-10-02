Layanan IBM Sterling Document Conversion

Tinggalkan transaksi manual tanpa meminta perubahan cara berbisnis

Beralih ke EDI

Layanan IBM Sterling Document Conversion mengubah dokumen tak terstruktur seperti faks, email, dan PDF menjadi EDI atau format terstruktur lainnya, yang menawarkan alternatif elektronik untuk jenis-jenis transaksi manual yang tidak efisien. 

OCR canggih untuk membaca gambar

Terjemahkan semua gambar teks cetak dengan OCR canggih, termasuk file berkualitas buruk.
Mendukung banyak bahasa

Konversi dokumen bahasa asing dengan EDI. Lebih dari 40 bahasa didukung.
Penanganan pengecualian yang disesuaikan

Sesuaikan dan tetapkan pengecualian khusus untuk dokumen tertentu bagi pelanggan Anda.
Teknologi ICR untuk mengenali tulisan tangan

Tafsirkan teks cetak tangan bentuk bebas dengan Intelligent Character Recognition (ICR).
Fitur Otomatiskan transaksi manual

Kurangi kesalahan dan hemat waktu hingga 160 jam per minggu dengan meninggalkan proses pengetikan ulang serta pemrosesan surat, faks, dan pesanan telepon secara manual.

 Sesuaikan proses dan kurangi biaya

Tingkatkan efisiensi dan pangkas biaya operasional menggunakan EDI, yang mengotomatiskan penerjemahan dokumen tanpa kertas.

 Dapatkan visibilitas yang lebih baik

Sederhanakan alur pesanan Anda dengan visibilitas dan keresponsifan yang lebih baik.
Seluruh inisiatif untuk menerapkan Integrator B2B dan layanan document conversion ini didukung oleh IBM, dan IBM telah menjadi merek penting bagi organisasi kami.
Erik Andersen Senior Vice President of IT MISUMI USA

