IBM oLabs

Mendorong inovasi dari edge hingga ke tingkat perusahaan
Gambar lanskap geografis dalam bentuk dasbor dengan lokasi yang ditandai untuk tujuan yang berbeda
Yang kami kerjakan
Pria di belakang meja dengan banyak peralatan, dikelilingi oleh sekelompok pria yang menonton
Membayangkan

Jelajahi kemungkinan. Kami akan mereplikasi dan membangun lingkungan virtual sehingga Anda dapat mengatasi tantangan kompleks agensi Anda.
Sekelompok orang berdiskusi di sekitar meja dengan dua laptop
Berkolaborasi

Jadilah bagian dari upaya tim yang solid. Bekerja sama dengan para pakar di bidang domain teknologi kami untuk merancang arsitektur sistem, model AI/ML, dan produk pengguna akhir.
Tangan seorang pria memegang helikopter kecil
Prototipe dan demonstrasi

Melampaui konseptual. Secara fisik atau virtual menguji lingkungan, aplikasi AI, dan kemampuan edge berbasis TI yang kami buat bersama. Dari situlah kami akan mengulanginya hingga menemukan solusi yang Anda butuhkan.
Orang-orang dengan peralatan survei di tripod
Bagaimana kami melakukannya

Sebagai penggerak dalam memecahkan tantangan teknologi yang rumit, oLabs merupakan sumber daya yang sangat penting dalam memajukan teknologi Pemerintah Federal AS. Kami melakukan ini dengan membenamkan diri dalam lingkungan teknologi lembaga Anda, berkolaborasi bersama para pakar dan pemimpin Anda untuk menciptakan solusi teknologi yang lebih aman, berpusat pada pengguna, dan dapat diskalakan. Baik pakar Anda sedang berlatih di lapangan, melakukan persiapan untuk medan perang di markas besar, atau tenaga kesehatan yang ingin menerapkan AI untuk menemukan penyakit lebih awal, di oLabs kami mengandalkan pengamatan dalam konteks untuk membangun solusi ini untuk situasi dunia nyata.
Foto interior fasilitas teknologi oLab
Pengalaman oLabs

Terletak di Virginia Utara, fasilitas teknologi canggih kami menawarkan pengalaman inovasi yang komprehensif. Lokasi kami di Reston, Virginia, dilengkapi dengan sistem komputasi berkinerja tinggi, GPU modern, antarmuka sistem canggih, perangkat komunikasi, drone, peralatan pengguna akhir, dan ruang gelap realitas virtual. Di sini, kami dapat mendemonstrasikan kemampuan solusi real-time guna mewujudkan visi Anda.

Produk

CXEdge
Platform data didukung AI yang dirancang untuk berjalan pada perangkat keras dengan ukuran, berat, daya, dan biaya (SWaP-C) rendah. Berikan unit garis depan Anda keunggulan taktis dengan rangkaian alat sumber terbuka yang dirancang untuk mengumpulkan dan memindahkan data sensor real-time, termasuk citra dan video, melalui jaringan untuk analisis AI.
Hatteras
Platform Hatteras kami memudahkan lembaga Anda untuk menyesuaikan model ML yang dimiliki dengan situasi di lapangan yang terus berkembang dengan cepat. Hatteras mengotomatiskan pelatihan ulang model ML selama kondisi dinamis untuk menghindari kerusakan dan menjaga model ML tetap akurat di cloud atau edge taktis.
Semantic-Edge
Semantic-Edge, sebuah solusi AI generatif untuk operasi lapangan, berukuran kecil, dapat dipasang dengan mudah di laptop dan dapat diskalakan untuk memenuhi persyaratan misi Anda. Semantic-Edge memberi pengguna kemampuan untuk mencari dan menganalisis data, dokumen dan manual, API, dan lainnya, sehingga operator bisa mendapatkan kesadaran penuh akan situasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan di edge taktis.
Sentinel
Solusi ML untuk pemantauan berbasis video yang sangat mudah beradaptasi dan dapat diterapkan dengan cepat. Dengan kemampuannya untuk beroperasi di berbagai modalitas sensor, yaitu sinyal inframerah gelombang pendek dan panjang, sinyal merah, hijau, biru (RGB), dan banyak lagi, algoritma visi komputer Sentinel yang tangguh mengonversi berbagai umpan data video dan menghasilkan kemampuan kesadaran situasional yang dioptimalkan ML.

Bagian dari Ekosistem Federal Labs

Ekosistem pusat kolaborasi Federal milik IBM Consulting dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan lembaga Federal AS dan didedikasikan untuk membantu semua lembaga tersebut memanfaatkan kekuatan AI dan kemampuan TI canggih lainnya. 

Pria berdiri di meja hitam bundar di tengah studio berteknologi tinggi yang gelap
IBM Innovation Studio

Pelajari kemungkinan transformasi melalui eksplorasi teknologi, pengalaman imersif, dan lokakarya kreasi bersama.

Man at desk in IBM Garage
IBM Garage

Menggunakan model interaksi kolaboratif dan terobsesi nilai, menyatukan pemikiran desain perusahaan terbaik, pengembangan tangkas, dan praktik DevSecOps, dipercepat oleh alat AI generatif dari IBM dan mitra.

People in DC cyber range
IBM X-Force Cyber Security Range

Buat simulasi imersif untuk memandu tim agensi Anda melalui skenario pelanggaran yang realistis, membantu memastikan tim dapat merespons dan pulih dari insiden keamanan siber tingkat perusahaan, mengelola kerentanan, dan membangun budaya keamanan siber yang lebih kuat di organisasi Anda. 

Langkah selanjutnya

Siap untuk pengalaman oLabs?

10780 Parkridge Boulevard, Reston, VA 20191 Lihat di Google Maps - IBM oLabs