Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Memajukan AI untuk manajemen data perusahaan dengan pembaruan Db2 terkini

diterbitkan 10/06/2025

Penyusun

Siji Daniel

Senior Product Manager - IBM Db2

IBM

Miran Badzak

Program Director

Databases

Di TechXchange 2025, kami memamerkan inovasi terbaru dalam Db2 yang membantu perusahaan memodernisasi hari ini sambil mempersiapkan masa depan. 

Perusahaan saat ini menghadapi tekanan yang tiada henti: volume data terus bertambah, beban kerja semakin kompleks, dan AI merombak cara bisnis bersaing. Memenuhi tantangan ini membutuhkan lebih dari sekadar basis data—diperlukan fondasi modern didukung AI yang berkinerja, aman, dan diatur dalam skala besar.

Apa yang baru di Db2

Peningkatan Db2 12.1.3

Rilis Db2 mendatang, 12.1.3, memperluas fungsi Db2 sebagai basis data perusahaan siap AI yang dibangun untuk beban kerja sangat penting dan padat data. Pembaruan ini memberikan kemajuan besar di 3 bidang:

  • Pengembangan aplikasi AI: Membangun pada tipe data vektor baru, kemampuan vektor sekarang diperluas ke utilitas, tabel eksternal, dan rutinitas, memungkinkan AI dan analitik berkinerja tinggi pada data terstruktur maupun tidak terstruktur. Db2 12.1.3 juga menyediakan konektor bawaan untuk kerangka kerja Python LangChain dan LlamaIndex, sehingga pengembang aplikasi AI dapat dengan cepat membangun aplikasi pembuatan respons dengan pengambilan data yang ditingkatkan (RAG) seperti chatbot atau sistem pengambilan pengetahuan, dengan menghubungkan berbagai alat AI populer secara lancar langsung ke Db2.

  • Skalabilitas kelas perusahaan: IBM Db2 pureScale menawarkan ketersediaan tinggi yang tak tertandingi dan skalabilitas untuk perusahaan yang menjalankan sistem transaksi volume tinggi yang sangat penting dan membutuhkan waktu aktif 24/7 dan nol kehilangan data. Peningkatan terbaru memperkuat ketahanan pureScale dengan dukungan HADR untuk topologi campuran, kemampuan untuk meningkatkan atau memulihkan lingkungan dengan gambar cadangan tingkat bawah, dan peningkatan Elastic Fabric Adapter (EFA) AWS yang meningkatkan kinerja jaringan hingga 40%.* Dukungan untuk klaster yang tersebar di berbagai wilayah di AWS dan Azure memungkinkan penerapan global yang selalu aktif dengan latensi minimal.

  • Siap dan aman: Peningkatan ketersediaan dan keamanan membuat Db2 lebih mudah dan aman untuk dijalankan dalam skala besar. Berbagai fitur yang disoroti meliputi penataan ulang secara online tabel yang dibagi menjadi partisi berdasarkan rentang, dengan indeks global untuk memaksimalkan waktu aktif, pembuatan profil pernyataan SQL secara otomatis guna menyederhanakan pengoptimalan kueri, dan penggabungan ke Apache Cassandra sebagai sumber data menggunakan pembungkus JDBC. Fungsi pembuatan UUID bawaan merampingkan pembuatan ID aman dalam alur kerja aplikasi. Catatan audit kini dapat diekspor sebagai file CSV ke cloud object storage agar mudah diintegrasikan dengan alat SIEM dan platform analitik. Akses cepat ke data audit menyederhanakan kepatuhan dan forensik, memungkinkan analisis yang lebih cepat terhadap peristiwa keamanan di cloud.

Peningkatan ini mengurangi waktu henti, meningkatkan produktivitas pengembang, dan memberi perusahaan fondasi yang lebih aman dan dapat diskalakan untuk membangun aplikasi berbasis AI—menunjukkan bagaimana Db2 menggunakan AI secara langsung di mesin untuk memberikan kinerja dan kepercayaan. Nantikan ketersediaan umum Db2 versi 12.1.3 pada 5 November 2025 dan jelajahi potensi penuh Db2.

Db2 Intelligence Center

Hanya tiga bulan setelah peluncuran, Intelligence Center telah menjadi bidang kontrol pilihan untuk manajemen Db2. Rilis terbaru menghadirkan gelombang inovasi kedua yang dirancang untuk mengurangi penanganan masalah mendesak dan memberi DBA kontrol yang lebih proaktif. Sorotan meliputi:

  • Penyetelan kinerja yang lebih cerdas dengan Analisis Dampak Indeks
  • Konsol Replikasi terintegrasi
  • Cakupan pemantauan yang diperluas dengan puluhan sinyal baru
  • Parameter konfigurasi di ujung jari Anda
  • Fitur keamanan dan kepatuhan yang ditingkatkan

Pembaruan ini memperluas fondasi keandalan kelas perusahaan Db2 dengan manajemen yang didukung AI, pemantauan terpadu, dan keamanan tepercaya. Mereka juga menandai langkah awal menuju masa depan agen Db2 di mana insight muncul secara proaktif dan manajemen menjadi lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih aman. Nantikan akses awal dan kesempatan untuk membentuk perjalanan agen Db2.

“Db2 terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tradisional dan tuntutan baru seputar AI dan data hybrid,” kata Robert Kramer, Patrick Moorhead, Moor Insights & Strategy. “Arsitekturnya dibangun di sekitar prioritas utama saat ini: ketersediaan, integritas, kinerja, dan kesiapan AI—membantu tim menangani kompleksitas data yang berkembang dengan lebih sedikit upaya manual.”

Dibangun untuk beban kerja sangat penting di dunia

Db2 menggabungkan kepercayaan perusahaan selama puluhan tahun dengan kinerja yang didukung AI, otomatisasi cerdas, dan tata kelola kelas perusahaan. Dengan 12.1.3, inovasi Intelligence Center terbaru, Db2 terus meningkatkan standar untuk apa yang dapat diharapkan perusahaan dari basis data modern: ketersediaan yang selalu aktif, tata kelola kelas perusahaan, dan operasi proaktif yang beradaptasi secara real-time.

*

Ini didasarkan pada perbandingan dengan versi 12.1.2 sebelumnya.

