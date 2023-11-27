Center for Internet Security® (CIS) BenchmarksTM adalah kumpulan praktik terbaik industri untuk mengonfigurasi sistem, perangkat lunak, dan jaringan IT secara aman. Panduan tolok ukur diinformasikan oleh kontrol CIS yang dipetakan ke kerangka kerja keamanan lainnya, termasuk HIPAA, keluarga ISO 27000, Cybersecurity Framework (CSF) NIST (National Institute of Standards and Technology), NIST SP 800-53, PCI DSS, dan lainnya. IBM Cloud mendukung pengembangan tolok ukur CIS.



Laporan dan Dokumentasi Lainnya