Tentukan karier Anda dengan IBM

Rasa ingin tahu kita sangat dalam. Itulah sebabnya kami memberi Anda kesempatan untuk menjelajahi jalur baru sesuai kecepatan Anda sendiri, memastikan Anda terus belajar. Jelajahi kemungkinannya.
Seorang wanita sedang bekerja di kantor
Menggunakan teknologi untuk kebaikan dan membantu orang-orang di seluruh dunia bukan sekadar slogan bagi kami. Kami melakukannya dengan sungguh-sungguh. Lihat bagaimana karyawan IBM menciptakan perbedaan.
Perkenalkan, para karyawan IBM. Pemikiran inovatif mereka lah yang memainkan peran penting dalam menghadirkan hal-hal yang lebih baik di dunia. Apa yang akan Anda ciptakan bersama kami?
Apa artinya membawa seluruh diri Anda ke tempat kerja
Tim dan Melissa dari IBM berbicara tentang membawa jati diri mereka untuk menciptakan lingkungan yang lebih setara dan inklusif.

Siapa IBM

Dua Karyawan IBM bekerja di meja dengan foto-foto di dinding di depan mereka
Seorang karyawan duduk di sofa dan tersenyum di Kantor IBM
Kayla - Insinyur Perangkat Lunak Siapa IBM? IBM, yang beroperasi di lebih dari 170 negara, adalah perusahaan teknologi yang berbeda. Kami berada di garis depan terobosan perubahan, meningkatkan dunia usaha, masyarakat, dan kesejahteraan manusia. Ini semua dimulai dari karyawan kami. Dengan mendorong karyawan IBM untuk mengeksplorasi keingintahuan mereka, kami memiliki pandangan baru tentang dunia dan berbagai kemungkinan untuk teknologi baru.
Seorang karyawan duduk di sofa dan tersenyum di Kantor IBM
Apa artinya bekerja di sini

Ketika Anda bergabung dengan IBM, Anda bergabung dengan budaya keterbukaan, kolaborasi, dan kepercayaan. Anda bergabung dengan tim IBM yang membawa perubahan untuk dunia, membantu menyembuhkan penyakit, membersihkan lautan, dan membuat teknologi bermanfaat.

 
Apa nilai-nilai kami

Dedikasi untuk kesuksesan semua klien. Inovasi yang penting bagi perusahaan kami dan bagi dunia. Kepercayaan dan tanggung jawab pribadi dalam semua hubungan.
Apa yang membuat kami unik

Orang-orang kami yang membuat kami unik. Setiap individu dari seluruh dunia yang mengejar pengetahuan berhak disertakan ke dalam cerita kami.
Sekelompok besar Karyawan IBM berdiskusi di kantor, separuh dari mereka duduk di kursi dan sisanya berdiri
Tim Kami Jelajahi bidang pekerjaan tempat Anda dapat menerapkan keterampilan unik Anda. Rekayasa Perangkat Lunak

Bekerja dengan salah satu tim teknik paling berbakat untuk memecahkan masalah kompleks.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Penjualan

Bergabunglah dengan tim terkemuka dalam penjualan teknis dan berinteraksi dengan klien terkemuka di seluruh dunia.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Konsultasi

Bantu bisnis mempercepat perjalanan cloud mereka dengan menggabungkan fleksibilitas teknologi Red Hat dan IBM.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Data & Analitik

Pelajari, pahami, dan ubah lautan data menjadi solusi nyata bagi klien.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Infrastruktur & Teknologi

Dapatkan salah satu infrastruktur teknologi terbesar di dunia, mulai dari mainframe hingga virtualisasi kelas atas.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Cloud

Skalakan dan ciptakan cloud yang aman, cepat, dan andal dengan teknologi sumber terbuka.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Keamanan

Belajar membangun dan menjalankan solusi keamanan siber perusahaan untuk membantu perusahaan berkembang dalam menghadapi ketidakpastian.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Operasi Perusahaan

Dari SDM dan Keuangan hingga Pemasaran dan Komunikasi, bekerjalah dengan karyawan IBM, untuk karyawan IBM.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Penelitian

Jelajahi teknologi yang akan memberdayakan dunia selama beberapa dekade mendatang.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Desain & UX

Ciptakan ide, desain, dan ulangi: ubah ide menjadi hasil, dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia Manajemen Proyek

Koordinasikan proyek teknis yang kompleks dengan tangkas selagi berupaya untuk menghadirkan performa unggulan.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia AI & watsonx

Terlibatlah dalam beberapa proyek AI paling menarik di dunia, bersama menciptakan masa depan.

 Memperkenalkan tim kami Pekerjaan yang tersedia
Seorang karyawan di kantor IBM sedang bekerja di ruang server
Menjalankan pembaruan kode pada FlashSystem A9000R
Karyawan IBM yang bahagia dikelilingi oleh alam mengenakan pakaian berwarna-warni
Mengubah “geek jadi chic”.
Gerbang masuk IBM
Tumbuhkan, bentuk, dan ubah dunia di sekitar Anda dengan karier di bidang Penjualan Teknologi di IBM.
Bergabunglah dengan jaringan talenta kami

Ikuti kabar terbaru tentang peluang karier yang sesuai dengan keahlian dan minat Anda.

  1. Daftar

AODA, AMA, dan Ontario Human Rights Code

IBM berkomitmen untuk mematuhi Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) (tautan ada di luar ibm.com), Accessibility for Manitobans Act (AMA) (tautan ada di luar IBM.com) dan Ontario Human Rights Code (tautan ada di luar IBM.com) dalam proses perekrutan. Jika Anda adalah individu penyandang disabilitas yang memerlukan akomodasi yang wajar atau tidak mampu atau terbatas dalam kemampuan Anda untuk menggunakan atau mengakses alat perekrutan kami karena hal tersebut, Anda dapat meminta akomodasi yang wajar dalam proses perekrutan dengan mengirimkan email ke recrops@ca.ibm.com.