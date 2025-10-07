Kecerdasan Buatan Otomatisasi IT

Memberdayakan pengguna IBM Z dengan AI agen

diterbitkan 10/07/2025

Penulis

Skyla Loomis

General Manager, IBM Z Software

IBM mengevaluasi kembali bagaimana pengguna terlibat dengan IBM Z, dengan meluncurkan kemampuan AI agen baru yang meningkatkan produktivitas, menyederhanakan operasi, dan membantu pengguna bekerja dengan cara yang lebih alami dan digerakkan oleh tujuan.

Baik pengguna menampilkan insight, mempercepat peningkatan sistem, menyederhanakan tugas sehari-hari, atau mengotomatiskan respons insiden melalui solusi manajemen layanan TI, kerangka kerja IBM Z dibangun untuk menghadirkan kecerdasan yang efisien di seluruh platform.

Membangun momentum peluncuran IBM z17 yang inovatif pada awal tahun ini, ini bukan sekadar perkembangan—ini adalah penciptaan kembali pengalaman IBM Z secara utuh.

Pengguna nyata, dampak nyata

Strategi kami sangat sederhana namun luar biasa disengaja: membangun agen AI di sekitar pengguna dan contoh penggunaan nyata, dimulai dengan dua kelompok yang paling berdampak, operasi TI dan tim pengembangan aplikasi untuk IBM Z.

IBM memperkenalkan kemampuan AI agen dalam rilis terbaru IBM watsonx Assistant for Z, yang dibuat khusus untuk menyederhanakan operasi TI IBM Z

Semua fitur baru ini membantu operator TI menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dengan memahami konteks percakapan, penalaran melalui interaksi banyak langkah, membuat keputusan yang digerakkan oleh tujuan, dan mengotomatiskan alur kerja yang kompleks. Ini merupakan pergeseran yang berarti dari pemecahan masalah reaktif ke manajemen sistem yang proaktif dan cerdas. IBM watsonx Assistant for Z mendukung obrolan AI dan pengalaman waktu proses agen di balik produk seperti IBM Concert, memungkinkan respons sadar konteks yang mendukung remediasi insiden yang efektif.

Baca pengumumannya

IBM terus mengubah cara pengembang membangun dan memodernisasi aplikasi mainframe dengan solusi pengembang AI miliknya, IBM watsonx Code Assistant for Z

IBM watsonx Code Assistant for Z membantu Anda mempercepat setiap fase pengembangan aplikasi mainframe dan siklus hidup modernisasi, dengan memanfaatkan AI dan otomatisasi. Misalnya, Organisasi Nasional untuk Asuransi Sosial (NOSI) Mesir mulai memodernisasi aplikasi intinya untuk memenuhi permintaan bisnis yang meningkat dan mendukung skalabilitas masa depan. Dengan watsonx Code Assistant for Z, mereka mengamati pengurangan waktu hingga 94% untuk menganalisis kode COBOL yang rumit dan pengurangan waktu hingga 79% untuk memahami aplikasi yang kompleks1. Dengan penyempurnaan terbaru untuk watsonx Code Assistant for Z, pengembang sekarang dapat:

  • Memanfaatkan AI generatif (gen AI) untuk mengungkap dan mendokumentasikan aturan bisnis yang tertanam dalam aplikasi COBOL, menggunakan obrolan berbasis gen AI untuk mencari istilah dan konsep bisnis dengan cepat di ribuan program.
  • Mempercepat pemahaman tentang kode Assembler yang sangat penting pada IBM z/OS dengan menghasilkan penjelasan bahasa alami yang jelas, yang mengungkapkan logika bisnis yang mendasarinya.

Memberikan fondasi AI agen untuk IBM Z

IBM Z berkembang untuk mendukung AI kelas perusahaan dengan serangkaian layanan dasar yang dirancang untuk membuat integrasi AI yang aman, dapat diskalakan, dan berdampak. Semua layanan ini merupakan tulang punggung ekosistem AI IBM Z dan dibangun untuk bekerja dengan infrastruktur organisasi yang sudah ada:

  • Menyederhanakan cara AI mengakses data dan menjalankan perintah di seluruh z/OS dan middleware, termasuk Db2 for z/OS, CICS, IMS, dan MQ. Protokol Konteks Model (MCP) bertindak sebagai lapisan integrasi universal antara agen AI dan sistem IBM Z yang berarti lebih sedikit integrasi khusus dan cara yang lebih konsisten untuk menerapkan AI di seluruh perusahaan.
  • Mendukung berbagai Model Bahasa Besar (LLM), termasuk model Granite milik IBM sendiri, opsi pihak ketiga dari Meta dan Mistral, dan berbagai model sumber terbuka. Granite dioptimalkan untuk tugas bisnis dan berjalan secara efisien pada IBM Spyre Accelerator baru di IBM z17, memungkinkan AI berkinerja tinggi secara langsung di mainframe.
  • Menyediakan kerangka kerja AI Agen dan pembuat Agen yang tertanam di watsonx Assistant for Z yang memungkinkan agen cerdas untuk bernalar, merencanakan, dan bertindak. Ini membantu mengatur alur kerja, mengurangi upaya manual, dan mempercepat orientasi yang sangat berharga bagi tim yang mengelola lingkungan yang kompleks atau beralih ke operasi berbasis AI.
  • Permudah adopsi AI dengan IBM AI Optimizer for Z yang membantu perusahaan menerapkan, mengintegrasikan, dan memantau solusi AI yang dirancang untuk mengurangi waktu, biaya, dan kerumitan. Ini adalah solusi praktis yang membantu organisasi menskalakan AI tanpa mengganggu operasi yang ada.

Mendukung kinerja AI dengan IBM z17

Selama beberapa dekade, IBM Z telah menjadi tulang punggung yang tak tergoyahkan dari beban kerja sangat penting di seluruh industri di seluruh dunia. Pada bulan April 2025, kami meluncurkan IBM z17, yang memberdayakan klien untuk menerapkan dan menskalakan contoh penggunaan AI secara langsung di dalam platform. Hal ini membawa insight lebih dekat ke data dan transaksi, alur kerja kompleks yang disederhanakan, dan ketangkasan perusahaan yang dipercepat, dalam cara yang sebelumnya tidak mungkin dicapai.

Berdasarkan momentum tersebut, minggu ini kami memperkenalkan IBM Spyre Accelerator pada IBM z17 yang dirancang untuk bekerja dengan lancar dengan prosesor Telum II IBM yang canggih. Bersama-sama, mereka membentuk kombinasi yang kuat dan sinergis yang meningkatkan kinerja AI di IBM Z secara drastis. Pasangan ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk menjalankan model AI canggih—termasuk AI generatif—tepat di tempat data Anda berada.

Pesan inti: Buka level baru

IBM Z tidak hanya berkemampuan AI, tetapi juga berbasis AI. Dengan layanan dasar AI yang mendukung integrasi keamanan, kinerja yang dapat diskalakan, dan dampak bisnis nyata, organisasi dapat membawa AI ke dalam sistem inti mereka untuk membuka tingkat produktivitas dan insight baru.

AI Agen di IBM Z adalah perubahan strategis dalam bagaimana perusahaan memanfaatkan kekuatan mainframe. Dengan memprioritaskan pengguna dan memberdayakan agen cerdas yang sadar konteks, kami memberikan produktivitas, kesederhanaan, dan efisiensi sekaligus meningkatkan keterampilan tim. Ini adalah babak berikutnya dalam komitmen kami terhadap inovasi dan ini hanyalah permulaan.

