Vodafone mulai mengeksplorasi kemungkinan penggunaan AI generatif untuk menjadikan proses pembuatan perjalanan percakapan lebih cepat dan meningkatkan kualitas konten yang dibuat untuk setiap perjalanan. Melalui serangkaian lokakarya yang dipimpin oleh IBM, tim Vodafone mengidentifikasi lima contoh penggunaan utama yang akan mengurangi waktu yang dihabiskan desainer dan penguji percakapan untuk membuat perjalanan untuk TOBi. Mereka memprioritaskan dua contoh penggunaan yang menawarkan nilai paling banyak dan paling memungkinkan: uji perjalanan dan analisis kesenjangan, yang merupakan proses mengidentifikasi perbedaan antara perjalanan di Central Library Vodafone dan berbagai pasar.

IBM Client Engineering dan IBM Consulting kemudian memimpin fase pembangunan yang dipercepat selama lima minggu dengan Vodafone. Proyek ini mencakup beberapa alur kerja yang saling terkait— data, desain, arsitektur, pengembangan. Layanan orkestrasi dibangun dan diterapkan menggunakan IBM Cloud Code Engine, yang bertanggung jawab untuk menjalankan beberapa skenario pengujian di Voice Flow (tautan berada di luar ibm.com). Layanan ini mengandalkan IBM watsonx.ai, studio perusahaan generasi masa depan untuk pembangun AI, untuk mensimulasikan interaksi pelanggan dengan TOBi. Transkrip yang dihasilkan oleh interaksi ini kemudian dianalisis menggunakan watsonx.ai. Solusi ini memberikan analisis sentimen dan emosional untuk menilai kepuasan pelanggan dan mengidentifikasi area-area yang dapat meningkatkan konten perjalanan. Solusi ini juga digunakan untuk menganalisis secara mendalam perjalanan dari Central Library dan Pasar, memberikan analisis yang berarti tentang perbedaan yang ada untuk membantu desainer percakapan meningkatkan perjalanan.

Hasil percontohan menunjukkan potensi besar dampak AI generatif terhadap TOBi. Misalnya, tim mengamati peningkatan 99% dalam waktu penyelesaian pengujian perjalanan. Sebelum proyek ini, tim membutuhkan waktu sekitar 6,5 jam untuk menguji setiap perjalanan baru sebelum siap untuk digunakan dalam produksi. Proyek percontohan menunjukkan bahwa uji ini bisa memakan waktu kurang dari satu menit per perjalanan per orang. Sebelum percontohan, tidak ada kapasitas untuk melakukan analisis kesenjangan antara Central Library dan Pasar. Percontohan ini menunjukkan bahwa analisis kesenjangan yang komprehensif dapat dilakukan dalam waktu kurang dari lima menit per perjalanan dengan bantuan watsonx.ai. Tim Vodafone juga berharap untuk mencapai penghematan waktu yang berarti dengan menggunakan AI untuk melakukan analisis sentimen percakapan. Hal ini juga akan meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan mengingat adanya pengujian tambahan dan pengetahuan tentang perjalanan yang ada sebelum membukanya untuk pengguna yang sebenarnya.