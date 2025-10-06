Memajukan AI untuk manajemen data perusahaan dengan pembaruan Db2 terkini

Hanya tiga bulan setelah peluncuran, Intelligence Center telah menjadi bidang kontrol pilihan untuk manajemen Db2. Rilis terbaru menghadirkan gelombang inovasi kedua yang dirancang untuk mengurangi penanganan masalah mendesak dan memberi DBA kontrol yang lebih proaktif. Sorotan meliputi:

Penyetelan kinerja yang lebih cerdas dengan Analisis Dampak Indeks

Konsol Replikasi terintegrasi

Cakupan pemantauan yang diperluas dengan puluhan sinyal baru

Parameter konfigurasi di ujung jari Anda

Fitur keamanan dan kepatuhan yang ditingkatkan

Pembaruan ini memperluas fondasi keandalan kelas perusahaan Db2 dengan manajemen yang didukung AI, pemantauan terpadu, dan keamanan tepercaya. Mereka juga menandai langkah awal menuju masa depan agen Db2 di mana insight muncul secara proaktif dan manajemen menjadi lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih aman. Nantikan akses awal dan kesempatan untuk membentuk perjalanan agen Db2.

“Db2 terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tradisional dan tuntutan baru seputar AI dan data hybrid,” kata Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. “Arsitekturnya dibangun di sekitar prioritas utama saat ini: ketersediaan, integritas, kinerja, dan kesiapan AI—membantu tim menangani kompleksitas data yang berkembang dengan lebih sedikit upaya manual.”