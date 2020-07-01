Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Afrika Selatan (POPIA) adalah undang-undang privasi konsumen nasional Afrika Selatan. Pada 1 Juli 2020, sebagian besar ketentuan yang diwajibkan untuk bisnis mulai berlaku. Setahun kemudian, pada tanggal 30 Juni 2021, ketentuan tambahan diberlakukan, seperti amendemen terhadap Undang-Undang Dukungan Akses Informasi (PAIA) 2020.
POPIA mirip dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa dan mengatur cara perusahaan (baik pengendali maupun pemroses) mengumpulkan, menggunakan, dan memproses informasi pribadi (PI). POPIA berlaku untuk pemrosesan informasi pribadi di mana:
Temukan informasi lebih lanjut tentang POPIA di sini.
IBM menerapkan proses untuk meninjau semua produk, penawaran, dan layanannya sesuai persyaratan POPIA. Kami percaya langkah-langkah teknis dan organisasi standar kami (IBM DPA) dalam kombinasi dengan IBM DPA sesuai dan proporsional untuk membantu pelanggan memenuhi standar POPIA.
POPIA telah diterapkan pada Adendum Privasi Data IBM. Untuk merujuk hukum atau yurisdiksi yang dicakup oleh Adendum Perlindungan Data (DPA) IBM, termasuk bagian yang berlaku untuk POPIA, kunjungi IBM DPL. DPA IBM dapat ditemukan di situs IBM Terms kami.
Untuk informasi lebih lanjut tentang kebijakan privasi data IBM, kunjungi IBM Trust Center. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang kebijakan privasi IBM yang terkait dengan penawaran eksternal kami, hubungi IBM Chief Privacy Office Helpdesk.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.