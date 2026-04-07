AI perusahaan membutuhkan kepercayaan tingkat perusahaan. Mengingat beberapa model dilatih menggunakan data bajakan atau menghasilkan output bias, mudah untuk melihat mengapa AI yang bertanggung jawab itu penting. Model IBM Granite dibangun dengan keamanan, keselamatan, dan tata kelola sebagai intinya, memberi Anda kepercayaan diri untuk membangun AI yang bertanggung jawab.
Model Granite dibangun dari bawah ke atas untuk penerapan perusahaan yang aman.
Model bahasa Granite menampilkan tanda tangan kriptografi untuk memverifikasi asal usul model IBM dan menjalani simulasi red teaming multi-giliran adaptif dan single shot, yang memanfaatkan kerangka kerja red teaming sumber terbuka, ARES, dari IBM Research.
Model bahasa Granite diselaraskan sesuai dengan kebijakan keselamatan dan taksonomi risiko, mengungguli model serupa di semua tolok ukur keselamatan utama. IBM juga telah menyediakan model Guardian sumber terbuka sebagai pengaman, ditambah alat kebijakan untuk keselamatan dan kerangka kerja red teaming ARES untuk mendukung komunitas sumber terbuka.
Granite mengikuti kebijakan tata kelola data dan model yang kuat, dengan pelacakan metadata serta izin hukum dan etika. Granite AI Management System (AIMS) untuk model bahasa IBM Granite telah menerima sertifikasi ISO 42001. Granite dibangun dari bawah ke atas untuk memastikan kepatuhan, keamanan, dan alur kerja perusahaan.
Terapkan kapan saja, di mana saja, untuk semua beban kerja asli AI. Dibangun pada fitur keselamatan dan keamanan yang kuat yang dibangun secara default pada model Granite, Granite Guardian menambahkan lapisan perlindungan khusus. Model pengaman mendeteksi risiko dalam prompt dan respons dari model AI apa pun, sehingga membantu memastikan penerapan yang aman dan bertanggung jawab.
Deteksi dan kurangi halusinasi, konten berbahaya, bias, upaya jailbreaking, serta masalah kualitas dan akurasi RAG pada prompt, respons, dan alur kerja berbasis agen.
Model-model Granite Guardian menduduki enam posisi dari 10 posisi teratas pada papan peringkat GuardBench, yang mengukur seberapa baik model pengaman dapat mendeteksi konten berbahaya dan terhalusinasi serta upaya untuk membobol kontrol keamanan.
Di IBM, selain membangun solusi secara bertanggung jawab dengan IBM Granite, kami juga menyediakan model, alat, dan aset sumber terbuka yang kami gunakan untuk mendukung inovasi AI sumber terbuka yang bertanggung jawab.
Kami tidak mengamankan AI secara terpisah. IBM bekerja sama dengan pakar dan organisasi terkemuka untuk terus menguji, memvalidasi, dan memperkuat keselamatan dan keamanan Granite.
Program bug bounty komprehensif dari komunitas peretas etis terbesar di dunia, HackerOne, dengan hadiah senilai hingga 100.000 USD bagi mereka yang menyerahkan temuan bug yang valid.
Sprint red teaming canggih yang menyimulasikan skenario serangan dunia nyata untuk meningkatkan ketangguhan, ketahanan, dan keamanan model Granite.
Mencegah model Granite terinfeksi oleh jaringan propaganda yang dioperasikan oleh pemerintah musuh tertentu, didukung oleh sebagian dari aliran data global NewsGuard dari situs web yang tidak dapat diandalkan.
Didirikan bersama dengan Meta dan kini menaungi lebih dari 140 organisasi, AI Alliance mendorong inovasi terbuka dalam keamanan AI, memajukan pendekatan berbasis komunitas untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab.