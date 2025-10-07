Memberdayakan pengguna IBM Z dengan AI agen

IBM mengevaluasi kembali bagaimana pengguna terlibat dengan IBM Z, dengan meluncurkan kemampuan AI agen baru yang meningkatkan produktivitas, menyederhanakan operasi, dan membantu pengguna bekerja dengan cara yang lebih alami dan digerakkan oleh tujuan.
Baik pengguna menampilkan insight, mempercepat peningkatan sistem, menyederhanakan tugas sehari-hari, atau mengotomatiskan respons insiden melalui solusi manajemen layanan TI, kerangka kerja IBM Z dibangun untuk menghadirkan kecerdasan yang efisien di seluruh platform.
Membangun momentum peluncuran IBM z17 yang inovatif pada awal tahun ini, ini bukan sekadar perkembangan—ini adalah penciptaan kembali pengalaman IBM Z secara utuh.
Strategi kami sangat sederhana namun luar biasa disengaja: membangun agen AI di sekitar pengguna dan contoh penggunaan nyata, dimulai dengan dua kelompok yang paling berdampak, operasi TI dan tim pengembangan aplikasi untuk IBM Z.
Semua fitur baru ini membantu operator TI menyelesaikan masalah dengan lebih efisien dengan memahami konteks percakapan, penalaran melalui interaksi banyak langkah, membuat keputusan yang digerakkan oleh tujuan, dan mengotomatiskan alur kerja yang kompleks. Ini merupakan pergeseran yang berarti dari pemecahan masalah reaktif ke manajemen sistem yang proaktif dan cerdas. IBM watsonx Assistant for Z mendukung obrolan AI dan pengalaman waktu proses agen di balik produk seperti IBM Concert, memungkinkan respons sadar konteks yang mendukung remediasi insiden yang efektif.
IBM watsonx Code Assistant for Z membantu Anda mempercepat setiap fase pengembangan aplikasi mainframe dan siklus hidup modernisasi, dengan memanfaatkan AI dan otomatisasi. Misalnya, Organisasi Nasional untuk Asuransi Sosial (NOSI) Mesir mulai memodernisasi aplikasi intinya untuk memenuhi permintaan bisnis yang meningkat dan mendukung skalabilitas masa depan. Dengan watsonx Code Assistant for Z, mereka mengamati pengurangan waktu hingga 94% untuk menganalisis kode COBOL yang rumit dan pengurangan waktu hingga 79% untuk memahami aplikasi yang kompleks1. Dengan penyempurnaan terbaru untuk watsonx Code Assistant for Z, pengembang sekarang dapat:
IBM Z berkembang untuk mendukung AI kelas perusahaan dengan serangkaian layanan dasar yang dirancang untuk membuat integrasi AI yang aman, dapat diskalakan, dan berdampak. Semua layanan ini merupakan tulang punggung ekosistem AI IBM Z dan dibangun untuk bekerja dengan infrastruktur organisasi yang sudah ada:
Selama beberapa dekade, IBM Z telah menjadi tulang punggung yang tak tergoyahkan dari beban kerja sangat penting di seluruh industri di seluruh dunia. Pada bulan April 2025, kami meluncurkan IBM z17, yang memberdayakan klien untuk menerapkan dan menskalakan contoh penggunaan AI secara langsung di dalam platform. Hal ini membawa insight lebih dekat ke data dan transaksi, alur kerja kompleks yang disederhanakan, dan ketangkasan perusahaan yang dipercepat, dalam cara yang sebelumnya tidak mungkin dicapai.
Berdasarkan momentum tersebut, minggu ini kami memperkenalkan IBM Spyre Accelerator pada IBM z17 yang dirancang untuk bekerja dengan lancar dengan prosesor Telum II IBM yang canggih. Bersama-sama, mereka membentuk kombinasi yang kuat dan sinergis yang meningkatkan kinerja AI di IBM Z secara drastis. Pasangan ini menciptakan lingkungan yang ideal untuk menjalankan model AI canggih—termasuk AI generatif—tepat di tempat data Anda berada.
IBM Z tidak hanya berkemampuan AI, tetapi juga berbasis AI. Dengan layanan dasar AI yang mendukung integrasi keamanan, kinerja yang dapat diskalakan, dan dampak bisnis nyata, organisasi dapat membawa AI ke dalam sistem inti mereka untuk membuka tingkat produktivitas dan insight baru.
AI Agen di IBM Z adalah perubahan strategis dalam bagaimana perusahaan memanfaatkan kekuatan mainframe. Dengan memprioritaskan pengguna dan memberdayakan agen cerdas yang sadar konteks, kami memberikan produktivitas, kesederhanaan, dan efisiensi sekaligus meningkatkan keterampilan tim. Ini adalah babak berikutnya dalam komitmen kami terhadap inovasi dan ini hanyalah permulaan.