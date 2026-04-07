Kepercayaan, keselamatan, dan keamanan Granite

Buka “kotak hitam” AI dengan IBM Granite. Bangun dan terapkan solusi AI dengan percaya diri.

AI yang bertanggung jawab itu penting

AI perusahaan membutuhkan kepercayaan tingkat perusahaan. Mengingat beberapa model dilatih menggunakan data bajakan atau menghasilkan output bias, mudah untuk melihat mengapa AI yang bertanggung jawab itu penting. Model IBM Granite dibangun dengan keamanan, keselamatan, dan tata kelola sebagai intinya, memberi Anda kepercayaan diri untuk membangun AI yang bertanggung jawab.

Dibangun secara terbuka

Model Granite dibangun dari bawah ke atas untuk penerapan perusahaan yang aman.
Pengembangan sumber terbuka sejati
Tidak seperti banyak model "terbuka" yang hanya merilis bobot model, IBM Granite menyediakan transparansi yang luas, termasuk sumber data pelatihan, metodologi, dan keputusan arsitektur di bawah lisensi Apache 2.0 yang permisif.
Kerangka Kerja Keterbukaan Model
IBM Granite memenuhi syarat sebagai Model Terbuka Kelas III pada kerangka kerja Linux Foundation yang mengklasifikasikan kelengkapan dan keterbukaan model. Ini merupakan sebuah pencapaian yang tidak dipenuhi oleh banyak penyedia model.
Transparansi terdepan di industri
IBM mencapai peringkat teratas pada Stanford Foundation Model Transparency Index.
IBM memperbarui komitmen $100 ribu untuk Program Bug Bounty Granite
IBM telah memperbarui program bug bounty Granite bersama HackerOne, dengan pembayaran hadiah hingga $100 ribu untuk mengidentifikasi jailbreak yang berhasil dalam lingkungan yang serupa perusahaan.
Kepercayaan tingkat perusahaan

Keamanan

Model bahasa Granite menampilkan tanda tangan kriptografi untuk memverifikasi asal usul model IBM dan menjalani simulasi red teaming multi-giliran adaptif dan single shot, yang memanfaatkan kerangka kerja red teaming sumber terbuka, ARES, dari IBM Research.
Keamanan

Model bahasa Granite diselaraskan sesuai dengan kebijakan keselamatan dan taksonomi risiko, mengungguli model serupa di semua tolok ukur keselamatan utama. IBM juga telah menyediakan model Guardian sumber terbuka sebagai pengaman, ditambah alat kebijakan untuk keselamatan dan kerangka kerja red teaming ARES untuk mendukung komunitas sumber terbuka.
Tata kelola

Granite mengikuti kebijakan tata kelola data dan model yang kuat, dengan pelacakan metadata serta izin hukum dan etika. Granite AI Management System (AIMS) untuk model bahasa IBM Granite telah menerima sertifikasi ISO 42001. Granite dibangun dari bawah ke atas untuk memastikan kepatuhan, keamanan, dan alur kerja perusahaan.

Memperkenalkan Granite Guardian 4.1

Terapkan kapan saja, di mana saja, untuk semua beban kerja asli AI. Dibangun pada fitur keselamatan dan keamanan yang kuat yang dibangun secara default pada model Granite, Granite Guardian menambahkan lapisan perlindungan khusus. Model pengaman mendeteksi risiko dalam prompt dan respons dari model AI apa pun, sehingga membantu memastikan penerapan yang aman dan bertanggung jawab.

Deteksi risiko yang komprehensif

Deteksi dan kurangi halusinasi, konten berbahaya, bias, upaya jailbreaking, serta masalah kualitas dan akurasi RAG pada prompt, respons, dan alur kerja berbasis agen.

Kinerja terdepan di industri

Model-model Granite Guardian menduduki enam posisi dari 10 posisi teratas pada papan peringkat GuardBench, yang mengukur seberapa baik model pengaman dapat mendeteksi konten berbahaya dan terhalusinasi serta upaya untuk membobol kontrol keamanan.

