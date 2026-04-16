Masuki kemitraan yang dirancang untuk menggerakkan bisnis Anda lebih cepat dari hari pertama.
IBM® Partner Plus menempatkan mitra di jalur tercepat menuju pertumbuhan.
Dibuat untuk perusahaan yang siap untuk menskalakan bisnis dengan solusi berbasis‑langganan yang mengutamakan‑strategi, program ini membantu Anda mempercepat sejak hari pertama dan pindah dengan percaya diri ke peluang baru.
Mitra mendapatkan insentif yang diperluas, alat berbasis AI modern, dan kemampuan seperti integrasi pasar dan Agent Connect, memberi Anda kecepatan dan jangkauan untuk bersaing di pasar yang bergerak cepat. Anda dapat membangun solusi yang berbeda menggunakan teknologi dan keahlian IBM® untuk mendorong inovasi di seluruh industri dan memberikan pengalaman klien yang luar biasa. Baik Anda membuat penawaran baru, menutup transaksi lebih cepat, atau memasuki pasar baru, IBM® Partner Plus membantu Anda melangkah lebih jauh.
Hadirkan inovasi berkelanjutan dan buka aliran pendapatan baru melalui pasar digital hyperscaler dan Agent Connect.
Akses insentif yang disederhanakan, kredit cloud, dukungan yang disesuaikan, dan panduan langsung dari para pakar IBM® – semuanya dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat, membangun dengan percaya diri, dan mengembangkan bisnis Anda.
Manfaatkan pendanaan pemasaran bersama yang dapat diskalakan dan konten berbasis persona untuk memengaruhi lebih awal dalam perjalanan pembelian, mempercepat siklus penjualan, dan menang di pasar digital yang memprioritaskan pola pikir digital.
Nikmati Portal Mitra yang dimodernisasi dan sistem penawaran yang memberikan konfigurasi lebih cepat, insight real-time, dan rekomendasi yang didukung oleh AI.
Percepat pekerjaan dengan agen AI yang cerdas dan spesifik untuk tugas tertentu yang mengotomatiskan proses, menyederhanakan keputusan, dan membebaskan tim untuk berfokus pada hal yang paling penting—inovasi dan pertumbuhan.
Skalakan AI, hancurkan silo, percepat waktu untuk mendapatkan insight yang berharga, dan tingkatkan output AI dengan data lakehouse hybrid dan data terbuka.
Kurangi kompleksitas dan biaya dengan kerangka kerja otomatisasi yang merampingkan alur kerja TI dan bisnis—membantu Anda memberikan hasil lebih cepat dan lebih andal dalam skala besar.
Bangun dan terapkan di mana saja dengan arsitektur hybrid cloud terbuka IBM®. Dapatkan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas untuk memenuhi kebutuhan klien di seluruh lingkungan lokal, pribadi, dan publik.
Dari keterampilan hingga permintaan hingga penjualan, Anda akan memiliki dukungan dan sumber daya untuk tumbuh dengan percaya diri.
Bangun keahlian untuk berinovasi dan memberikan dengan percaya diri melalui pembelajaran terpandu, kredit cloud, dan dukungan langsung yang dirancang untuk mempercepat kesiapan teknis Anda.
Aktifkan permintaan dengan pendanaan pemasaran bersama, konten yang ditargetkan, dan visibilitas pasar yang membantu Anda menjangkau pembeli lebih awal dan mengubah minat menjadi penawaran yang memenuhi syarat.
Jual lebih cerdas dengan insentif yang disederhanakan, alat kutipan modern, dan insight berbasis‑AI yang mempercepat siklus transaksi dan memperluas peluang pendapatan Anda.