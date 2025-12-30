IBM dan Intel

IBM dan Intel mempercepat kemajuan AI perusahaan serta teknologi semikonduktor dengan mendorong ekosistem terbuka dan menghadirkan solusi komputasi yang fleksibel serta hemat biaya bagi dunia usaha
Mempercepat transformasi di era AI

Selama empat dekade, IBM dan Intel telah berkolaborasi di persimpangan antara teknologi dan dunia bisnis. Kemitraan mereka dibangun di atas inovasi, kepercayaan, dan memberikan dampak dunia nyata bagi klien.

Saat ini, kami mendorong solusi komputasi yang inovatif, hemat biaya, dan fleksibel seperti akselerator AI Intel Gaudi 3 di IBM® Cloud. Kami mendorong kemajuan semikonduktor dengan kekuatan IBM® Research dan keahlian Intel. Selain itu, kami memberikan hasil nyata bagi klien, didukung oleh teknologi kami, ekosistem terbuka, dan keahlian mendalam dari IBM® Consulting.

 
Intel Gaudi 3 di IBM Cloud

Membuka jalan, berinovasi, dan menerapkan solusi AI baru dengan akselerator AI Intel Gaudi 3 di IBM Cloud, yang dirancang untuk membantu Anda menskalakan beban kerja AI generatif secara hemat biaya dengan kinerja tinggi, fleksibilitas dalam penerapan, dan pengembangan terbuka.

Inovasi teknologi IBM® Watson NLP mendapatkan peningkatan kinerja dengan teknologi Intel
Prosesor Intel Xeon yang Dapat diskalakan memberikan kinerja yang meningkat untuk pelanggan IBM Watson NLP.
IBM watsonx.data dan Optimasi Intel:
IBM dan Intel bekerja sama untuk mempercepat watsonx.data pada prosesor Intel, dengan berbagai optimasi yang terbukti menghadirkan kinerja lebih tinggi pada prosesor Intel® Xeon® Scalable Generasi ke-4 dan ke-5.
Teknologi Intel Mempercepat RAG di watsonx.ai
Kolaborasi untuk mempercepat server watsonx.ai untuk model penyematan teks.
Prosesor Intel Xeon Generasi ke-4 dengan IBM Storage Fusion HCI
Dengan memanfaatkan prosesor Intel Xeon Generasi ke-4 bersama IBM® Storage Fusion HCI, perusahaan dapat mengurangi jejak infrastruktur dan konsumsi daya yang ada, sekaligus membuka kapabilitas tingkat lanjut.
Kolaborasi riset dan pengembangan semikonduktor

IBM dan Intel terus mendorong batas kemampuan teknologi semikonduktor. Bersama-sama, kami berfokus untuk memajukan logika, pengemasan, dan arsitektur chip generasi berikutnya, termasuk mengeksplorasi bahan baru yang dapat memberikan kinerja yang lebih baik, mencapai efisiensi energi yang lebih besar, dan memungkinkan penskalaan lebih lanjut.
Bekerja sama di Albany Nanotech

IBM dan Intel berkolaborasi di NY CREATES' Albany NanoTech Complex—salah satu pusat litbang semikonduktor tercanggih di dunia. Tim-tim ini bekerja sama dalam riset material dan litografi, pengemasan dan integrasi, serta masih banyak lagi.
Inovasi bahan dan proses

Kami bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan material terobosan yang meningkatkan cara chip dibuat dan bekerja. Kemajuan ini menjadi sangat penting karena beban kerja baru, seperti AI generatif, menuntut kemampuan teknologi semikonduktor yang semakin tinggi dibandingkan sebelumnya.
Melihat ke masa depan

