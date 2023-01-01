Kepatuhan IBM Cloud® GXP

GxP adalah singkatan umum untuk serangkaian peraturan dan pedoman "praktik baik" yang diterima secara global, termasuk Praktik Manufaktur yang Baik (GMP), Praktik Klinis yang Baik (GCP), Praktik Laboratorium yang Baik (GLP), Praktik Farmakovigilans yang Baik (GVP), dan Praktik Teknik yang Baik (GEP).
Tujuan pedoman GxP adalah untuk memastikan kualitas dan keamanan produk dalam industri yang diatur seperti yang memproduksi makanan, obat-obatan, peralatan medis, dan kosmetik. Setiap industri memiliki pedomannya sendiri, tetapi umumnya, persyaratan GxP berasal dari standar yang disepakati dan cenderung serupa dari satu negara ke negara lain.
IBM Cloud mematuhi standar GxP dan telah menerapkan kerangka kerja kontrol yang tidak terpisahkan dari klien yang menerapkan beban kerja GxP yang diatur. Ini termasuk ISO 9001, ISO 27001, ISO 27017 dan ISO 27018, dan fungsionalitas seperti sistem manajemen mutu. Deskripsi IBM Service (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan memiliki sertifikasi ISO 27017. Selain Layanan Cloud IBM yang mempertahankan ISO 9001, IBM juga mempertahankan sertifikasi perusahaan IBM untuk ISO 9001, seperti yang dirinci pada halaman ISO 9001.
IBM Cloud mampu menghadirkan lingkungan cloud global yang aman dan terkendali dengan menyediakan kontrol yang terdokumentasi atas pengguna, proses, pusat data, pemasok, manajemen layanan, manajemen perubahan, dan respons terhadap insiden.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perwakilan IBM.
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu Anda.