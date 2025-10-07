Memberdayakan pengguna IBM Z dengan AI agen

Selama beberapa dekade, IBM Z telah menjadi tulang punggung yang tak tergoyahkan dari beban kerja sangat penting di seluruh industri di seluruh dunia. Pada bulan April 2025, kami meluncurkan IBM z17, yang memberdayakan klien untuk menerapkan dan menskalakan contoh penggunaan AI secara langsung di dalam platform. Hal ini membawa insight lebih dekat ke data dan transaksi, alur kerja kompleks yang disederhanakan, dan ketangkasan perusahaan yang dipercepat, dalam cara yang sebelumnya tidak mungkin dicapai.

Berdasarkan momentum tersebut, minggu ini kami memperkenalkan IBM Spyre Accelerator pada IBM z17 yang dirancang untuk bekerja dengan lancar dengan prosesor Telum II IBM yang canggih. Bersama-sama, mereka membentuk kombinasi yang kuat dan sinergis yang meningkatkan kinerja AI di IBM Z secara drastis. Pasangan ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk menjalankan model AI canggih—termasuk AI generatif—tepat di tempat data Anda berada.