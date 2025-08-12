Sebagai penggerak dalam memecahkan tantangan teknologi yang rumit, oLabs merupakan sumber daya yang sangat penting dalam memajukan teknologi Pemerintah Federal AS. Kami melakukan ini dengan membenamkan diri dalam lingkungan teknologi lembaga Anda, berkolaborasi bersama para pakar dan pemimpin Anda untuk menciptakan solusi teknologi yang lebih aman, berpusat pada pengguna, dan dapat diskalakan. Baik pakar Anda sedang berlatih di lapangan, melakukan persiapan untuk medan perang di markas besar, atau tenaga kesehatan yang ingin menerapkan AI untuk menemukan penyakit lebih awal, di oLabs kami mengandalkan pengamatan dalam konteks untuk membangun solusi ini untuk situasi dunia nyata.