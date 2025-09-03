BoxBoat, Perusahaan IBM

kontainer dan Kubernetes adalah dua penggerak utama Transformasi digital perusahaan. Kontainerisasi aplikasi perangkat lunak membuat kehidupan lebih mudah bagi pengembang dengan semakin mengabstraksi infrastruktur komputasi, dan adopsi platform kontainer perusahaan pun meningkat.
Pada tahun 2025, lebih dari 85 persen organisasi global akan menjalankan aplikasi terkontainerisasi dalam produksi, yang merupakan peningkatan signifikan dari kurang dari 35 persen pada tahun 2019.1
Pada saat yang sama, Kubernetes—sumber perangkat lunak terbuka untuk menerapkan dan mengelola kontainer tersebut—dengan cepat menjadi cara yang disukai untuk membangun layanan digital dalam skala besar dan di seluruh cloud.
BoxBoat memberikan rangkaian layanan lengkap yang mencakup Strategi yang disesuaikan untuk adopsi Kubernetes dan Platform Kontainer Enterprise , kontainerisasi aplikasi, DevSecOps, pelatihan, dan pemberdayaan. BoxBoat memandu perusahaan pada perkakas, strategi bisnis, alur kerja, dan proses yang tepat untuk memenuhi tujuan DevOps mereka.
memodernisasi orang dan proses dengan memanfaatkan “platform pengiriman aliran nilai” modern yang membantu mengurai jaringan perkakas DevOps.
memodernisasi platform dengan membangun platform + kerangka kerja operasi + rencana pemberdayaan untuk mengekstraksi nilai dalam skala besar yang dijanjikan oleh beban kerja dalam container.
memodernisasi keamanan dan menghilangkan risiko membangun perangkat lunak dengan komponen pihak ketiga dengan memastikan Anda memulai dengan blok penyusun yang aman.
memodernisasi produktivitas dan menghilangkan kekacauan dari layanan mikro, devtools, CI, CD, dan skrip dengan menghadirkan lapisan abstraksi layanan mandiri yang terpadu untuk tim Anda.
Platform plug-and-play yang modern dan terkelola. Pengembang Anda dapat terus membuat perangkat lunak baru, kami akan menangani kompleksitas infrastrukturnya.
Tingkatkan tim Anda dengan Akademi berbasis cloud dengan menggabungkan pelatihan tepat waktu dan pengembangan keterampilan berkelanjutan.
Kami adalah pemecah masalah yang memandu pengembangan DevSecOps, Kubernetes, dan Strategi Git yang disesuaikan berdasarkan model kematangan, serta pengembangan arsitektur aliran kerja kontainerisasi yang aman.
Kami dapat membantu organisasi Anda bermigrasi ke alur kerja kontainerisasi otomatis dengan pilihan rantai alat, distribusi Kubernetes, lokal, cloud, hybrid cloud , atau multicloud, dan memigrasikan beban kerja ke EKS, AKS, dan GKE.
Kami membuat dan mengoptimalkan jaringan CI/CD, infrastruktur-sebagai-kode, dan menawarkan manajemen konfigurasi.
IBM Garage ™ adalah pendekatan kolaboratif dan langsung yang menjadi inti dari IBM Consulting. Ini adalah titik temu antara Strategi bisnis, desain, Teknologi, budaya dan inovasi. Bersama-sama kami mengadakan lokakarya praktik, mengembangkan Teknologi, dan menyediakan keahlian yang dibutuhkan bisnis Anda untuk membantu memetakan perjalanan Transformasi Anda dari pengidean hingga membangun, untuk menskalakan.
Dapatkan buletin bulanan yang memberikan wawasan mendalam tentang tren yang sedang berkembang.
Bergabunglah dengan tim kami yang terdiri dari orang-orang inovatif dan istimewa yang membawa perubahan positif dalam pekerjaan dan dunia.
1 Gartner, praktik terbaik untuk Menjalankan kontainer dan Kubernetes di Produksi, Arun Chandrasekaran, 4 Agustus 2020.