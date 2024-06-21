International Organization for Standardization (ISO) adalah organisasi non-pemerintah independen yang menerbitkan standar di bidang teknis dan nonteknis. Rangkaian standar ISO/IEC 27000 merupakan upaya bersama dengan International Electrotechnical Commission (IEC), yang mendefinisikan mekanisme guna membantu organisasi menjaga keamanan aset informasi.
Standar ISO/IEC 27018:2019 menyediakan rangkaian panduan untuk salah satu aspek terpenting dari keamanan internet: perlindungan informasi yang dapat diidentifikasi secara pribadi (PII)—setiap aset informasi data yang dapat dikaitkan dengan individu tertentu.
Kode praktik yang ditetapkan oleh spesifikasi ISO/IEC 27018:2019 memastikan bahwa organisasi dengan sertifikasi ISO 27018 telah menilai risiko dan menerapkan perlindungan PII yang tepat bagi para penggunanya.
Laporan dan dokumentasi lainnya
Sertifikat IBM ISO 27018 diterbitkan dan tersedia secara umum. Layanan yang tercantum di bawah ini bersertifikat ISO 27018. Layanan yang tercantum juga menerbitkan sertifikat ISO setidaknya sekali setiap tahun.
IBM menerapkan ISO 27018 pada produk, penawaran, dan layanan berbasis cloud kami untuk meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (ISMS) dan memastikan tingkat perlindungan PII yang sama di setiap layanan cloud yang tersertifikasi. Dokumen Layanan IBM (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan memiliki sertifikasi ISO 27018.
Sertifikat ISO 27018 kami menunjukkan bahwa produk dan layanan berbasis cloud IBM telah mengadopsi praktik terbaik untuk pemrosesan PII.
Layanan bersertifikasi IBM Cloud ISO-27018
