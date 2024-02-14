Di IBM Cloud, kami ingin Anda memiliki solusi pembayaran yang sesuai dengan anggaran dan tujuan Anda, itulah sebabnya kami memiliki IBM® Cloud Reservations – penyediaan kapasitas tingkat lanjut dengan tarif yang lebih rendah untuk perencanaan jangka panjang. IBM® Cloud Reservations sangat cocok bagi organisasi yang memiliki workload berkelanjutan, terutama yang ingin mengatasi tantangan terkait kapasitas dan ketersediaan cloud. Bagi perusahaan yang baru beralih ke cloud, solusi ini menawarkan nilai tambah yang signifikan. Bahkan dengan proses pengadaan internal yang dapat berlangsung satu hingga tiga tahun, perusahaan tetap dapat menikmati penghematan biaya sejak awal tanpa investasi awal yang besar. Kami siap membantu Anda membangun perencanaan anggaran yang lebih stabil dan mudah diprediksi.