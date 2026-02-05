Knox Media Hub melayani pemilik konten, penyiar, distributor, dan pemegang hak olahraga yang mengelola sejumlah besar aset media bernilai tinggi. Aset-aset ini terus berpindah di sepanjang rantai pasok media untuk keperluan lokalisasi, pembuatan versi, pascaproduksi, serta pengiriman ke platform streaming dan siaran.

Sebagai platform manajemen dan distribusi aset media berbasis cloud-native, Knox Media Hub perlu memastikan bahwa file 4K dan UHD berukuran terabyte yang sensitif terhadap waktu dapat ditransfer secara global dengan kecepatan, keandalan, dan keamanan maksimal. Metode transfer file tradisional menimbulkan keterlambatan, kompleksitas operasional, dan risiko.

Untuk menjalankan misinya sebagai “perekat” yang menghubungkan rantai pasok media, Knox Media Hub membutuhkan solusi transfer berkecepatan tinggi kelas enterprise yang dapat diintegrasikan langsung ke dalam platformnya dan beroperasi secara andal dalam skala global untuk alur kerja media berbasis cloud.