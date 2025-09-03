BoxBoat, Perusahaan IBM

Maksimalkan manfaat Teknologi modern dalam Transformasi digital Anda
Tantangan modern memerlukan solusi modern

kontainer dan Kubernetes adalah dua penggerak utama Transformasi digital perusahaan. Kontainerisasi aplikasi perangkat lunak membuat kehidupan lebih mudah bagi pengembang dengan semakin mengabstraksi infrastruktur komputasi, dan adopsi platform kontainer perusahaan pun meningkat.

Pada tahun 2025, lebih dari 85 persen organisasi global akan menjalankan aplikasi terkontainerisasi dalam produksi, yang merupakan peningkatan signifikan dari kurang dari 35 persen pada tahun 2019.1

Pada saat yang sama, Kubernetes—sumber perangkat lunak terbuka untuk menerapkan dan mengelola kontainer tersebut—dengan cepat menjadi cara yang disukai untuk membangun layanan digital dalam skala besar dan di seluruh cloud.

BoxBoat memberikan rangkaian layanan lengkap yang mencakup Strategi yang disesuaikan untuk adopsi Kubernetes dan Platform Kontainer Enterprise , kontainerisasi aplikasi, DevSecOps, pelatihan, dan pemberdayaan. BoxBoat memandu perusahaan pada perkakas, strategi bisnis, alur kerja, dan proses yang tepat untuk memenuhi tujuan DevOps mereka.
kemampuan Membangun platform dan praktik modern dan menjadi pusat inovasi Konsolidasi DevOps

memodernisasi orang dan proses dengan memanfaatkan “platform pengiriman aliran nilai” modern yang membantu mengurai jaringan perkakas DevOps.

 Lingkungan Kubernetes yang kompleks

memodernisasi platform dengan membangun platform + kerangka kerja operasi + rencana pemberdayaan untuk mengekstraksi nilai dalam skala besar yang dijanjikan oleh beban kerja dalam container.

 Keamanan rantai pasokan perangkat lunak

memodernisasi keamanan dan menghilangkan risiko membangun perangkat lunak dengan komponen pihak ketiga dengan memastikan Anda memulai dengan blok penyusun yang aman.

 Portal pengembang internal

memodernisasi produktivitas dan menghilangkan kekacauan dari layanan mikro, devtools, CI, CD, dan skrip dengan menghadirkan lapisan abstraksi layanan mandiri yang terpadu untuk tim Anda.

 KotakOps

Platform plug-and-play yang modern dan terkelola. Pengembang Anda dapat terus membuat perangkat lunak baru, kami akan menangani kompleksitas infrastrukturnya.

 Pemberdayaan

Tingkatkan tim Anda dengan Akademi berbasis cloud dengan menggabungkan pelatihan tepat waktu dan pengembangan keterampilan berkelanjutan.

 Strategi platform digital

Kami adalah pemecah masalah yang memandu pengembangan DevSecOps, Kubernetes, dan Strategi Git yang disesuaikan berdasarkan model kematangan, serta pengembangan arsitektur aliran kerja kontainerisasi yang aman.

 Layanan migrasi

Kami dapat membantu organisasi Anda bermigrasi ke alur kerja kontainerisasi otomatis dengan pilihan rantai alat, distribusi Kubernetes, lokal, cloud, hybrid cloud , atau multicloud, dan memigrasikan beban kerja ke EKS, AKS, dan GKE.

 Membangun layanan

Kami membuat dan mengoptimalkan jaringan CI/CD, infrastruktur-sebagai-kode, dan menawarkan manajemen konfigurasi.
BoxBoat membantu kami memigrasikan aplikasi layanan mikro web kami ke Azure AKS. Kombinasi Pengalaman Kubernetes BoxBoat yang luas dengan AKS dan Integrasinya dengan Azure DevOps, Azure Active Directory, Azure Monitor, dan Azure Insight memberi kami Pengalaman terdepan di kelasnya.
Batu Lasley Direktur Pengembangan Perangkat Lunak, Stampin' Up
Temui pakar kami David Widen
David adalah Insinyur Terkemuka dalam Transformasi cloud hibrid, yang berfokus pada standarisasi platform DevSecOps dan Teknologi kontainerisasi, dan bergabung dengan IBM pada tahun 2021 melalui akuisisi BoxBoat Teknologi, tempat ia memimpin keterlibatan teknis di BNY Mellon, Mars, Melco Resorts, USAF, dan banyak lagi.
Nick Miethe
Nick merupakan Mitra Asosiasi, Pemimpin Praktik Konsultasi, teknolog pakar, dan pemimpin pemikiran di seluruh industri tentang OpenShift, dengan Pengalaman berbicara mengenai subjek tersebut di berbagai acara seperti Red Hat Summit Connect dan Kubecon. Ia juga memimpin solusi kompleks OpenShift Practice dalam IBM Consulting.
Josh Knarr
Sebagai Arsitek Solusi Utama dengan pengalaman 20+ tahun di bidang Teknologi, Josh menyaksikan DevOps masuk ke industri dan evolusi Otomatisasi, kontainerisasi, dan orkestrasi. Ia juga merupakan Anthos Fellow dan Kontributor CNCF yang gemar menggunakan dan mempelajari Teknologi baru untuk membantu mempermudah berbagai hal.
berkreasi bersama dengan IBM Garage
IBM Garage ™ adalah pendekatan kolaboratif dan langsung yang menjadi inti dari IBM Consulting. Ini adalah titik temu antara Strategi bisnis, desain, Teknologi, budaya dan inovasi. Bersama-sama kami mengadakan lokakarya praktik, mengembangkan Teknologi, dan menyediakan keahlian yang dibutuhkan bisnis Anda untuk membantu memetakan perjalanan Transformasi Anda dari pengidean hingga membangun, untuk menskalakan.

 Pelajari lebih lanjut Bicaralah dengan pakar IBM Garage
Langkah selanjutnya
