BoxBoat, Perusahaan IBM

kontainer dan Kubernetes adalah dua penggerak utama Transformasi digital perusahaan. Kontainerisasi aplikasi perangkat lunak membuat kehidupan lebih mudah bagi pengembang dengan semakin mengabstraksi infrastruktur komputasi, dan adopsi platform kontainer perusahaan pun meningkat.

Pada tahun 2025, lebih dari 85 persen organisasi global akan menjalankan aplikasi terkontainerisasi dalam produksi, yang merupakan peningkatan signifikan dari kurang dari 35 persen pada tahun 2019.1

Pada saat yang sama, Kubernetes—sumber perangkat lunak terbuka untuk menerapkan dan mengelola kontainer tersebut—dengan cepat menjadi cara yang disukai untuk membangun layanan digital dalam skala besar dan di seluruh cloud.

BoxBoat memberikan rangkaian layanan lengkap yang mencakup Strategi yang disesuaikan untuk adopsi Kubernetes dan Platform Kontainer Enterprise , kontainerisasi aplikasi, DevSecOps, pelatihan, dan pemberdayaan. BoxBoat memandu perusahaan pada perkakas, strategi bisnis, alur kerja, dan proses yang tepat untuk memenuhi tujuan DevOps mereka.