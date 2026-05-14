Menyederhanakan dan mengurangi risiko program transformasi skala besar
Migrasi cloud skala besar adalah transformasi yang kompleks dan berisiko tinggi yang melibatkan sistem, data, dan vendor yang terbagi-bagi. Keberhasilan bergantung pada pendekatan berbasis AI yang menggabungkan otomatisasi, kecerdasan, dan tata kelola untuk mempercepat hasil dan meningkatkan pengambilan keputusan.
IBM Consulting Delivery Curator (ICDC) adalah kerangka kerja didukung AI yang mengatur migrasi dan modernisasi cloud menyeluruh. Kerangka kerja ini menyatukan penemuan melalui eksekusi menjadi satu lapisan intelijen, merampingkan proses dengan AI generatif dan otomatisasi untuk memberikan hasil yang lebih cepat dan lebih terkontrol.
Dibangun di atas teknologi yang aman dan terbuka, ICDC mendukung lingkungan hybrid dan terintegrasi di seluruh sistem. Ini sangat efektif untuk sistem lama yang kompleks, menyediakan jalur yang dipandu AI untuk strategi hosting ulang, penggantian platform, pemfaktoran ulang, atau penghentian dengan kejelasan dan prediktabilitas yang lebih baik.
ICDC menghadirkan penemuan didukung AI di seluruh aset hybrid, mengungkap ketergantungan, risiko, kesiapan, optimasi, dan insight modernisasi—memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berkualitas lebih tinggi serta mempercepat penilaian cloud dalam skala perusahaan.
ICDC berfungsi sebagai bidang perintah terpadu, terintegrasi dengan lancar dengan platform yang tidak bergantung pada cloud, aplikasi perusahaan, dan ekosistem infrastruktur. Kerangka kerja ini juga membantu memperluas modernisasi di seluruh jalur hosting ulang, penggantian platform, pemfaktoran ulang, modularisasi, dan penghentian dengan fleksibilitas dan skala.
ICDC memungkinkan eksekusi dengan minim interaksi melalui otomatisasi berbasis AI, alur kerja yang diatur oleh agen, dasbor tata kelola real-time, dan asisten migrasi bahasa alami. Alat ini memberikan eksekusi klik untuk memigrasi, pengurangan risiko, lini masa yang lebih cepat, dan visibilitas seluruh program dalam skala besar.
ICDC menggunakan gen AI dan pola keterlibatan yang telah terbukti untuk secara otomatis menghasilkan arsitektur target, desain migrasi, diagram, dan paket kerja. Asisten desain bahasa alami menstandarkan keputusan, mengurangi kemacetan arsitektur, dan meningkatkan kualitas desain dalam skala besar.
ICDC menerapkan kecerdasan untuk mengelompokkan aplikasi berdasarkan ketergantungan, prioritas bisnis, dan risiko untuk menciptakan gelombang migrasi yang optimal, menghasilkan peta jalan secara otomatis, dan struktur perincian pekerjaan (WBS) yang disesuaikan untuk perjalanan hosting ulang, penggantian platform, dan penghentian layanan. ICDC menawarkan integrasi tanpa hambatan ke dalam berbagai alat seperti Jira dan Azure ADO untuk eksekusi yang sistematis.
Vikas Ganoorkar adalah Senior Partner di IBM dengan lebih dari 20 tahun kepemimpinan global dalam aplikasi perusahaan, migrasi cloud, dan transformasi Oracle/SAP, terutama di layanan perbankan dan keuangan. Beliau mengkhususkan diri dalam prapenjualan, pengiriman skala besar, kepemimpinan praktik, dan mendorong inovasi melalui cloud, Agile, dan DevOps di seluruh tim luar negeri dan global.
Sebagai CTO untuk aset IBM untuk layanan migrasi dan modernisasi di IBM Consulting, Sailendra mengkhususkan diri dalam manajemen produk gen AI, Cloud, dan Data. Dia memimpin proyek transformasi dan integrasi skala besar untuk klien perusahaan di berbagai industri. Berbasis di Stockholm, Sailendra diakui karena keahliannya dalam platform aplikasi terdistribusi yang kompleks dan kepemimpinan teknis.
Sebagai CTO untuk penawaran Migrasi dan Modernisasi Aplikasi, Hybrid Cloud Data, Vinay memimpin desain dan penyediaan solusi migrasi dan modernisasi aplikasi berkualitas tinggi untuk lingkungan hybrid multicloud. Bidang keahliannya mencakup pengembangan, analitik, produk, dan inovasi CRM. Dia memegang paten terkait cloud dan telah menulis beberapa publikasi. Dia bersemangat dalam mendorong transformasi berkelanjutan yang didukung cloud dan nilai klien.
Debasis Roy Choudhuri adalah IBM Distinguished Engineer dan Executive Partner, yang memimpin praktik Modernisasi Cloud untuk Layanan Hybrid Cloud di Amerika. Dia mengkhususkan diri dalam AI generatif, strategi TI multicloud, dan keterlibatan transformasi cloud. Debasis diakui sebagai pemimpin pemikiran di lingkungan IBM dan merupakan anggota Akademi Teknologi IBM.
