Memajukan AI untuk manajemen data perusahaan dengan pembaruan Db2 terkini

Di TechXchange 2025, kami memamerkan inovasi terbaru dalam Db2 yang membantu perusahaan memodernisasi hari ini sambil mempersiapkan masa depan.
Perusahaan saat ini menghadapi tekanan yang tiada henti: volume data terus bertambah, beban kerja semakin kompleks, dan AI merombak cara bisnis bersaing. Memenuhi tantangan ini membutuhkan lebih dari sekadar basis data—diperlukan fondasi modern didukung AI yang berkinerja, aman, dan diatur dalam skala besar.
Rilis Db2 mendatang, 12.1.3, memperluas fungsi Db2 sebagai basis data perusahaan siap AI yang dibangun untuk beban kerja sangat penting dan padat data. Pembaruan ini memberikan kemajuan besar di 3 bidang:
Peningkatan ini mengurangi waktu henti, meningkatkan produktivitas pengembang, dan memberi perusahaan fondasi yang lebih aman dan dapat diskalakan untuk membangun aplikasi berbasis AI—menunjukkan bagaimana Db2 menggunakan AI secara langsung di mesin untuk memberikan kinerja dan kepercayaan. Nantikan ketersediaan umum Db2 versi 12.1.3 pada 5 November 2025 dan jelajahi potensi penuh Db2.
Hanya tiga bulan setelah peluncuran, Intelligence Center telah menjadi bidang kontrol pilihan untuk manajemen Db2. Rilis terbaru menghadirkan gelombang inovasi kedua yang dirancang untuk mengurangi penanganan masalah mendesak dan memberi DBA kontrol yang lebih proaktif. Sorotan meliputi:
Pembaruan ini memperluas fondasi keandalan kelas perusahaan Db2 dengan manajemen yang didukung AI, pemantauan terpadu, dan keamanan tepercaya. Mereka juga menandai langkah awal menuju masa depan agen Db2 di mana insight muncul secara proaktif dan manajemen menjadi lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih aman. Nantikan akses awal dan kesempatan untuk membentuk perjalanan agen Db2.
“Db2 terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tradisional dan tuntutan baru seputar AI dan data hybrid,” kata Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. “Arsitekturnya dibangun di sekitar prioritas utama saat ini: ketersediaan, integritas, kinerja, dan kesiapan AI—membantu tim menangani kompleksitas data yang berkembang dengan lebih sedikit upaya manual.”
Db2 menggabungkan kepercayaan perusahaan selama puluhan tahun dengan kinerja yang didukung AI, otomatisasi cerdas, dan tata kelola kelas perusahaan. Dengan 12.1.3, inovasi Intelligence Center terbaru, Db2 terus meningkatkan standar untuk apa yang dapat diharapkan perusahaan dari basis data modern: ketersediaan yang selalu aktif, tata kelola kelas perusahaan, dan operasi proaktif yang beradaptasi secara real-time.
Pelajari lebih lanjut tentang pembaruan Intelligence Center terkini
Ini didasarkan pada perbandingan dengan versi 12.1.2 sebelumnya.