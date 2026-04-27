Satu aplikasi web untuk kolaborasi dan pengiriman data berkecepatan tinggi
IBM® Aspera Enterprise WebApps adalah aplikasi web modern yang menyatukan kolaborasi file berkecepatan tinggi dan pengiriman data dalam satu pengalaman. Ini menyatukan kemampuan inti Aspera yang sebelumnya disampaikan melalui beberapa aplikasi, sehingga tim dapat dengan aman berbagi, mendistribusikan, dan mengelola kumpulan data secara lebih efisien secara lokal, cloud, dan lingkungan hybrid.
Memungkinkan tim dan mitra untuk mengunggah, mengunduh, dan berbagi file dan folder dengan aman dengan ruang kerja dan izin yang terkontrol.
Kirim dan terima file besar dan paket digital dengan andal dalam skala global, terlepas dari ukuran file, jarak, atau kondisi jaringan.
Buat alur kerja sesuai permintaan atau terjadwal untuk mengotomatiskan transfer dan distribusi data berkecepatan tinggi tanpa skrip yang rumit.
Pantau transfer secara real time, lacak aktivitas di seluruh pengguna dan ruang kerja, buat laporan, dan kelola pengguna, penyimpanan, dan titik akhir dari satu aplikasi.
Gunakan satu aplikasi web untuk kolaborasi yang aman, pengiriman file, transfer otomatis, dan administrasi.
Transfer kumpulan data besar secara andal dengan kecepatan tinggi melalui jarak jauh dan kondisi jaringan yang menantang.
Kurangi kompleksitas operasional dengan manajemen, pemantauan, dan pelaporan terpusat.