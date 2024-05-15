Kepatuhan IBM Cloud: ISO 22301

ISO 22301: adalah seperangkat persyaratan yang dibuat oleh Organisasi Internasional untuk Standardisasi (ISO) guna mengimplementasikan, memelihara, dan meningkatkan Sistem Manajemen Kontinuitas Bisnis (BCMS)—kebijakan dan prosedur yang membantu organisasi mempersiapkan dan menanggapi ancaman seperti bencana alam dan pembobolan data.

Standar ini membantu organisasi menilai kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban bisnis penting mereka, bahkan selama keadaan luar biasa dan mengganggu.

Organisasi yang telah disertifikasi secara formal untuk ISO 22301 diverifikasi oleh pihak ketiga sebagai organisasi dengan BCMS yang memenuhi atau melampaui persyaratan standar ISO 22301.