Dengan menggabungkan kekuatan riset IBM dan skala manufaktur Intel, kami membantu mempercepat perjalanan inovasi dari laboratorium ke fasilitas produksi.
Kabar hangat Red Hat meluncurkan komunitas llm-d, mendukung inferensi gen AI terdistribusi dalam skala besar
Sebuah proyek sumber terbuka baru hasil kolaborasi Red Hat dan IBM yang didukung oleh Intel, yang menjawab kebutuhan paling penting dari masa depan AI generatif—inferensi dalam skala besar.
Intel Gaudi 3 AI Accelerators Kini Tersedia di IBM Cloud
Pelajari cara membuka solusi AI baru dengan akselerator AI Intel Gaudi 3 di IBM Cloud.
Intel dan IBM Berkolaborasi untuk Memberikan Kinerja Biaya yang Lebih Baik untuk Inovasi AI
Pelajari lebih lanjut tentang kolaborasi dan dampaknya di artikel kami.
Cara Intel dan IBM membantu perusahaan mempercepat inovasi
IBM Cloud dan Intel mengumumkan solusi komputasi rahasia baru, kemitraan Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance, dan serangkaian pertemuan global.
IBM Cloud dan Intel meluncurkan sandbox cloud khusus baru
Pelanggan IBM Cloud Virtual Server for VPC kini dapat menguji kinerja prosesor Intel Xeon Generasi ke-2 dan ke-4 di berbagai aplikasi.
Berinovasi dengan klien

Selama dua tahun terakhir, Intel dan IBM telah menyelenggarakan rangkaian global berisi 16 acara jejaring dan edukasi untuk klien. Acara ini telah melibatkan lebih dari 2.500 peserta, menampilkan cara-cara untuk memaksimalkan AI perusahaan, keamanan, dan hasil hybrid cloud dengan solusi IBM Cloud yang dipercepat oleh teknologi Intel. 

Peserta berkesempatan untuk belajar dari para pemimpin industri tentang bagaimana mereka menciptakan pengalaman yang lebih baru dan lebih kaya untuk klien mereka yang mendorong pertumbuhan pendapatan. Acara mendatang akan berlangsung di Paris, Sao Paulo, Toronto, dan Tokyo.
Ekosistem Intel di IBM Cloud Solusi VMware
Migrasikan beban kerja VMware ke IBM Cloud menggunakan alat, teknologi, dan keahlian yang sudah Anda miliki. Integrasi dan otomatisasi dengan Red Hat OpenShift mempercepat inovasi melalui layanan seperti AI, analisis, dan lainnya.
Solusi SAP
Gunakan infrastruktur dan solusi berkinerja tinggi yang meningkatkan lingkungan TI bisnis Anda. SAP di IBM Cloud adalah platform cloud yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk mengelola keamanan, keandalan, dan kepatuhan.
Solusi Red Hat
Gabungkan inovasi dari komunitas pengembang sumber terbuka global dengan keahlian yang unggul dalam model industri, cloud, dan AI untuk mengatasi tantangan lebih cepat dan menghasilkan solusi yang lebih baik.
IBM Confidential Computing
Lindungi data Anda dengan pilihan teknologi keamanan dan enkripsi data terluas dari IBM® Z, IBM® LinuxONE, dan Intel Xeon di IBM® Cloud.
IBM® Cloud Virtual Server for VPC
Mesin virtual yang sangat dapat diskalakan, tunggal, dan multipenyewa yang dapat Anda luncurkan dengan cepat untuk isolasi dan kontrol jaringan maksimum. Prosesor Intel Xeon membantu menjadikannya sederhana, bertenaga, dan aman.
IBM Cloud bare metal servers
Bare metal server penyewa tunggal 100% khusus untuk kinerja, keamanan, dan kontrol maksimum. Prosesor Intel Xeon membantu menjadikannya sederhana, bertenaga, dan aman.
Sumber daya IBM memberdayakan perusahaan untuk menskalakan AI
IBM® Cloud menawarkan solusi hybrid cloud yang mudah diterapkan, skalabilitas, dan keterjangkauan dengan akselerator AI Intel Gaudi 3.
Intel dan IBM Cloud—Bersama lebih baik
IBM® Cloud yang dipercepat oleh Intel dirancang untuk menghadirkan kinerja, keamanan, dan fleksibilitas yang ramah TCO, sehingga Anda dapat memaksimalkan potensi hybrid cloud saat ini maupun di masa depan.
Pendekatan berbasis sains
Kepemimpinan industri Intel dikombinasikan dengan pendekatan “ilmu konsultasi” IBM® Consulting dengan IBM® Consulting Advantage dapat membantu klien berakselerasi ke masa depan dengan menggunakan teknologi terbaru.
