IBM® Partner Plus: Dibangun untuk momentum.

Masuki kemitraan yang dirancang untuk menggerakkan bisnis Anda lebih cepat dari hari pertama.

Plus berarti lebih banyak

IBM® Partner Plus menempatkan mitra di jalur tercepat menuju pertumbuhan.

Dibuat untuk perusahaan yang siap untuk menskalakan bisnis dengan solusi berbasis‑langganan yang mengutamakan‑strategi, program ini membantu Anda mempercepat sejak hari pertama dan pindah dengan percaya diri ke peluang baru.

Mitra mendapatkan insentif yang diperluas, alat berbasis AI modern, dan kemampuan seperti integrasi pasar dan Agent Connect, memberi Anda kecepatan dan jangkauan untuk bersaing di pasar yang bergerak cepat. Anda dapat membangun solusi yang berbeda menggunakan teknologi dan keahlian IBM® untuk mendorong inovasi di seluruh industri dan memberikan pengalaman klien yang luar biasa. Baik Anda membuat penawaran baru, menutup transaksi lebih cepat, atau memasuki pasar baru, IBM® Partner Plus membantu Anda melangkah lebih jauh.

Berinovasi dalam hal cara mitra bertumbuh dan menang

Ilustrasi seorang wanita berbicara di ponsel dan menggunakan komputer. Di latar belakang, ini menunjukkan alur kerja pusat panggilan.
Menjangkau kKlien di tempat mereka membeli

Hadirkan inovasi berkelanjutan dan buka aliran pendapatan baru melalui pasar digital hyperscaler dan Agent Connect.
Ilustrasi seorang wanita menggunakan komputer dengan grafik di latar belakang.
Maksimalkan penghasilan Anda

Akses insentif yang disederhanakan, kredit cloud, dukungan yang disesuaikan, dan panduan langsung dari para pakar IBM® – semuanya dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat, membangun dengan percaya diri, dan mengembangkan bisnis Anda.
Ilustrasi dengan berbagai ikon seperti bank dan manajemen waktu
Buka permintaan

Manfaatkan pendanaan pemasaran bersama yang dapat diskalakan dan konten berbasis persona untuk memengaruhi lebih awal dalam perjalanan pembelian, mempercepat siklus penjualan, dan menang di pasar digital yang memprioritaskan pola pikir digital.
Ilustrasi seorang pria menggunakan komputer dengan aliran percakapan di latar belakang.
Pengalaman mitra berbasis AI

Nikmati Portal Mitra yang dimodernisasi dan sistem penawaran yang memberikan konfigurasi lebih cepat, insight real-time, dan rekomendasi yang didukung oleh AI.

Teknologi yang dibangun untuk masa depan

Wujudkan produktivitas dengan agen AI

Percepat pekerjaan dengan agen AI yang cerdas dan spesifik untuk tugas tertentu yang mengotomatiskan proses, menyederhanakan keputusan, dan membebaskan tim untuk berfokus pada hal yang paling penting—inovasi dan pertumbuhan. 

Jelajahi agen IBM watsonx yang dibangun sebelumnya Pelajari bagaimana mitra memanfaatkan IBM watsonx untuk AI Agen
Ilustrasi seorang pekerja pusat panggilan wanita berbicara dengan seorang pria dengan beberapa solusi di latar belakang.

Gunakan data Anda, di mana pun datanya berada

Skalakan AI, hancurkan silo, percepat waktu untuk mendapatkan insight yang berharga, dan tingkatkan output AI dengan data lakehouse hybrid dan data terbuka.

Menjadi siap AI dengan data Anda
Ilustrasi seorang wanita menggunakan komputer dengan grafik di latar belakang.

Otomatiskan teknologi dan operasi

Kurangi kompleksitas dan biaya dengan kerangka kerja otomatisasi yang merampingkan alur kerja TI dan bisnis—membantu Anda memberikan hasil lebih cepat dan lebih andal dalam skala besar.

Buka otomatisasi yang didukung AI
Diagram proses bisnis dengan lingkaran dan garis yang mewakili alur kerja dan koneksi.

Bekerja di semua lingkungan secara efektif dengan hybrid cloud

Bangun dan terapkan di mana saja dengan arsitektur hybrid cloud terbuka IBM®. Dapatkan fleksibilitas, keamanan, dan skalabilitas untuk memenuhi kebutuhan klien di seluruh lingkungan lokal, pribadi, dan publik.

Modernisasi infrastruktur Anda hari ini
Ilustrasi seorang pria menggunakan IBM® PowerVM.

Apa yang dapat Anda harapkan sebagai mitra baru

Dari keterampilan hingga permintaan hingga penjualan, Anda akan memiliki dukungan dan sumber daya untuk tumbuh dengan percaya diri.
Keterampilan yang membangun kemampuan

Bangun keahlian untuk berinovasi dan memberikan dengan percaya diri melalui pembelajaran terpandu, kredit cloud, dan dukungan langsung yang dirancang untuk mempercepat kesiapan teknis Anda.
Permintaan yang mendorong pembangunan pipeline

Aktifkan permintaan dengan pendanaan pemasaran bersama, konten yang ditargetkan, dan visibilitas pasar yang membantu Anda menjangkau pembeli lebih awal dan mengubah minat menjadi penawaran yang memenuhi syarat.
Penjualan yang meningkatkan pendapatan

Jual lebih cerdas dengan insentif yang disederhanakan, alat kutipan modern, dan insight berbasis‑AI yang mempercepat siklus transaksi dan memperluas peluang pendapatan Anda.
Belum siap untuk bergabung?

Ambil pimpinan dan jelajahi bagaimana memulai penjualan dengan IBM® atau terhubung dengan pakar IBM® yang dapat membantu Anda ambil langkah selanjutnya dan mempercepat perjalanan Anda dengan percaya diri.

  1. Menjual dengan IBM
  2. Terhubung dengan seorang pakar