Defense Information Systems Agency (DISA) adalah badan Departemen Pertahanan AS (DoD) dan bertanggung jawab untuk mengembangkan serta memelihara Pedoman Persyaratan Keamanan Cloud Computing (CC-SRG) DoD.

CC-SRG mendefinisikan persyaratan keamanan standar untuk layanan cloud yang menjadi host informasi, sistem, dan aplikasi DoD, serta memberikan kerangka kerja bagi DoD untuk menilai keamanan penawaran layanan cloud.

Kepatuhan terhadap SRG diperlukan untuk setiap penyedia layanan cloud yang akan menjadi host bagi informasi DoD.