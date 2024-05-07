Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) diciptakan untuk menyediakan pendekatan standar untuk menilai keamanan layanan komputasi cloud—di bawah Federal Information Security Management Act (FISMA)—untuk digunakan oleh departemen dan lembaga pemerintah AS. Setiap layanan cloud yang akan digunakan oleh lembaga pemerintah federal harus diotorisasi oleh FedRAMP, baik melalui otorisasi sementara Dewan Otorisasi Bersama (JAB) (P-ATO) atau dengan akreditasi Badan (ATO), dan harus dinilai oleh organisasi penilai pihak ketiga (3PAO).
Otorisasi FedRAMP diberikan pada tiga Tingkat Dampak Keamanan (IL): Rendah, Sedang, dan Tinggi—berdasarkan dampak kehilangan data, termasuk data privasi, terhadap organisasi—dengan kontrol yang semakin ketat yang diperlukan untuk setiap level. FedRAMP Otorisasi tinggi adalah tingkat otorisasi tertinggi.
IBM Cloud for Government (IC4G) dan IBM SmartCloud® for Government (SCG) memenuhi standar keamanan FedRAMP High.
Deskripsi Layanan IBM (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan mempertahankan status kepatuhan terhadap FISMA. Layanan di bawah ini dinilai setiap tahun.
Lihat otorisasi IBM Cloud for Government (tautan berada di luar ibm.com)
Lihat otorisasi IBM Smart Cloud for Government (tautan berada di luar ibm.com)
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu Anda.