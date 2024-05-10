Kelompok standar ISO 9000 diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) untuk membantu organisasi mengembangkan dan memelihara sistem manajemen mutu yang efektif. Sistem manajemen mutu (QMS) adalah kumpulan praktik bisnis yang diformalkan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan menjaga integritas produk serta kepuasan pelanggan.
ISO 9001:2015 mendefinisikan persyaratan untuk sistem manajemen mutu dan menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi QMS. ISO 9001 adalah satu-satunya standar dalam rangkaian ISO 9000 yang menawarkan sertifikasi formal.
Laporan dan dokumentasi lainnya
Layanan IBM Cloud Infrastructure disertifikasi berdasarkan standar ISO 9001. IBM juga telah memperoleh sertifikasi ISO 9001 untuk seluruh perusahaan—seluruh perusahaan telah memiliki QMS yang tersertifikasi. Selain itu, kebijakan perusahaan tentang kualitas telah berlaku sejak tahun 2001, dan model Kerangka Kerja Kualitas Global empat tingkat telah ditetapkan untuk memberikan arahan tentang prakarsa QMS.
Sertifikat ISO 9001 IBM diterbitkan dan tersedia secara umum. Layanan yang tercantum di bawah ini bersertifikat ISO-9001 dan tercantum dalam sertifikat ISO 9001 yang diterbitkan setidaknya sekali setiap tahun.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.