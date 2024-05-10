Kelompok standar ISO 9000 diciptakan oleh International Organization for Standardization (ISO) untuk membantu organisasi mengembangkan dan memelihara sistem manajemen mutu yang efektif. Sistem manajemen mutu (QMS) adalah kumpulan praktik bisnis yang diformalkan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan menjaga integritas produk serta kepuasan pelanggan.

ISO 9001:2015 mendefinisikan persyaratan untuk sistem manajemen mutu dan menentukan kriteria yang dapat digunakan untuk mengevaluasi QMS. ISO 9001 adalah satu-satunya standar dalam rangkaian ISO 9000 yang menawarkan sertifikasi formal.



