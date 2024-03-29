Tentukan karier Anda dengan IBM

Ketika Anda bergabung dengan IBM, Anda bergabung dengan budaya keterbukaan, kolaborasi, dan kepercayaan. Anda bergabung dengan tim IBM yang membawa perubahan untuk dunia, membantu menyembuhkan penyakit, membersihkan lautan, dan membuat teknologi bermanfaat.
Dedikasi untuk kesuksesan semua klien. Inovasi yang penting bagi perusahaan kami dan bagi dunia. Kepercayaan dan tanggung jawab pribadi dalam semua hubungan.
Orang-orang kami yang membuat kami unik. Setiap individu dari seluruh dunia yang mengejar pengetahuan berhak disertakan ke dalam cerita kami.
Bekerja dengan salah satu tim teknik paling berbakat untuk memecahkan masalah kompleks.
Bergabunglah dengan tim terkemuka dalam penjualan teknis dan berinteraksi dengan klien terkemuka di seluruh dunia.
Bantu bisnis mempercepat perjalanan cloud mereka dengan menggabungkan fleksibilitas teknologi Red Hat dan IBM.
Pelajari, pahami, dan ubah lautan data menjadi solusi nyata bagi klien.
Dapatkan salah satu infrastruktur teknologi terbesar di dunia, mulai dari mainframe hingga virtualisasi kelas atas.
Skalakan dan ciptakan cloud yang aman, cepat, dan andal dengan teknologi sumber terbuka.
Belajar membangun dan menjalankan solusi keamanan siber perusahaan untuk membantu perusahaan berkembang dalam menghadapi ketidakpastian.
Dari SDM dan Keuangan hingga Pemasaran dan Komunikasi, bekerjalah dengan karyawan IBM, untuk karyawan IBM.
Jelajahi teknologi yang akan memberdayakan dunia selama beberapa dekade mendatang.
Ciptakan ide, desain, dan ulangi: ubah ide menjadi hasil, dengan pendekatan yang berpusat pada pengguna.
Koordinasikan proyek teknis yang kompleks dengan tangkas selagi berupaya untuk menghadirkan performa unggulan.
Terlibatlah dalam beberapa proyek AI paling menarik di dunia, bersama menciptakan masa depan.
IBM berkomitmen untuk mematuhi Accessibility for Ontarians with Disabilities Act (AODA) (tautan ada di luar ibm.com), Accessibility for Manitobans Act (AMA) (tautan ada di luar IBM.com) dan Ontario Human Rights Code (tautan ada di luar IBM.com) dalam proses perekrutan. Jika Anda adalah individu penyandang disabilitas yang memerlukan akomodasi yang wajar atau tidak mampu atau terbatas dalam kemampuan Anda untuk menggunakan atau mengakses alat perekrutan kami karena hal tersebut, Anda dapat meminta akomodasi yang wajar dalam proses perekrutan dengan mengirimkan email ke recrops@ca.ibm.com.