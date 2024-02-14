Reservasi IBM Cloud

Kurangi pengeluaran dengan memanfaatkan harga diskon melalui reservasi kapasitas di muka.

Buat reservasi di IBM® Cloud VPC Buat reservasi pada infrastruktur klasik IBM® Cloud
Ilustrasi penyimpanan cloud dengan berbagai titik dan garis koneksi

Di IBM Cloud, kami ingin Anda memiliki solusi pembayaran yang sesuai dengan anggaran dan tujuan Anda, itulah sebabnya kami memiliki IBM® Cloud Reservations – penyediaan kapasitas tingkat lanjut dengan tarif yang lebih rendah untuk perencanaan jangka panjang. IBM® Cloud Reservations sangat cocok bagi organisasi yang memiliki workload berkelanjutan, terutama yang ingin mengatasi tantangan terkait kapasitas dan ketersediaan cloud. Bagi perusahaan yang baru beralih ke cloud, solusi ini menawarkan nilai tambah yang signifikan. Bahkan dengan proses pengadaan internal yang dapat berlangsung satu hingga tiga tahun, perusahaan tetap dapat menikmati penghematan biaya sejak awal tanpa investasi awal yang besar. Kami siap membantu Anda membangun perencanaan anggaran yang lebih stabil dan mudah diprediksi.
Manfaat
Seorang wanita menggunakan laptop dan tersenyum
Penghematan biaya

Hemat hingga 60% untuk solusi tertentu dengan memilih jangka waktu 1 tahun jika dibandingkan dengan siklus penagihan sesuai permintaan, bayar sesuai penggunaan.
Insinyur TI berdiri di samping server terbuka di pusat data
Kapasitas terjamin

Kapasitas Anda tersedia pada saat dan di tempat Anda membutuhkannya. IBM Cloud Reservations merupakan kapasitas terjamin dalam zona ketersediaan dan pusat data pilihan Anda selama masa komitmen Anda.
Pengusaha di kota duduk di bangku
Fleksibilitas untuk mengonversi penerapan

Konversikan solusi sesuai permintaan Anda saat ini menjadi periode penagihan dan kontrak IBM Cloud Reservations. Lampirkan atau lepaskan solusi yang kompatibel pada reservasi Anda.
Solusi untuk IBM® Cloud Reservations
IBM Cloud Virtual Server for VPC

Kurangi pengeluaran Anda hingga 60% dengan reservasi kapasitas virtual servers 1 tahun atau 3 tahun. Kapasitas Anda ditagih setiap bulan, dijamin, dan tidak memerlukan pembayaran di muka.

 Jelajahi virtual servers
IBM Cloud Bare Metal Servers pada infrastruktur klasik

Dapatkan harga yang lebih rendah untuk bare metal server Anda dengan jangka waktu kontrak 1 tahun.

 Jelajahi bare metal server di lingkungan klasik
IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC

Hemat hingga 35% dengan kontrak jangka 1 tahun atau hingga 55% dengan kontrak jangka 3 tahun.

 Jelajahi bare metal server untuk VPC
Sumber daya untuk IBM® Cloud Reservations
Ilustrasi platform dengan laptop, cloud, server data dan ikon
Dokumentasi IBM Cloud Virtual Server for VPC

Pelajari cara memulai penggunaan kapasitas cadangan di IBM® Cloud Virtual Server for VPC.

Lihat dokumentasi
Tampilan jarak dekat bare metal server
IBM® Cloud Bare Metal Server (classic)

Pelajari cara memulai penggunaan harga jangka waktu kontrak di IBM® Cloud Bare Metal Server (klasik).

 Lihat dokumentasi
Tampilan jarak dekat bare metal server dengan kabel terjerat
IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC

Pelajari cara memulai penggunaan kapasitas cadangan di IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC

 Lihat dokumentasi
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 Daftar Lakukan reservasi di IBM® Cloud VPC

Menyediakan dan memesan server bare metal server atau virtual di IBM® Cloud VPC.

 Mulai penyediaan Mencadangkan pada infrastruktur klasik IBM® Cloud

Menyediakan dan memesan bare metal server pada infrastruktur klasik IBM® Cloud

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