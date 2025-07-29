Apa yang baru di Db2 Intelligence Center: sorotan rilis Juli 2025

1. Halaman Pemantauan Kustom Baru (pratinjau)

Kami telah menambahkan halaman Pemantauan Kustom baru yang memungkinkan pengguna memilih dari lebih dari 50 metrik Db2 untuk memantau banyak basis data dan memvisualisasikan tren di berbagai kerangka waktu. Ini adalah langkah pertama menuju kerangka kerja pemantauan lengkap yang mendukung cakupan metrik yang lebih dalam, tampilan yang disesuaikan, templat, dan pemecahan masalah berbasis AI. Jadi, pengguna sekarang dapat:

Memilih dari berbagai metrik, termasuk indikator kinerja, penyimpanan, dan keamanan

Membuat tampilan yang disesuaikan untuk banyak basis data, sehingga memungkinkan perbandingan dan analisis yang mudah

Memvisualisasikan tren dan pola menggunakan bagan dan grafik intuitif

Pencapaian ini dihasilkan setelah pengembangan dan pengujian selama berbulan-bulan yang dibentuk oleh input langsung dari pengguna di seluruh industri, membantu memastikan platform memenuhi kebutuhan operasional dunia nyata sejak awal. Selain itu, pengembangan berkelanjutan serta frekuensi rilis memastikan kami memenuhi kebutuhan tersebut seiring dengan perkembangannya.

2. Perbaikan keamanan yang penting dan perbaikan keamanan dengan tingkat keparahan tinggi

Rilis ini mencakup beberapa tambalan untuk kerentanan keamanan yang diidentifikasi selama audit internal dan penggunaan eksternal. Semua pelanggan Intelligence Center sangat disarankan untuk meningkatkan ke versi ini guna memastikan keamanan dan integritas operasi basis data mereka yang berkelanjutan.

Pembaruan ini tersedia bagi semua pelanggan Intelligence Center mulai 28 Juli 2025.