Kepatuhan IBM Cloud® GXP

GxP adalah singkatan umum untuk serangkaian peraturan dan pedoman "praktik baik" yang diterima secara global, termasuk Praktik Manufaktur yang Baik (GMP), Praktik Klinis yang Baik (GCP), Praktik Laboratorium yang Baik (GLP), Praktik Farmakovigilans yang Baik (GVP), dan Praktik Teknik yang Baik (GEP).

Tujuan pedoman GxP adalah untuk memastikan kualitas dan keamanan produk dalam industri yang diatur seperti yang memproduksi makanan, obat-obatan, peralatan medis, dan kosmetik. Setiap industri memiliki pedomannya sendiri, tetapi umumnya, persyaratan GxP berasal dari standar yang disepakati dan cenderung serupa dari satu negara ke negara lain.