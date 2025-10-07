IBM watsonx Assistant for Z: Membawa kecerdasan dan otomatisasi ke manajemen TI mainframe dengan AI agen

IBM memperkenalkan rilis baru watsonx Assistant for Z yang memberikan kerangka kerja AI agen untuk IBM Z.
Versi ini menandai awal dari perjalanan untuk lebih menyederhanakan dan mengubah cara operator terlibat dengan mainframe untuk membuka tingkat produktivitas baru.
Sejak diluncurkan pada tahun 2024, watsonx Assistant for Z telah berupaya untuk menyederhanakan pengalaman pengguna mainframe dengan AI percakapan terintegrasi yang didasarkan pada keahlian IBM Z dan pengetahuan perusahaan. Klien telah dapat menghubungkan otomatisasi mereka yang ada ke Obrolan AI Asisten, yang dirancang untuk memungkinkan pengguna yang berwenang memicu alur kerja tepercaya dan merampingkan tugas.
Dengan versi baru ini, kami meningkatkan produktivitas selangkah lebih maju dengan memperkenalkan kemampuan AI agen. watsonx Assistant for Z melampaui AI generatif dengan menghadirkan kecerdasan berbasis data dan otomatisasi alur kerja yang dapat disesuaikan.
Otomatisasi tradisional biasanya terbatas pada situasi yang telah ditentukan atau alur kerja manual. Dengan agen AI yang kini mendorong respons, watsonx Assistant for Z melangkah lebih jauh: dirancang untuk memahami nuansa percakapan, bernalar melalui interaksi dalam beberapa langkah, dan membuat keputusan berdasarkan tujuan ketimbang aturan tetap. Pergeseran ini mengubah pengalaman pengguna dan pembangun, untuk otomatisasi dan pelaksanaan alur kerja yang kompleks dengan pengawasan minimal dan kontrol manual tambahan bila diperlukan. Berikut adalah cara watsonx Assistant for Z memberikan kemampuan baru ini:
Peluncuran ini menghadirkan arsitektur yang dapat diskalakan untuk membangun dan mengelola agen AI di seluruh ekosistem mainframe. Ini termasuk orkestrasi banyak agen yang memungkinkan kolaborasi antara Agen AI dan Asisten, untuk membantu mengotomatiskan alur kerja yang kompleks.
Pembuat Agen baru memungkinkan tim membuat agen khusus untuk alur kerja mulai dari yang sederhana hingga rumit. Alat ini menawarkan fitur no-code untuk pembuatan agen khusus tugas yang cepat, opsi pro-code dengan Agent Development Kit (ADK) untuk kemampuan agen tingkat lanjut, dan analitik untuk penggunaan, kinerja, dan keandalan agen. Alat ini memberdayakan tim untuk menyesuaikan keahlian, dengan menciptakan agen yang memanfaatkan otomatisasi organisasi mereka yang ada, yang dirancang untuk kecerdasan berbasis tujuan dan otomatisasi alur kerja yang dapat diskalakan.
IBM watsonx Assistant for Z mencakup agen AI yang dibangun sebelumnya dan layanan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan memberikan jalur yang lebih cepat untuk mencapai hasil. Agen yang dibangun di seluruh tumpukan perangkat lunak IBM Z memberikan klien kumpulan lengkap agen yang dirancang untuk mempercepat produktivitas dan menyederhanakan operasi. Kerangka kerja ini dibuat untuk memudahkan penerapan agen yang dibangun sebelumnya, agen produk IBM Z, dan agen pihak ketiga khusus. Agen ini mencakup area seperti pemantauan sistem, penjadwalan beban kerja, otomatisasi, dan dukungan, sehingga operator TI dapat memperoleh insight, bertindak pada peristiwa penting, dan merampingkan alur kerja. Baik itu menampilkan insight dari OMEGAMON, mengotomatiskan respons insiden melalui ServiceNow, atau mempercepat peningkatan Z, kerangka kerja agen membantu membangun kecerdasan yang konsisten di seluruh mainframe. Untuk memulai dengan cepat atau membuat ekstensi khusus, Anda dapat menjelajahi dokumentasi, contoh, dan sumber daya pengembang di repositori GitHub kami.
Produk perangkat lunak IBM Z tertentu sekarang didukung oleh watsonx Assistant for Z untuk memanfaatkan obrolan AI percakapan dan kerangka kerja agen guna menghadirkan kemampuan barunya yang kaya, yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan pengalaman pengguna mainframe.
watsonx Assistant for Z dirancang untuk mendukung operator TI dalam memandu pengguna dari memantau peringatan hingga menyelesaikan masalah. Bertindak sebagai fasilitator, ia dapat menghilangkan kebutuhan untuk beralih di antara antarmuka beberapa alat dengan mengarahkan permintaan ke agen AI yang tepat, yang kemudian memunculkan akar masalah, konteks historis, dan tindakan selanjutnya yang direkomendasikan dalam satu aliran percakapan. Dalam mendukung obrolan AI dan pengalaman waktu proses agen di balik produk seperti IBM Concert, watsonx Assistant mendorong respons sadar konteks yang mendukung remediasi insiden.
Hasilnya: operator dapat memprioritaskan peringatan paling penting, memahami masalah dengan cepat, dan mengambil tindakan korektif langsung di dalam Asisten. Hal ini dirancang untuk membantu mengurangi waktu rata-rata penyelesaian, meningkatkan keandalan sistem, dan memungkinkan tim untuk berfokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi.
Segera hadir di Q4, dukungan IBM Spyre Accelerator akan memungkinkan klien untuk menjalankan watsonx Assistant for Z sepenuhnya di IBM Z dengan AI agen, sekaligus menjaga keamanan platform dan kualitas layanan. Agen mengandalkan LLM untuk mengarahkan permintaan dengan benar, menyusun respons, dan menghasilkan respons berarti bagi pengguna. Dengan Spyre Cards, permintaan, keputusan, dan tindakan ini tidak pernah meninggalkan mainframe, memastikan semuanya terjadi dengan tingkat keamanan tertinggi. Klik di sini untuk mengetahui lebih banyak tentang Spyre.1
Rasakan operasi mainframe masa depan dengan mempelajari lebih lanjut di halaman produk watsonx Assistant for Z. Untuk membaca lebih lanjut tentang bagaimana IBM Z mengubah pengalaman mainframe, baca Blog IBM. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara IBM menata ulang bagaimana pekerjaan dilakukan dengan AI Agen, baca siaran pers IBM.
Semua pernyataan terkait petunjuk dan keinginan IBM di masa mendatang dapat berubah atau ditarik tanpa pemberitahuan, dan hanya mewakili tujuan dan sasaran.