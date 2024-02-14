Kurangi pengeluaran dengan memanfaatkan harga diskon melalui reservasi kapasitas di muka.
Di IBM Cloud, kami ingin Anda memiliki solusi pembayaran yang sesuai dengan anggaran dan tujuan Anda, itulah sebabnya kami memiliki IBM® Cloud Reservations – penyediaan kapasitas tingkat lanjut dengan tarif yang lebih rendah untuk perencanaan jangka panjang. IBM® Cloud Reservations sangat cocok bagi organisasi yang memiliki workload berkelanjutan, terutama yang ingin mengatasi tantangan terkait kapasitas dan ketersediaan cloud. Bagi perusahaan yang baru beralih ke cloud, solusi ini menawarkan nilai tambah yang signifikan. Bahkan dengan proses pengadaan internal yang dapat berlangsung satu hingga tiga tahun, perusahaan tetap dapat menikmati penghematan biaya sejak awal tanpa investasi awal yang besar. Kami siap membantu Anda membangun perencanaan anggaran yang lebih stabil dan mudah diprediksi.
Hemat hingga 60% untuk solusi tertentu dengan memilih jangka waktu 1 tahun jika dibandingkan dengan siklus penagihan sesuai permintaan, bayar sesuai penggunaan.
Kapasitas Anda tersedia pada saat dan di tempat Anda membutuhkannya. IBM Cloud Reservations merupakan kapasitas terjamin dalam zona ketersediaan dan pusat data pilihan Anda selama masa komitmen Anda.
Konversikan solusi sesuai permintaan Anda saat ini menjadi periode penagihan dan kontrak IBM Cloud Reservations. Lampirkan atau lepaskan solusi yang kompatibel pada reservasi Anda.
Kurangi pengeluaran Anda hingga 60% dengan reservasi kapasitas virtual servers 1 tahun atau 3 tahun. Kapasitas Anda ditagih setiap bulan, dijamin, dan tidak memerlukan pembayaran di muka.
Dapatkan harga yang lebih rendah untuk bare metal server Anda dengan jangka waktu kontrak 1 tahun.
Hemat hingga 35% dengan kontrak jangka 1 tahun atau hingga 55% dengan kontrak jangka 3 tahun.
Pelajari cara memulai penggunaan kapasitas cadangan di IBM® Cloud Virtual Server for VPC.
Pelajari cara memulai penggunaan harga jangka waktu kontrak di IBM® Cloud Bare Metal Server (klasik).
Pelajari cara memulai penggunaan kapasitas cadangan di IBM® Cloud Bare Metal Servers for VPC
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Menyediakan dan memesan server bare metal server atau virtual di IBM® Cloud VPC.
Menyediakan dan memesan bare metal server pada infrastruktur klasik IBM® Cloud