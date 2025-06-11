11 Juni 2025
Tata kelola data dahulu merupakan tugas berat yang melibatkan proses dan koordinasi manual yang ekstensif. Dengan watsonx.data intelligence, evolusi kemampuan kecerdasan data yang signifikan, IBM memulai era baru tata kelola data yang didukung AI generatif, silsilah data, kualitas data, dan manajemen produk data.
Inti dari watsonx.data intelligence adalah prinsip operasi untuk memberikan alur kerja perusahaan yang praktis dan efektif melalui serangkaian akselerator yang didukung AI. Inisiatif ini mengintegrasikan keahlian IBM yang luas dalam tata kelola data, silsilah data, kualitas, dan produk data, menyiapkan panggung untuk arsitektur informasi generasi berikutnya. watsonx.data intelligence menangani kebutuhan organisasi yang terus berkembang dengan menyederhanakan kurasi, manajemen, dan pengiriman data terstruktur dan tidak terstruktur.
watsonx.data intelligence tidak hanya menambahkan lebih banyak fitur AI, namun berfokus pada memprioritaskan kemampuan yang selaras dengan kebutuhan klien kami. Pendekatan yang efisien ini mengurangi keterlibatan UKM dan meningkatkan kinerja, sehingga lebih memudahkan manajemen berkelanjutan bagi organisasi dan membebaskan sumber daya untuk kegiatan yang lebih strategis.
watsonx.data intelligence mendefinisikan ulang tata kelola data dengan pembuatan glosarium yang didukung gen AI, pengayaan metadata, pencarian cerdas, dan Asisten Kecerdasan Data. Kemampuan baru ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menyederhanakan kepatuhan terhadap peraturan industri, dan memberikan data yang bermakna pada bisnis:
Permintaan data siap AI tidak pernah setinggi ini. Menurut IDC, 83% organisasi telah mengubah strategi data mereka sebagai respons terhadap AI generatif. Terlepas dari pergeseran ini, tumpukan data yang terbagi-bagi dan peraturan industri yang ketat terus meresahkan para pemimpin data. watsonx.data intelligence memberikan solusi holistik pada tantangan ini, memastikan organisasi dapat mengelola tata kelola, kualitas, silsilah, dan proses pembagian data dengan efisien, mendorong pertumbuhan dan inovasi yang berkelanjutan.
watsonx.data intelligence lebih dari sekadar serangkaian alat—ini adalah integrasi dengan watsonx.data yang dirancang untuk kecerdasan data menyeluruh di seluruh arsitektur hybrid, jenis data, dan tumpukan data. Dibangun di atas layanan platform bersama IBM dengan pengalaman pengguna terpadu, solusi ini memungkinkan produktivitas yang belum pernah dicapai sebelumnya bagi para praktisi data.
Manajemen data dahulu merupakan tugas yang menuntut, melibatkan proses dan koordinasi manual yang ekstensif. watsonx.data intelligence mengubah hal ini dengan pembuatan glosarium yang didukung gen AI, pengayaan metadata, pencarian kecerdasan, dan Asisten Kecerdasan Data. Kemampuan ini menekankan bagaimana kecerdasan data membuka alur kerja nyata, dirancang untuk meningkatkan produktivitas, menyederhanakan kepatuhan terhadap peraturan industri, dan membekali organisasi untuk memanfaatkan AI generatif. watsonx.data intelligence membantu bisnis mengatasi kompleksitas lingkungan data modern yang terus meningkat sekaligus memanfaatkan kemajuan terbaru dalam LLM, gen AI, dan AI untuk mendorong inovasi, mempercepat time to value, dan mendapatkan keunggulan kompetitif.
Rasakan langsung transformasi yang diberikan watsonx.data intelligence untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, demo, atau menjadwalkan pertemuan konsultasi.