IBM® Aspera memungkinkan transfer cepat dan aman di seluruh rantai pasokan media
Knox Media Hub melayani pemilik konten, penyiar, distributor, dan pemegang hak olahraga yang mengelola sejumlah besar aset media bernilai tinggi. Aset-aset ini terus berpindah di sepanjang rantai pasok media untuk keperluan lokalisasi, pembuatan versi, pascaproduksi, serta pengiriman ke platform streaming dan siaran.
Sebagai platform manajemen dan distribusi aset media berbasis cloud-native, Knox Media Hub perlu memastikan bahwa file 4K dan UHD berukuran terabyte yang sensitif terhadap waktu dapat ditransfer secara global dengan kecepatan, keandalan, dan keamanan maksimal. Metode transfer file tradisional menimbulkan keterlambatan, kompleksitas operasional, dan risiko.
Untuk menjalankan misinya sebagai “perekat” yang menghubungkan rantai pasok media, Knox Media Hub membutuhkan solusi transfer berkecepatan tinggi kelas enterprise yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam platformnya dan beroperasi secara andal dalam skala global untuk alur kerja media berbasis cloud.
Knox Media Hub mengintegrasikan IBM® Aspera secara langsung ke dalam platformnya untuk menghilangkan hambatan transfer file dan menyederhanakan operasi media. Pengguna dapat mengunggah, mendistribusikan, dan mengirimkan konten tanpa meninggalkan perpustakaan media mereka, menggunakan layanan Aspera seperti Aspera on Cloud, ASCP, Shares Servers, dan Node-to-Node Push.
Integrasi ini memungkinkan pengunggahan dan unduhan yang dipercepat sebagai bagian dari alur kerja otomatis, mengurangi intervensi manual dan overhead operasional. Klien dapat memilih metode transfer yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka menggunakan antarmuka yang sederhana dan intuitif, sementara tim operasi mendapatkan visibilitas terperinci ke dalam setiap pekerjaan transfer.
Dengan menanamkan Aspera sebagai kemampuan, Knox Media Hub mengubah transfer file dari tugas mandiri menjadi bagian yang mulus dan tidak terlihat dari alur kerja media cloud menyeluruh.
Dengan IBM® Aspera, Knox Media Hub memungkinkan transfer file berkecepatan tinggi pada skala global langsung dari platformnya. File media dalam berbagai ukuran dapat ditransfer dengan aman dan andal, membantu pelanggan mengurangi waktu pengiriman dan mendukung alur kerja media berbasis cloud.
Klien yang menggunakan Knox Media Hub telah meningkatkan throughput operasional hingga empat kali menggunakan tingkat kepegawaian yang sama. Transfer yang lebih cepat membantu penyiar, studio, dan distributor memenuhi tenggat waktu pengiriman, meningkatkan kolaborasi dengan mitra, dan beroperasi secara efisien dalam skala besar.
Solusi ini mendukung kemampuan Knox Media Hub untuk menskalakan dengan permintaan pelanggan sambil mempertahankan kinerja yang konsisten dan kualitas layanan di seluruh operasi global.
Knox Media Hub adalah platform cloud yang mendukung rantai pasokan media secara menyeluruh. Solusi ini memungkinkan organisasi media untuk menyerap, mengelola, mengubah, dan mendistribusikan aset media dari satu antarmuka untuk alur kerja media berbasis cloud.
Pelajari bagaimana IBM® Aspera memungkinkan transfer file berkecepatan tinggi pada skala global untuk alur kerja media berbasis cloud.
