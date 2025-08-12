Jelajahi kemungkinan. Kami akan mereplikasi dan membangun lingkungan virtual sehingga Anda dapat mengatasi tantangan kompleks agensi Anda.
Jadilah bagian dari upaya tim yang solid. Bekerja sama dengan para pakar di bidang domain teknologi kami untuk merancang arsitektur sistem, model AI/ML, dan produk pengguna akhir.
Melampaui konseptual. Secara fisik atau virtual menguji lingkungan, aplikasi AI, dan kemampuan edge berbasis TI yang kami buat bersama. Dari situlah kami akan mengulanginya hingga menemukan solusi yang Anda butuhkan.
Pemimpin Operasi Khusus AS
Sains dan Teknologi
Tim saya dan oLabs saat ini sedang membangun perangkat lunak didukung AI yang memungkinkan operator khusus untuk menyerap, menyimpan, menganalisis, dan menyebarluaskan data sangat penting secara horizontal di seluruh tim dan secara vertikal ke eselon yang lebih tinggi dan lembaga nasional... Saya belum pernah melihat lingkungan yang lebih kolaboratif di seluruh DoD, SOCOM, industri, atau akademisi. ”
Senior Leader USSOCOM
Dalam pengalaman saya selama lebih dari 20 tahun di bidang akuisisi, saya belum pernah melihat upaya peralihan dari CRADA ke Program of Record secepat ini. Peralihan ini membutuhkan tim yang hebat. ”
Sebagai penggerak dalam memecahkan tantangan teknologi yang rumit, oLabs merupakan sumber daya yang sangat penting dalam memajukan teknologi Pemerintah Federal AS. Kami melakukan ini dengan membenamkan diri dalam lingkungan teknologi lembaga Anda, berkolaborasi bersama para pakar dan pemimpin Anda untuk menciptakan solusi teknologi yang lebih aman, berpusat pada pengguna, dan dapat diskalakan. Baik pakar Anda sedang berlatih di lapangan, melakukan persiapan untuk medan perang di markas besar, atau tenaga kesehatan yang ingin menerapkan AI untuk menemukan penyakit lebih awal, di oLabs kami mengandalkan pengamatan dalam konteks untuk membangun solusi ini untuk situasi dunia nyata.
Terletak di Virginia Utara, fasilitas teknologi canggih kami menawarkan pengalaman inovasi yang komprehensif. Lokasi kami di Reston, Virginia, dilengkapi dengan sistem komputasi berkinerja tinggi, GPU modern, antarmuka sistem canggih, perangkat komunikasi, drone, peralatan pengguna akhir, dan ruang gelap realitas virtual. Di sini, kami dapat mendemonstrasikan kemampuan solusi real-time guna mewujudkan visi Anda.
Ekosistem pusat kolaborasi Federal milik IBM Consulting dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan lembaga Federal AS dan didedikasikan untuk membantu semua lembaga tersebut memanfaatkan kekuatan AI dan kemampuan TI canggih lainnya.
Siap untuk pengalaman oLabs?