Dari dasbor statis hingga tindakan proaktif: Evolusi Db2 Intelligence Center

Hanya dalam 3 bulan, Db2 Intelligence Center telah berubah dari peluncuran menjadi bidang kontrol yang diandalkan oleh administrator basis data (DBA) setiap hari untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Setiap rilis telah memberikan momentum yang jelas menuju manajemen proaktif dan didukung AI.

Saat diluncurkan, kami memperkenalkan pemantauan khusus dengan lebih dari 50 metrik utama yang mencakup kinerja, manajemen penyimpanan, dan beban kerja basis data di beberapa basis data, memberikan DBA tampilan terpadu. Berdasarkan fondasi itu, kami dengan bangga merilis versi baru dari Db2 Intelligence Center yang memberikan serangkaian pembaruan penting:

Analisis Dampak Indeks: Penyetelan kueri selalu merupakan tindakan penyeimbangan. Satu indeks dapat mempercepat satu kueri tetapi menurunkan kueri lainnya. Dengan Analisis Dampak Indeks, DBA dapat mengevaluasi keputusan pengindeksan di seluruh jenis kueri dan periode waktu yang dipilih untuk melihat dengan tepat beban kerja mana yang akan terpengaruh sebelum perubahan mencapai produksi. Itu berarti lebih sedikit regresi yang harus dibatalkan; keputusan penyetelan yang lebih cepat dan berbasis data; dan stabilitas beban kerja yang lebih besar dalam lingkungan yang kompleks.

Penyetelan kueri selalu merupakan tindakan penyeimbangan. Satu indeks dapat mempercepat satu kueri tetapi menurunkan kueri lainnya. Dengan Analisis Dampak Indeks, DBA dapat mengevaluasi keputusan pengindeksan di seluruh jenis kueri dan periode waktu yang dipilih untuk melihat dengan tepat beban kerja mana yang akan terpengaruh sebelum perubahan mencapai produksi. Itu berarti lebih sedikit regresi yang harus dibatalkan; keputusan penyetelan yang lebih cepat dan berbasis data; dan stabilitas beban kerja yang lebih besar dalam lingkungan yang kompleks. Manajemen replikasi terintegrasi, dalam satu tampilan yang menyeluruh: Alat yang terpisah-pisah memperlambat pemecahan masalah. Konsol replikasi baru mengonsolidasikan penyiapan, pemantauan, dan manajemen ke satu tempat. Dari satu dasbor, Anda dapat membuat kumpulan replikasi, menentukan sumber dan target, serta memantau kesehatan secara menyeluruh.

Alat yang terpisah-pisah memperlambat pemecahan masalah. Konsol replikasi baru mengonsolidasikan penyiapan, pemantauan, dan manajemen ke satu tempat. Dari satu dasbor, Anda dapat membuat kumpulan replikasi, menentukan sumber dan target, serta memantau kesehatan secara menyeluruh. Cakupan pemantauan yang diperluas: 64 sinyal tambahan di seluruh perilaku ketersediaan, kinerja, dan beban kerja untuk visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya.

64 sinyal tambahan di seluruh perilaku ketersediaan, kinerja, dan beban kerja untuk visibilitas yang belum pernah ada sebelumnya. Parameter konfigurasi di ujung jari Anda: Menjaga basis data tetap selaras dengan kebutuhan beban kerja sering kali berarti memperbaiki baris perintah atau alat yang terpisah. Intelligence Center kini memungkinkan Anda melihat dan mengedit parameter konfigurasi langsung di konsol, memberi Anda: penyetelan khusus beban kerja di satu tempat; penurunan risiko waktu henti akibat kesalahan konfigurasi manual; rekomendasi transparan berbasis AI yang disesuaikan dengan lingkungan Anda.

Menjaga basis data tetap selaras dengan kebutuhan beban kerja sering kali berarti memperbaiki baris perintah atau alat yang terpisah. Intelligence Center kini memungkinkan Anda melihat dan mengedit parameter konfigurasi langsung di konsol, memberi Anda: penyetelan khusus beban kerja di satu tempat; penurunan risiko waktu henti akibat kesalahan konfigurasi manual; rekomendasi transparan berbasis AI yang disesuaikan dengan lingkungan Anda. Peningkatan keamanan untuk platform yang tepercaya dan aman: Perusahaan membutuhkan solusi yang tidak hanya berkinerja baik tetapi juga aman, tepercaya, dan terlindungi. Pembaruan bulan September memperkuat tata kelola dan kepatuhan dengan Azure Entra ID, Autentikasi Multifaktor (MFA) untuk autentikasi peran dan grup, dan Integrasi HashiCorp untuk manajemen kredensial. Dengan peningkatan ini, kami terus memenuhi apa yang dikatakan oleh DBA sangat memberdayakan mereka: manajemen yang disederhanakan, kinerja proaktif, dan keamanan kelas perusahaan.

Dengan penyempurnaan ini, kami terus memberikan apa yang dikatakan DBA paling memberdayakan mereka: manajemen yang disederhanakan, kinerja proaktif, dan keamanan kelas perusahaan. Kami juga mempersiapkan sesuatu yang lebih besar: Agen AI Db2.

Kami kini melakukan eksplorasi awal pada agen AI dan bagaimana DBA Db2 dapat melampaui dasbor dan pemantauan untuk memberikan pengalaman manajemen baru. Prototipe awal telah berfokus pada tiga area penting operasi basis data:

Pemecahan masalah kinerja yang lebih cerdas: Perlambatan kinerja adalah penyebab utama pemborosan waktu bagi DBA, dengan 62% DBA mencatat pemecahan masalah kinerja sebagai aktivitas yang paling banyak menghabiskan waktu.* Agen AI Db2 mengorelasikan sinyal secara otomatis dan menjelaskan apa yang berubah, sehingga membantu tim mengidentifikasi akar masalah dalam hitungan menit, bukan jam.

Perlambatan kinerja adalah penyebab utama pemborosan waktu bagi DBA, dengan 62% DBA mencatat pemecahan masalah kinerja sebagai aktivitas yang paling banyak menghabiskan waktu.* Agen AI Db2 mengorelasikan sinyal secara otomatis dan menjelaskan apa yang berubah, sehingga membantu tim mengidentifikasi akar masalah dalam hitungan menit, bukan jam. Diagnostik kesehatan dan perubahan yang proaktif : Cara terbaik untuk mengurangi penanganan masalah mendesak adalah dengan menghentikan masalah sebelum masalah tersebut meningkat. Agen AI Db2 terus memindai pola beban kerja, patokan dasar sumber daya, dan perubahan konfigurasi untuk secara proaktif menandai risiko, sehingga pekerjaan yang terencana mencegah insiden yang tidak direncanakan.

: Cara terbaik untuk mengurangi penanganan masalah mendesak adalah dengan menghentikan masalah sebelum masalah tersebut meningkat. Agen AI Db2 terus memindai pola beban kerja, patokan dasar sumber daya, dan perubahan konfigurasi untuk secara proaktif menandai risiko, sehingga pekerjaan yang terencana mencegah insiden yang tidak direncanakan. Pengetahuan dan bantuan percakapan: DBA tidak perlu lagi mengumpulkan metrik dan dokumentasi di berbagai alat. Dengan kueri bahasa alami, agen AI Db2 menghasilkan jawaban yang tepat dan didukung data di satu tempat, sehingga menghemat berjam-jam upaya manual.

Pada akhirnya, kemajuan ini memberikan apa yang paling penting: kecepatan, keamanan, dan kesederhanaan. DBA pulih lebih cepat dan menghabiskan lebih sedikit waktu untuk penanganan masalah mendesak, pemimpin TI mendapatkan tata kelola dan keandalan yang lebih kuat, dan pengembang membangun platform yang membuat aplikasi penting tetap berjalan tanpa gangguan.

Jika Anda ingin membentuk perjalanan Agen AI Db2 bersama kami, nantikan akses awal.