Selama empat dekade, IBM dan Intel telah berkolaborasi di persimpangan antara teknologi dan dunia bisnis. Kemitraan mereka dibangun di atas inovasi, kepercayaan, dan memberikan dampak dunia nyata bagi klien.

Saat ini, kami mendorong solusi komputasi yang inovatif, hemat biaya, dan fleksibel seperti akselerator AI Intel Gaudi 3 di IBM® Cloud. Kami mendorong kemajuan semikonduktor dengan kekuatan IBM® Research dan keahlian Intel. Selain itu, kami memberikan hasil nyata bagi klien, didukung oleh teknologi kami, ekosistem terbuka, dan keahlian mendalam dari IBM® Consulting.