Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi Afrika Selatan (POPIA) adalah undang-undang privasi konsumen nasional Afrika Selatan. Pada 1 Juli 2020, sebagian besar ketentuan yang diwajibkan untuk bisnis mulai berlaku. Setahun kemudian, pada tanggal 30 Juni 2021, ketentuan tambahan diberlakukan, seperti amendemen terhadap Undang-Undang Dukungan Akses Informasi (PAIA) 2020.

POPIA mirip dengan Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) Uni Eropa dan mengatur cara perusahaan (baik pengendali maupun pemroses) mengumpulkan, menggunakan, dan memproses informasi pribadi (PI). POPIA berlaku untuk pemrosesan informasi pribadi di mana:

Pengendali atau pemroses berada di Afrika Selatan, atau

Informasi pribadi diproses di Afrika Selatan

