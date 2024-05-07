Federal Information Security Management Act (FISMA) 2002 dibuat untuk memastikan keamanan data di lingkungan pemerintah federal. Undang-undang ini menetapkan persyaratan untuk keamanan informasi lembaga federal serta kontraktor pihak ketiga independen yang menangani data pemerintah.

Agar mematuhi FISMA, organisasi harus melakukan tinjauan tahunan terhadap program keamanan informasi untuk meminimalkan risiko dengan kecepatan, efektivitas biaya, dan efisiensi yang lebih baik. Kepatuhan terhadap FISMA dicapai oleh penyedia layanan cloud (CSP) melalui proses Otorisasi FedRAMP.