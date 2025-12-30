IBM dan Intel mempercepat kemajuan AI perusahaan serta teknologi semikonduktor dengan mendorong ekosistem terbuka dan menghadirkan solusi komputasi yang fleksibel serta hemat biaya bagi dunia usaha
Selama empat dekade, IBM dan Intel telah berkolaborasi di persimpangan antara teknologi dan dunia bisnis. Kemitraan mereka dibangun di atas inovasi, kepercayaan, dan memberikan dampak dunia nyata bagi klien.
Saat ini, kami mendorong solusi komputasi yang inovatif, hemat biaya, dan fleksibel seperti akselerator AI Intel Gaudi 3 di IBM® Cloud. Kami mendorong kemajuan semikonduktor dengan kekuatan IBM® Research dan keahlian Intel. Selain itu, kami memberikan hasil nyata bagi klien, didukung oleh teknologi kami, ekosistem terbuka, dan keahlian mendalam dari IBM® Consulting.
Membuka jalan, berinovasi, dan menerapkan solusi AI baru dengan akselerator AI Intel Gaudi 3 di IBM Cloud, yang dirancang untuk membantu Anda menskalakan beban kerja AI generatif secara hemat biaya dengan kinerja tinggi, fleksibilitas dalam penerapan, dan pengembangan terbuka.
IBM dan Intel terus mendorong batas kemampuan teknologi semikonduktor. Bersama-sama, kami berfokus untuk memajukan logika, pengemasan, dan arsitektur chip generasi berikutnya, termasuk mengeksplorasi bahan baru yang dapat memberikan kinerja yang lebih baik, mencapai efisiensi energi yang lebih besar, dan memungkinkan penskalaan lebih lanjut.
IBM dan Intel berkolaborasi di NY CREATES' Albany NanoTech Complex—salah satu pusat litbang semikonduktor tercanggih di dunia. Tim-tim ini bekerja sama dalam riset material dan litografi, pengemasan dan integrasi, serta masih banyak lagi.
Kami bekerja sama untuk mengembangkan dan menerapkan material terobosan yang meningkatkan cara chip dibuat dan bekerja. Kemajuan ini menjadi sangat penting karena beban kerja baru, seperti AI generatif, menuntut kemampuan teknologi semikonduktor yang semakin tinggi dibandingkan sebelumnya.
Dengan menggabungkan kekuatan riset IBM dan skala manufaktur Intel, kami membantu mempercepat perjalanan inovasi dari laboratorium ke fasilitas produksi.
Selama dua tahun terakhir, Intel dan IBM telah menyelenggarakan rangkaian global berisi 16 acara jejaring dan edukasi untuk klien. Acara ini telah melibatkan lebih dari 2.500 peserta, menampilkan cara-cara untuk memaksimalkan AI perusahaan, keamanan, dan hasil hybrid cloud dengan solusi IBM Cloud yang dipercepat oleh teknologi Intel.
Peserta berkesempatan untuk belajar dari para pemimpin industri tentang bagaimana mereka menciptakan pengalaman yang lebih baru dan lebih kaya untuk klien mereka yang mendorong pertumbuhan pendapatan. Acara mendatang akan berlangsung di Paris, Sao Paulo, Toronto, dan Tokyo.
