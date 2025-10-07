IBM watsonx Assistant for Z: Membawa kecerdasan dan otomatisasi ke manajemen TI mainframe dengan AI agen

Produk perangkat lunak IBM Z tertentu sekarang didukung oleh watsonx Assistant for Z untuk memanfaatkan obrolan AI percakapan dan kerangka kerja agen guna menghadirkan kemampuan barunya yang kaya, yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan menyederhanakan pengalaman pengguna mainframe.

watsonx Assistant for Z dirancang untuk mendukung operator TI dalam memandu pengguna dari memantau peringatan hingga menyelesaikan masalah. Bertindak sebagai fasilitator, ia dapat menghilangkan kebutuhan untuk beralih di antara antarmuka beberapa alat dengan mengarahkan permintaan ke agen AI yang tepat, yang kemudian memunculkan akar masalah, konteks historis, dan tindakan selanjutnya yang direkomendasikan dalam satu aliran percakapan. Dalam mendukung obrolan AI dan pengalaman waktu proses agen di balik produk seperti IBM Concert, watsonx Assistant mendorong respons sadar konteks yang mendukung remediasi insiden.

Hasilnya: operator dapat memprioritaskan peringatan paling penting, memahami masalah dengan cepat, dan mengambil tindakan korektif langsung di dalam Asisten. Hal ini dirancang untuk membantu mengurangi waktu rata-rata penyelesaian, meningkatkan keandalan sistem, dan memungkinkan tim untuk berfokus pada pekerjaan yang bernilai lebih tinggi.