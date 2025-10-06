Dari dasbor statis hingga tindakan proaktif: Evolusi Db2 Intelligence Center

Awal tahun ini, kami meluncurkan Db2 Intelligence Center, konsol manajemen basis data didukung AI generasi berikutnya yang dirancang untuk memberikan perusahaan satu tampilan terpadu tentang kumpulan basis data Db2 mereka. Dari pemantauan lanjutan hingga penyetelan kueri bawaan dan otomatisasi, Intelligence Center dibangun berdasarkan prinsip sederhana: DBA seharusnya tidak memperbaiki skrip rapuh dan beberapa alat yang tidak terhubung hanya untuk menjaga beban kerja penting tetap berjalan.
Sejak diluncurkan pada Juni 2025, kami terus berinovasi. Pembaruan terbaru di Db2 Intelligence Center memperluas visibilitas, kontrol, dan tata kelola untuk membuat manajemen Db2 lebih sederhana, lebih cerdas, dan aman bagi perusahaan.
Hanya dalam 3 bulan, Db2 Intelligence Center telah berubah dari peluncuran menjadi bidang kontrol yang diandalkan oleh administrator basis data (DBA) setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Setiap rilis telah memberikan momentum yang jelas menuju manajemen proaktif dan didukung AI.
Saat diluncurkan, kami memperkenalkan pemantauan khusus dengan lebih dari 50 metrik utama yang mencakup kinerja, manajemen penyimpanan, dan beban kerja basis data di beberapa basis data, memberikan DBA tampilan terpadu. Berdasarkan fondasi itu, kami dengan bangga merilis versi baru dari Db2 Intelligence Center yang memberikan serangkaian pembaruan penting:
Dengan penyempurnaan ini, kami terus memberikan apa yang dikatakan DBA paling memberdayakan mereka: manajemen yang disederhanakan, kinerja proaktif, dan keamanan kelas perusahaan. Kami juga mempersiapkan sesuatu yang lebih besar: Agen AI Db2.
Kami kini melakukan eksplorasi awal pada agen AI dan bagaimana DBA Db2 dapat melampaui dasbor dan pemantauan untuk memberikan pengalaman manajemen baru. Prototipe awal telah berfokus pada tiga area penting operasi basis data:
Pada akhirnya, kemajuan ini memberikan apa yang paling penting: kecepatan, keamanan, dan kesederhanaan. DBA pulih lebih cepat dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk penanganan masalah mendesak, pemimpin TI mendapatkan tata kelola dan keandalan yang lebih kuat, dan pengembang membangun platform yang membuat aplikasi penting tetap berjalan tanpa gangguan.
Jika Anda ingin membentuk perjalanan Agen AI Db2 bersama kami, nantikan akses awal.
Db2 menggabungkan kepercayaan perusahaan selama puluhan tahun dengan kinerja yang didukung AI, otomatisasi cerdas, dan tata kelola kelas perusahaan. Dengan inovasi Intelligence Center terbaru, Db2 terus meningkatkan standar untuk apa yang dapat diharapkan perusahaan dari basis data modern: ketersediaan yang selalu aktif, tata kelola kelas perusahaan, dan operasi proaktif yang beradaptasi secara real-time.
