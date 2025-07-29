Apa yang baru di Db2 Intelligence Center: sorotan rilis Juli 2025

29 Juli 2025
Pada 12 Juni 2025, kami mengumumkan Ketersediaan Umum Db2 Intelligence Center, konsol asli AI mutakhir kami yang dirancang untuk menyederhanakan operasi basis data, observabilitas, dan otomatisasi.
Dengan antarmuka intuitif dan rangkaian fitur yang tangguh, Intelligence Center memberdayakan administrator basis data dan tim TI untuk mengoptimalkan kinerja, menyederhanakan pemeliharaan, dan meningkatkan efisiensi secara keseluruhan. Ini adalah platform manajemen basis data didukung AI generasi berikutnya.
1. Halaman Pemantauan Kustom Baru (pratinjau)
Kami telah menambahkan halaman Pemantauan Kustom baru yang memungkinkan pengguna memilih dari lebih dari 50 metrik Db2 untuk memantau banyak basis data dan memvisualisasikan tren di berbagai kerangka waktu. Ini adalah langkah pertama menuju kerangka kerja pemantauan lengkap yang mendukung cakupan metrik yang lebih dalam, tampilan yang disesuaikan, templat, dan pemecahan masalah berbasis AI. Jadi, pengguna sekarang dapat:
Pencapaian ini dihasilkan setelah pengembangan dan pengujian selama berbulan-bulan yang dibentuk oleh input langsung dari pengguna di seluruh industri, membantu memastikan platform memenuhi kebutuhan operasional dunia nyata sejak awal. Selain itu, pengembangan berkelanjutan serta frekuensi rilis memastikan kami memenuhi kebutuhan tersebut seiring dengan perkembangannya.
2. Perbaikan keamanan yang penting dan perbaikan keamanan dengan tingkat keparahan tinggi
Rilis ini mencakup beberapa tambalan untuk kerentanan keamanan yang diidentifikasi selama audit internal dan penggunaan eksternal. Semua pelanggan Intelligence Center sangat disarankan untuk meningkatkan ke versi ini guna memastikan keamanan dan integritas operasi basis data mereka yang berkelanjutan.
Pembaruan ini tersedia bagi semua pelanggan Intelligence Center mulai 28 Juli 2025.
Kami baru saja memulai dengan Db2 Intelligence Center dan kami ingin mendengar dari Anda! Bagikan pemikiran Anda tentang fitur saat ini dan sarankan apa yang ingin Anda lihat di rilis mendatang. Masukan Anda sangat penting dalam membentuk peta jalan produk dan memastikan kami memenuhi kebutuhan Anda yang terus berkembang.
Coba Db2 Intelligence Center yang baru