11 Juni 2025

Tata kelola data dahulu merupakan tugas berat yang melibatkan proses dan koordinasi manual yang ekstensif. Dengan watsonx.data intelligence, evolusi kemampuan kecerdasan data yang signifikan, IBM memulai era baru tata kelola data yang didukung AI generatif, silsilah data, kualitas data, dan manajemen produk data.

Memberikan alur kerja perusahaan yang praktis dan efektif 

Inti dari watsonx.data intelligence adalah prinsip operasi untuk memberikan alur kerja perusahaan yang praktis dan efektif melalui serangkaian akselerator yang didukung AI. Inisiatif ini mengintegrasikan keahlian IBM yang luas dalam tata kelola data, silsilah data, kualitas, dan produk data, menyiapkan panggung untuk arsitektur informasi generasi berikutnya. watsonx.data intelligence menangani kebutuhan organisasi yang terus berkembang dengan menyederhanakan kurasi, manajemen, dan pengiriman data terstruktur dan tidak terstruktur.

watsonx.data intelligence tidak hanya menambahkan lebih banyak fitur AI, namun berfokus pada memprioritaskan kemampuan yang selaras dengan kebutuhan klien kami. Pendekatan yang efisien ini mengurangi keterlibatan UKM dan meningkatkan kinerja, sehingga lebih memudahkan manajemen berkelanjutan bagi organisasi dan membebaskan sumber daya untuk kegiatan yang lebih strategis.

Merombak tata kelola data dengan gen AI

watsonx.data intelligence mendefinisikan ulang tata kelola data dengan pembuatan glosarium yang didukung gen AI, pengayaan metadata, pencarian cerdas, dan Asisten Kecerdasan Data. Kemampuan baru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menyederhanakan kepatuhan terhadap peraturan industri, dan memberikan data yang bermakna pada bisnis:

  • Pembuatan glosarium yang didukung Gen AI: Pembuatan dan pengelolaan glosarium bisnis secara manual dapat memakan energi dan waktu. Model gen AI canggih kami mengurangi secara signifikan waktu dan upaya yang terlibat, membuat proses ini berlangsung hingga 100x lebih cepat, sangat akurat, dan mampu menangani transformasi dalam banyak bahasa dengan mudah.
  • Pencarian Cerdas yang didukung Gen AI: Pencarian Cerdas yang didukung Gen AI meningkatkan penemuan data dengan menggunakan AI generatif untuk memahami maksud dan konteks pengguna. Fitur ini secara semantik memperluas kueri pencarian untuk mencakup istilah terkait, sinonim, dan bahasa khusus domain—menampilkan hasil yang lebih relevan di seluruh katalog. Kemampuan ini mempermudah akses ke data penting, membantu pengguna menemukan apa yang mereka butuhkan dengan cepat, bahkan ketika terminologi berbeda.
  • Asisten Kecerdasan Data: Asisten yang tangguh ini memanfaatkan AI generatif untuk mengotomatiskan pengayaan metadata dan pencarian semantik. Alat ini menawarkan pengalaman percakapan yang disesuaikan bagi pengguna dari semua tingkatan, mulai insinyur data hingga pengguna bisnis, memfasilitasi interaksi yang mulus dengan data.

Memenuhi permintaan dengan data siap AI

Permintaan data siap AI tidak pernah setinggi ini. Menurut IDC, 83% organisasi telah mengubah strategi data mereka sebagai respons terhadap AI generatif. Terlepas dari pergeseran ini, tumpukan data yang terbagi-bagi dan peraturan industri yang ketat terus meresahkan para pemimpin data. watsonx.data intelligence memberikan solusi holistik pada tantangan ini, memastikan organisasi dapat mengelola tata kelola, kualitas, silsilah, dan proses pembagian data dengan efisien, mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan.

Penyatuan dan produktivitas yang tak tertandingi

watsonx.data intelligence lebih dari sekadar serangkaian alat—ini adalah integrasi dengan watsonx.data yang dirancang untuk kecerdasan data menyeluruh di seluruh arsitektur hybrid, jenis data, dan tumpukan data. Dibangun di atas layanan platform bersama IBM dengan pengalaman pengguna terpadu, solusi ini memungkinkan produktivitas yang belum pernah dicapai sebelumnya bagi para praktisi data.

Manajemen data dahulu merupakan tugas yang menuntut, melibatkan proses dan koordinasi manual yang ekstensif. watsonx.data intelligence mengubah hal ini dengan pembuatan glosarium yang didukung gen AI, pengayaan metadata, pencarian kecerdasan, dan Asisten Kecerdasan Data. Kemampuan ini menekankan bagaimana kecerdasan data membuka alur kerja nyata, dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menyederhanakan kepatuhan terhadap peraturan industri, dan membekali organisasi untuk memanfaatkan AI generatif. watsonx.data intelligence membantu bisnis mengatasi kompleksitas lingkungan data modern yang terus meningkat sekaligus memanfaatkan kemajuan terbaru dalam LLM, gen AI, dan AI untuk mendorong inovasi, mempercepat time to value, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.

