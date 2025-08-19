IBM Innovation Studio

Mempercepat ide menjadi hasil Kami adalah jaringan studio di seluruh dunia yang berfokus untuk membawa klien dan mitra bisnis kami ke langkah selanjutnya, lebih cepat. Kami melakukan ini dengan menyatukan keahlian dan pengalaman terbaik IBM untuk mendorong kemajuan.
Yang kami kerjakan
Mulailah dengan menjelajahi semua kemungkinan

Dapatkan gambaran lengkap tentang tantangan Anda dengan eksplorasi industri dan teknologi kami serta pengalaman mendalam kami.
Lalu kita akan berkreasi bersama untuk cara-cara baru dalam mempercepat transformasi Anda

Tentukan tempat terbaik untuk memfokuskan energi Anda melalui penilaian, pembandingan, dan lokakarya pemikiran desain kami.
Akhiri dengan rencana dan buat koneksi

Pakar internal kami dapat membantu Anda membuat prototipe ide, mengembangkan peta jalan, dan segera mencapai hasil.
Kolaborasi dengan IBM Innovation Studio sangat berharga bagi kami karena mereka tidak hanya memahami visi teknologi kami tetapi juga membantu kami mengembangkannya. Kami terutama menghargai bagaimana IBM berpikir dalam jaringan dan ekosistem, memecahkan masalah lintas sektor, dan selalu memberikan nilai tambah bagi mitra dan klien.
Roy Kaiser Co-Founder & CFO/CMO, Peeriot AG

Bagaimana kami melakukannya

Eksplorasi contoh penggunaan Pengarahan teknologi Lokakarya kreasi bersama Diskusi pakar mendalam Pertemuan fokus
Lokakarya

Contoh sesi kami yang dipandu pakar dan berdasarkan topik ini menunjukkan bagaimana kami dapat menyesuaikan penggunaan studio Anda agar sesuai dengan kebutuhan Anda.
Jelajahi semua kemungkinan

Kami berkreasi bersama untuk cara-cara baru dalam mempercepat transformasi Anda

Akhiri dengan rencana dan buat koneksi

Topik Lokakarya Kami
Mempercepat Dampak AI bagi Bisnis

Membantu CIO, CTO, Eksekutif LOB​ atau Pengembang Perangkat Lunak mencapai produktivitas baru ​dengan membangun asisten dan agen AI yang dipersonalisasi.
Otomatisasi

Membantu CIO, CTO, Operasi IT, dan Pengembang menyederhanakan integrasi, pengiriman, dan operasi melalui otomatisasi yang didukung AI—sehingga meningkatkan efisiensi, ketahanan, dan time to value.
Data untuk AI Generatif

Membantu CDO, CTO, CIO, AI, dan pemimpin Data menyederhanakan dan mengamankan akses data di seluruh perusahaan mereka untuk analisis real-time dan AI, serta mengurangi biaya gudang data mereka.
Hybrid Cloud/Z

Membantu CIO, CTO, dan pemimpin AIOps, Operasi, dan Arsitektur menunjukkan nilai lingkungan hybrid yang dirancang dengan cermat dan untuk AI.

Amerika

Dallas 1177 S Belt Line Road Coppell, TX 75019 Mexico City Alfonso Nápoles Gandara 3111 Col. Parque corporativo de Peña Blanca, C.P. 01210 New York City 1 Madison Ave, 2nd Floor New York, NY 10010 Poughkeepsie 2455 South Road Poughkeepsie, NY 12601 Sao Paolo R. Tutóia, 1157 - Vila Mariana São Paulo - SP, 04007-900 Washington, DC 600 14th St NW, Suite 200 Washington, DC 20005

Asia Pasifik dan Jepang

Beijing Building No. 8, Zhongguancun Software Park, 8 Dongbeiwang West Road, Haidian District, Beijing, China Seoul Three IFC 6F, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeongdeungpo-gu Seoul 07326 Shanghai Intelligence Island Building A1, No. 55 Chuanhe Road, Pudong Zhangjiang, Shanghai, China Tokyo 2-6-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-5531

Eropa

Amsterdam Johan Huizingalaan 765 1066 VH Amsterdam London 20 York Road London SE1 7ND Madrid Plaza Pablo Ruiz Picasso, 11. 28020, Madrid Milano Piazza Gae Aulenti, 10 20124 Milano MI Munich Mies-van-der-Rohe-Straße 6 80807 München Paris 17 Av. de l'Europe 92275 Bois-Colombes Stockholm Kistagången 6 164 92 Kista, Stockholm Zurich Saeumerstrasse 4 8803 Rueschlikon
Langkah selanjutnya

Hubungi perwakilan penjualan IBM atau IBM® Business Partner Anda hari ini.

