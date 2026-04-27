IBM Aspera Enterprise WebApps

Satu aplikasi web untuk kolaborasi dan pengiriman data berkecepatan tinggi

IBM® Aspera Enterprise WebApps adalah aplikasi web modern yang menyatukan kolaborasi file berkecepatan tinggi dan pengiriman data dalam satu pengalaman. Ini menyatukan kemampuan inti Aspera yang sebelumnya disampaikan melalui beberapa aplikasi, sehingga tim dapat dengan aman berbagi, mendistribusikan, dan mengelola kumpulan data secara lebih efisien secara lokal, cloud, dan lingkungan hybrid.
Contoh penggunaan
Kolaborasi yang aman

Memungkinkan tim dan mitra untuk mengunggah, mengunduh, dan berbagi file dan folder dengan aman dengan ruang kerja dan izin yang terkontrol.
Pengiriman data berkecepatan tinggi

Kirim dan terima file besar dan paket digital dengan andal dalam skala global, terlepas dari ukuran file, jarak, atau kondisi jaringan.
Pergerakan data otomatis

Buat alur kerja sesuai permintaan atau terjadwal untuk mengotomatiskan transfer dan distribusi data berkecepatan tinggi tanpa skrip yang rumit.
Visibilitas dan kontrol terpusat

Pantau transfer secara real time, lacak aktivitas di seluruh pengguna dan ruang kerja, buat laporan, dan kelola pengguna, penyimpanan, dan titik akhir dari satu aplikasi.
Manfaat
Satu aplikasi web terpadu

Gunakan satu aplikasi web untuk kolaborasi yang aman, pengiriman file, transfer otomatis, dan administrasi.

 
Skala dan kecepatan global

Transfer kumpulan data besar secara andal dengan kecepatan tinggi melalui jarak jauh dan kondisi jaringan yang menantang.
Menyederhanakan operasi

Kurangi kompleksitas operasional dengan manajemen, pemantauan, dan pelaporan terpusat.
