IBM Innovation Studio

Dapatkan gambaran lengkap tentang tantangan Anda dengan eksplorasi industri dan teknologi kami serta pengalaman mendalam kami.
Tentukan tempat terbaik untuk memfokuskan energi Anda melalui penilaian, pembandingan, dan lokakarya pemikiran desain kami.
Pakar internal kami dapat membantu Anda membuat prototipe ide, mengembangkan peta jalan, dan segera mencapai hasil.
Penasaran dengan pola penerapan yang kami lihat saat bekerja dengan klien kami di berbagai industri? Dapatkan inspirasi dari orang lain yang menghadapi masalah serupa. Sesi eksplorasi industri kami dipimpin oleh pakar industri kami yang memiliki pengalaman langsung dalam mengidentifikasi tantangan, menemukan peluang, memahami inti masalah, serta merancang dan menerapkan solusi.
Tertarik melihat penawaran teknologi IBM terkini? Pengarahan teknologi kami dipimpin oleh pakar teknis yang dapat memandu Anda menghadapi hal-hal baru, bagaimana Anda dapat memanfaatkan penawaran kami dalam tumpukan teknologi Anda, dan menunjukkan manfaat yang Anda dapatkan dengan IBM.
Ingin memberikan dampak terbesar bagi bisnis Anda? Sesi kolaboratif ini memanfaatkan Enterprise Design Thinking IBM untuk membantu Anda menemukan peluang baru dan memecahkan tantangan bisnis penting.
Butuh waktu tatap muka dengan pakar teknis atau industri kami? Interaksi pra dan pasca implementasi yang disesuaikan ini memberi Anda akses langsung ke pakar yang membantu Anda meningkatkan skala solusi, menawarkan perspektif, dan banyak lagi.
Ingin terhubung dengan rekan-rekan Anda? Sesi multiklien kami merupakan cara hebat untuk bertemu dengan para pemimpin bisnis yang menghadapi tantangan serupa di industri mereka. Kami menawarkan berbagai kesempatan sepanjang tahun untuk membangun jaringan dengan klien dan mitra kami dalam forum terfokus seputar topik yang penting bagi Anda.
Contoh sesi kami yang dipandu pakar dan berdasarkan topik ini menunjukkan bagaimana kami dapat menyesuaikan penggunaan studio Anda agar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Lokakarya gratis kami dimulai dengan menjelajahi cara terbaik memanfaatkan kemungkinan dan kekuatan teknologi untuk memecahkan tantangan Anda. Pengalaman mendalam kami, latihan penilaian, sesi pendalaman oleh pakar, dan demo akan memberi Anda inspirasi.
Keterlibatan kami diakhiri dengan memberikan cara konkret untuk memulai dan mencapai hasil dengan lebih cepat. Kita akan bersama-sama mengembangkan peta jalan dengan langkah-langkah yang jelas, dapat ditindaklanjuti, dan menghubungkan Anda dengan pakar di seluruh IBM yang dapat membantu.
Membantu CIO, CTO, Eksekutif LOB atau Pengembang Perangkat Lunak mencapai produktivitas baru dengan membangun asisten dan agen AI yang dipersonalisasi.
Membantu CIO, CTO, Operasi IT, dan Pengembang menyederhanakan integrasi, pengiriman, dan operasi melalui otomatisasi yang didukung AI—sehingga meningkatkan efisiensi, ketahanan, dan time to value.
Membantu CDO, CTO, CIO, AI, dan pemimpin Data menyederhanakan dan mengamankan akses data di seluruh perusahaan mereka untuk analisis real-time dan AI, serta mengurangi biaya gudang data mereka.
Membantu CIO, CTO, dan pemimpin AIOps, Operasi, dan Arsitektur menunjukkan nilai lingkungan hybrid yang dirancang dengan cermat dan untuk AI.