Model, alat, dan aset sumber terbuka

Di IBM, selain membangun solusi secara bertanggung jawab dengan IBM Granite, kami juga menyediakan model, alat, dan aset sumber terbuka yang kami gunakan untuk mendukung inovasi AI sumber terbuka yang bertanggung jawab.
Granite Guardian
Granite Guardian mendeteksi dan mengurangi halusinasi, konten berbahaya, bias, upaya jailbreaking, serta masalah kualitas dan akurasi RAG pada prompt, respons, dan alur kerja berbasis agen.
ARES
ARES adalah kerangka kerja sumber terbuka yang digunakan oleh tim IBM Granite untuk membantu pengembang dan peneliti keamanan menetapkan target, menyusun payload adversarial, serta menilai perilaku AI dengan berbagai model ancaman untuk mendeteksi kegagalan dalam respons sistem AI.
Policy Tools
Policy Tools adalah repositori sumber terbuka untuk menetapkan, menguji, dan menerapkan kebijakan dalam aplikasi GenAI. Dengan menggunakan format YAML sederhana, tim dapat menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dikatakan AI mereka, menghasilkan data sintetis untuk pengujian, dan memverifikasi kepatuhan pada waktu proses.
Granite 4.1 Disclosures
Pengungkapan metadata data dan model Granite 4.1 tersedia dalam format JSON yang dapat dibaca mesin agar mudah diekstraksi dan diuraikan untuk memberikan informasi bagi kontrol berbasis risiko pada waktu proses dalam aplikasi generatif.
Mellea Skills Compiler
Mellea Skills Compiler adalah alat sumber terbuka untuk memperkuat keterampilan agen yang ditentukan dalam bahasa alami sehingga secara intrinsik lebih aman, terjamin, dan efisien.
AI Atlas Nexus
AI Atlas Nexus adalah taksonomi dan alat untuk membantu mengidentifikasi, menilai, dan mengurangi risiko dan implikasi perusahaan yang terkait dengan AI.

Kolaborator tepercaya

Kami tidak mengamankan AI secara terpisah. IBM bekerja sama dengan pakar dan organisasi terkemuka untuk terus menguji, memvalidasi, dan memperkuat keselamatan dan keamanan Granite.
HackerOne

Program bug bounty komprehensif dari komunitas peretas etis terbesar di dunia, HackerOne, dengan hadiah senilai hingga 100.000 USD bagi mereka yang menyerahkan temuan bug yang valid.

HiddenLayer

Sprint red teaming canggih yang menyimulasikan skenario serangan dunia nyata untuk meningkatkan ketangguhan, ketahanan, dan keamanan model Granite.

NewsGuard

Mencegah model Granite terinfeksi oleh jaringan propaganda yang dioperasikan oleh pemerintah musuh tertentu, didukung oleh sebagian dari aliran data global NewsGuard dari situs web yang tidak dapat diandalkan.
AI Alliance

Didirikan bersama dengan Meta dan kini menaungi lebih dari 140 organisasi, AI Alliance mendorong inovasi terbuka dalam keamanan AI, memajukan pendekatan berbasis komunitas untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab. 

General-Purpose AI Code of Practice

IBM menunjukkan komitmen kami untuk mematuhi UU AI Uni Eropa menjelang tenggat penegakan hukum.

Sumber daya 

Dokumentasi Granite
Dokumentasi teknis, kartu model dan panduan implementasi untuk model Granite.
Panduan Penggunaan Granite yang Bertanggung Jawab
Sumber daya komprehensif tentang cara menggunakan model Granite secara bertanggung jawab untuk penggunaan perusahaan.
AI Governance and Security Baseline
Baseline ini merupakan serangkaian persyaratan minimum untuk proyek AI yang terkait dengan tingkat kematangan dan risiko. Baseline ini dirancang sebagai panduan dasar bagi pengembang AI sumber terbuka.
AI yang Aman: Risiko & Remediasi
Jelajahi pengaman dan kerangka kerja penting yang diperlukan untuk menerapkan model AI secara bertanggung jawab dalam skala besar.
Prinsip Kepercayaan dan Transparansi IBM
Prinsip inti IBM untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab dan pendekatan untuk membangun sistem tepercaya.
watsonx.governance
 Toolkit tata kelola AI untuk mengelola, memantau, dan memastikan kepatuhan model AI di berbagai lingkungan hybrid cloud.
Blog Teknis Granite
Blog teknis untuk model bahasa Granite 4.1.